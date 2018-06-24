DHA SEÇİM BÜLTENİ-22

TRABZON\'DA AĞLATAN OY

TRABZON\'da adına gelen seçmen bilgi kağıdı ile oyunu kullanan Edanur Bayram, oy zarfını sandığa attıktan sonra listede adının olmadığını öğrendi. Görevliler, sayım sırasında sandıktan kurayla çekeceği bir zarfı açmadan oyu geçersiz sayacağını açıklaması üzerine genç kız göz yaşlarını tutamadı.

Ortahisar ilçesi Gülbahar Hatun Mahallesi\'nde oturan ve 12 gün sonra 18 yaşını dolduracak Edanur Bayram\'a seçmen bilgi kağıdı geldi. Kağıtla birlikte Trabzon Fen Lisesi\'nde, 2075 no lu sandık başına giden genç kız, seçmen bilgi kağıdını ibraz edince kabine yönlendirildi, kullandığı oyu zarfa atarak sandığa attı. Ancak görevliler oyu kullanan kızın adını seçmen listesinde bulamadı. Görevliler, sayım sırasında sandıktan kurayla çekeceği bir zarfı açmadan oyu geçersiz sayacağını açıkladı. Edanur Bayram oy kullandığı sandıktan bir oyun iptal edileceğini öğrenince gözyaşlarını tutamadı.

\'İLK OYUM GEÇERSİZ OLDUĞU İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜM\'

18 yaşına girmesine sayılı günler kaldığını ifade eden Edanur Bayram, kendisine seçmen bilgi kağıdı geldiğini belirterek \"Bende bu kağıtla sandığa giderek oyumu kullandım. Zarfı sandığa attım. Sonra imza atmak için görevliler listede ismimi aradı ancak bulamadı. Sandık görevlileri tutanak tutacağını söyledi. Sayım sırasında bir zarfın rastgele çekilerek oyun iptal edileceği söylendi. Bu haksızlık. Belki benim oy verdiğim partinin zarfı değil, başka bir partinin oyu iptal edilecek. Bu benim ilk oyumdu, geçersiz olduğu için çok üzgünüm\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Edanur Bayram\'ın açıklaması

Haber-Kamera: TRABZON-DHA

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MİLLETVEKİLİ ADAYI İLE SANDIK GÖREVLİLERİ ARASINDA GERGİNLİK

TRABZON\'da Kanuni Anadolu Lisesi\'nde engelli seçmenlerin refakatçi eşliğinde oy kullanma talebine izin verilmeyince, CHP Trabzon milletvekili adayı İsmail Kaynar ile sandık görevlileri arasında tartışma çıktı.

Kentte, Kemerkaya Mahallesi\'ndeki Kanuni Anadolu Lisesi\'nde vatandaşlar bazı sandıklarda engelli seçmenlerin refakatçisi eşliğinde oy kullanmasına izin verilmediğini öne sürerek durumu CHP il yöneticilerine bildirdi. Bunun üzerine okula gelen CHP\'nin Trabzon 5\'inci sıra milletvekili adayı avukat İsmail Kaynar, durum hakkında sandık görevlilerinden bilgi almak istedi. Bu sırada Kaynar ile sandık görevlileri arasında tartışma çıktı. Okulda görevli polis ekipleri ile oy kullanmaya gelen seçmenlerin araya girmesiyle tartışmanın büyümesi engellendi.

Olayın İl Seçim Kurulu\'na aktarılmasının ardından engelli seçmenler refakatçi eşliğinde oylarını kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Okul önündeki tartışma anı

HABER: Uğur AYDIN KAMERA: TRABZON-DHA

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MANİSA\'DA SİYASİLER OYLARINI KULLANDI

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, oylarını memleketleri Manisa\'da kullandı.

