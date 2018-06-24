DHA SEÇİM BÜLTENİ-25

AK PARTİLİ VEKİLİN YAKINLARINA SALDIRI

İZMİR\'de, AK Parti milletvekili adayı Necip Nasır, Bornova’da sandıkları gezerken, iddiaya göre yakınları HDP’lilerin saldırısına uğradı. Nasır ve beraberindekilerin araçlarının önüne kesen kimliği belirsiz saldırganlar ara sokaklara kaçarken, vekil adayının kardeşi ve yeğeni yaralandı. HDP İl Örgütü Basın Bürosu tarafından yapılan basın açıklamasında ise kendi partililerin saldırıya uğradığı öne sürüldü.

AK Parti 2. Bölge milletvekili adayı Necip Nasır, oy kullandığı Batıçim İlkokulu’nda sandıkları gezdikten sonra mezun olduğu Çamkule Çimentaş İlkokulu’na uğradı. Beraberindekilerle sandıkları gezen Nasır, ardından dışarı çıktı, araçlar hareket etti. İddiaya göre milletvekili adayının oğlunun aracının camına yumrukla vurarak durduran saldırganlar, daha sonra Nasır’ın kardeşi ve yeğenini darp ederek ara sokaklara kaçtı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Olaydan sonra İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Saldırıyı HDP’lilerin gerçekleştirildiği söyleyen Necip Nasır, \"Ben, kardeşim, yeğenim üç dört araba oy kullandığım Batıçim İlkokulu’na gittik. Daha sonra mezun olduğum Şehitler İlkokulu’na geçtik. Bir süre sonra üst tarafta bulunan Çamkule Çimentaş İlkokulu’na ziyarete geçtik. Birkaç sınıfta hayırlı olsun dileklerinde bulunduktan sonra orada bulunan HDP’li kişiler, kendi milletvekili adaylarının gelmediğini, bizim neden gittiğimizi ifade ederek gerginlik yaratmaya başladılar. Orada bulunan partimize ait sandık görevlileri ve müşaitler, sabahtan beri HDP’lilerin gerginlik yaratarak çalıştıklarını söylediler. Provakosyana meydan vermemek için kardeşlerim, oğlum ve arkadaşlarımla okuldan ayrıldık. En arka araçta bulunan oğlumun okul bahçesini çıkışı önün kesmeye çalışmışlar. Fakat o arkamızdan devam etmiş. Okuldan iki yüz metre aşağıda, sokak aralarından kadınlı erkekli bir grup çıkarak oğlumun aracının camlarını kırmaya çalıştı. Biz de araçtan indik ve arbede yaşandı. Vatandaşların araya girmesiyle ben de kardeşlerim yeğenlerimi toparlayıp oradan ayrıldım. Kardeşim ve yeğenim darp edildi. Emniyete bilgi verdik, araştırılıyor\" dedi.

DHP\'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan HDP İl Örgütü Basın Bürosu tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

\"İzmir Bornova\'da bulunan Çamkule Çimentaş İlkokulu\'nda konvoy halinde sandıkları gezen AKP Milletvekili Adayı Necip Nasır ve beraberindeki AKP’liler kendilerine tepki gösteren HDP’lilere saldırdı. Konvoy halinde okulları gezen AKP 2. Bölge milletvekili adayı Necip Nasır, korumaları ve AKP Gençlik Kolları üyeleri HDP’lilerden tepki gördü. HDP’li seçmenlerin, yüze yakın kişiyle, seçim çalışması yapar gibi gezen AKP’li gruba ‘sandık çevresinde bu şekilde gezemeyeceklerini’ hatırlatması üzerine arbede çıktı. Oy kullanımları engellenen HDP’li seçmenler okuldan ayrıldıktan sonra mahallede takip edilerek sokak ortasında AKP’li grup tarafından darp edildi. Polisin uzun namlulu silahlarla okul binası ve bahçedeki oy veren seçmenleri bölgeden uzaklaştırdığı, İzmir Valisi Erol Ayyıldız’ın da okula geldiği belirtildi.\"

Olaydan sonra bölgedeki MOBESE ve güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, ara sokaklara kaçan saldırganların bulunması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Necip Nasır ile röportaj

- Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera:Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)

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Ağrı\'da kendisini \'gözlemci\' olarak tanıtan 3 Fransız\'a yasal işlem (EK)

3 FRANSIZ SERBEST BIRAKILDI

Ağrı\'da Cumaçay köyü bölgesinde AGİT listesinde olmadıkları halde kendilerini \'gözlemci\' olarak tanıtan Fransız uyruklu Pascal Ange Torre, Hülliya Turan ve Christine Jeanne Camille Pranaund, İl Jandarma Komutanlığı\'nda ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

görüntü dökümü

fotoğraflar

Servet ARSLAN / Ağrı (DHA)

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MHP\'Lİ DEPBOYLU, OYUNU NAZİLLİ\'DE KULLANDI

MHP Genel Başkan Yardımcısı, Aydın Milletvekili ve partisinin 1. sıra milletvekili adayı Deniz Depboylu, oyunu Nazilli ilçesinde kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu oyunu kullanmak için Nazilli\'nin Zafer Mahallesi\'nde bulunan Zafer Ortaokulu\'na eşi Fatif Depboylu, oğlu ve kızı ile birlikte geldi. Okulun ikinci katında bulunan 1340 nolu sandıkta oyunu kullandı. Cep telefonunu eşi Fatih Depboylu\'ya vererek kabine giren Depboylu, ardından oyunu sandığa attı, \"Vatana milletimeze hayırlı ve uğurlu olsun\" dedi.

Açıklama yapan Depboylu, \"Güzel bir seçim çalışma süreci geçirdik. Tabii ki rekabet de oldu. Milletimizin vatandaşlarımızın sağduyusu ile birlikte tam 21 gün çalışma ortamında bulunduk. Ve nihayet bunun sonuna geldik. Allah vatanımıza milletimize hayırlı ve uğurlu eylesin. İnşallah güzel bir sonuçla biz umduğumuzu alacağımızı düşünüyoruz. Tekrar hayırlı ve uğurlu olsun teşekkür ederim sağ olun\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Deniz Depboylu oyunu kullanmak için gelirken

- Depboylu okul bahçesinde vatandaşlarla sohbet etti.

- Deniz Depboylu Zafer Ortaokulunun 2 katında 1340 nolu sandıkta oyunu kullandı.

- Deniz Depboylu Oy kullanmasının ardından DHA muhabirine açıklamada bulundu.

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)

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SANDIKTAN FAZLA ÇIKAN OY, YAKILARAK İMHA EDİLDİ

NEVŞEHİR\'de 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde, oy kullanma süresi tamamlandıktan sonra, Sandık Kurulu tarafından oyların tasnifine ve sayımına geçildi. Bu arada, sandıkların birinde, oy kullanan seçmen sayısından bir fazla zarf çıkması üzerine, rastgele seçilen bir zarf, içine bakılmadan Sandık Kurulu Başkanı tarafından yakılarak imha edildi.

Nevşehir Anadolu Lisesi\'ndeki 1139 nolu sandıkta kayıtlı 387 seçmenden 309\'u oy kullandı. Sandık Kurulu görevlileri, seçmenlerin oylarını kullandıktan sonra attıkları imzaları ve sandıktan çıkan zarfları saydı. Bu arada, sandıktan 310 zarf çıkması üzerine, sayım 2 defa daha tekrarlandı. Siyasi parti müşahitlerinin nezaretinde yapılan sayımlarda, 1 zarfın fazla olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine, Sandık Kurulu Başkanı, zarflardan birini rastgele çekti ve açmadan yakarak imha etti. Sandık Kurulu Başkanı, böyle bir durumda, Yüksek Seçim Kurulu\'nun fazla çıkan sayı kadar zarfın rastgele seçilip yakılarak imha edilmesi ve ondan sonra sayıma başlanılması yönünde kararı bulunduğunu ifade etti.

Görüntü Dökümü:

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-Sandık Kurulu Başkanı\'nın, seçmen sayısından fazla zarf çıkması üzerine, kapalı zarflardan rastgele birisini seçip yakması

Haber - Kamera: Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR,DHA)

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GELİN VE DAMAT OY KULLANDI

İZMİR\'in Ödemiş ilçesinin kırsal Yeniköy Mahallesi\'ndeki bir kahvehanede kurulan sandıkta gelin ve damat oy kullandı.

Ödemiş\'in kırsal Yeniköy Mahallasi\'nde, nikahları daha önce kıyılan ve bugün akşam düğünleri yapılacak olan gelin Nazan Tokaç (22) ve eczacılık yapan damat Emre Tokaç (26), kuaförden çıkıp, gelinlik ve damatlıklarıyla soluğu sandık başında aldı. Süslenen gelin arabasıyla Yeniköy Kahvehanesi\'nde kurulan sandığa oy kullanmaya gelen Tokaç çiftini gören sandık görevlileri ve oy kullanmaya gelen diğer seçmenler şaşkınlık yaşadı. Tokaç çifti, oylamanın sona ermesine 1 saat kala oylarını kullanıp, evlerine döndü.

Gelin Nazan Tokaç, \"Oyumuzu kullanıp, vatandaşlık görevimizi yerine getirdiğimiz için çok mutlu olduk. Mutlu günümüzde gelinlik ve damatlıklarımızla gidip, oy kullanmak bizim içinde güzel bir anı oldu\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Nazan ve Emre Tokaç çiftinin gelin ve damatlıklarıyla oy kullanmaya gelmeleri

-Tokaç Çifti\'nin oylarını kullanması

-Gelin Nazan Tokaç ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Yüksel BALCI / ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)

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SEÇİM İÇİN İDDİAYA GİRİP, MAHALLELİYE MANGAL ZİYAFETİ ÇEKTİLER

MANİSA\'nın Şehzadeler ilçesi Çerkez Mahmudiye Mahallesi\'nde her seçimde iddiaya giren iki amcaoğlu, mahalleliye yine mangal ziyafeti çekti. Amcaoğulları Tahir Tay ve Harun Tay, bu yıl cumhurbaşkanının ilk turda seçilip seçilemeyeceği üzerine iddiaya girdi, mahalle sakinleri de gün boyunca mangalda pişirilenleri yedi.

Manisa\'da iki amcaoğlunun seçim iddiası yıllardır mahalleliyi mutlu ediyor. Her seçimde kendi tahminlerini yapan Tahir Tay ve Harun Tay, iddiaya tutuşup, seçim günü mangal ateşini yakıyor. 100 nüfuslu mahallenin 72 seçmeni de gün boyunca hazırlanan sucuk ve köftelerden yiyip, iddianın keyfini sürüyor. Seçim günü kurulan mangalın bütün masraflarını da seçim sonuçları belli olduktan sonra kaybeden ödüyor.

Bu seçimde cumhurbaşkanının ilk turda belirlenip belirlenmemesi üzerine iddiaya giren iki amcaoğlundan Harun Tay, ilk turda sonuçlanacağını söyledi. Amcaoğlu Tahir Tay ise seçimlerin ikinci tura kalacağını iddia etti.

Mahalleliye mangalları servis eden Tahir Tay, 30 kilo etten sucuk ve köfte hazırladıklarını belirterek, \"15 senedir her seçimde bunu yapıyoruz. Köylümüz faydalansın istedik. Bu seçimde de iddiaya girdik. Amcaoğlum \'ilk turda sonuçlanacak\' dedi. Ben de sonuçlanmayacağını, ikinci tura kalacağını söyledim. İnşallah ben kazanacağım. Sonuçlar belli olduğunda kaybeden hesabı ödeyecek\" dedi.

Harun Tay ise, her iddiada kendisinin haklı çıktığını savunarak, \"Bu seçimde de kaybedecek ama direniyor. Yine ben kazanacağım\" dedi.

İki amcaoğlunun iddiasından en çok mahalle halkının kazandığını dile getiren mahalle sakinlerinden Ziya Tay da, \"Biz her durumda kazanıyoruz. Dostluk kazanıyor. İddia sonucunda kaybeden taraf ödemeyi yapıyor. Biz mangalın tadını çıkarmış oluyoruz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Mangal başından görüntüler

- Tahir Tay ve Harun Tay\'ın mangal başından görüntüleri

- Hazırlanan köfte sucuklardan görüntü

- Mahalleli hazırlanan sucuk ve köftelerden yerken görüntü

- Harun Tay ve Tahir Tay\'ın konuşması

- Genel ve Detay görüntüler

Haber- Kamera: İlker KILIÇASLAN- Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA)

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