AK Parti Manisa Milletvekili ve partinin 1\'inci sıra adayı Murat Baybatur, eşi Esra Baybatur ile birlikte oyunu, Yunusemre ilçesinde bulunan 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu\'ndaki 1130 nolu sandıkta kullandı. Oyunu kullandıktan sonra konuşan Baybatur, \"Hayırlı uğurlu olsun. Tüm vatandaşlarımıza, milletimize sesleniyoruz, lütfen sandığa gitsinler, iradesini yansıtsınlar. 1-1.5 aydan beri bir propaganda sürece yaşadık. Manisa\'da herkes centilmenlik içinde birbirine saygı gösteriyor. Güzel bir seçim süreci yaşadık. Bugün de artık son nokta. İnşallah sandıktan çıkacak irade, milletin iradesidir, bizim başımız gözümüz üstündedir. Sandıktan çıkacak sonuca göre hareket edeceğiz. Seçimler tekrar ülkemize, milletimize hayırlar getirsin\" dedi.

AK Parti\'nin milletvekili adayı Semra Kaplan Kıvırcık da eşi Osman Kıvırcık ile birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu\'nda oy kullandı.

CHP\'Lİ ÖZEL, SEÇİM GÜVENLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili ile partinin 1\'inci sıradan adayı Özgür Özel, oyunu eşi Didem Özel ile birlikte Yunusemre ilçesinde bulunan 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu\'ndaki 1126 Nolu sandıkta kullandı. CHP\'li Özel, \"Bugünkü seçim herhangi bir seçim değil. Seçim güvenliğiyle açısından Manisa\'da ve yakın illerimizde herhangi bir sıkıntı yok. Ancak Doğu ve Güneydoğu\'dan oraya görevlendirdiğimiz çok sayıda milletvekilimizden çok sayıda ihlalle ilgili şikayet alıyoruz. Bunu derli toplu bir şekilde ilerleyen saatlerde genel merkezden bir açıklamayla duyuracağız. Raporlarını yayınlayacağız\" dedi.

\"KARDEŞİM OYUNU YAKTI, ŞANLIURFA\'YA GİTTİ\"

Şanlıurfa\'nın Suruç ilçesinde yaşanan olaylarla ilgili konuşan CHP\'li Özel, \"Şanlıurfa\'da geçen seçimde çok sayıda sandıkta bütün seçmenler oy kullandığı ve tamamının \'evet\' çıktığı çok sayıda sandık vardı. Daha sonra bu sandıktaki belli kişilerin hayatını kaybettiği, belli kişilerin toplu halde 200-300 tarım işçisinin Batıda olduğu ve köyde olmadığı halde oy kullanıldığı söylenmişti. Genel merkezimiz Şanlıurfa\'ya 3 milletvekili ve parti meclisi üyesi görevlendirdi. Hatta Şanlıurfa\'daki durum o kadar kritik ki, sandık gücümüzün başındaki arkadaşımız Mehmet Ali Çelebi\'nin bir çağrısı üzerine \'Gerekirse Batıda bir oyunuzu yakınız ama gelip Şanlıurfa\'da sandıklara sahip çıkınız\' çağrısı üzerine kardeşim Barış Özel, bana oy vermeyip, oyunu yakıp, bugün Şanlıurfa\'ya sandık görevlisi olarak gitti. Sabah çok erken saatlerde kardeşimizin de bulunduğu köyde oraya giden 5-6 görevliyi sandık başlarına yaklaştırmadıkları ve oy kullanılan yerden kaba kuvvetle uzaklaştırdıklarını öğrendik. Bu Şanlıurfa\'daki 30 kadar köyde yaşanıyor. Tabii bu konuda sandık numaralarıyla kardeşimle ilgili böyle bir sıkıntı yok. Ama bir başka köyde, darp olayı olmuş. Yaralanan arkadaşlarımız olmuş. Bu arkadaşlarımızın aldığı darp raporlarıyla, jandarma tutanaklarıyla olay yeri görüntüleriyle beraber konu tabii ki kamuoyuyla paylaşılacak. Biz ümit edelim bu olaylar, münferit kalsın. Seçim güvenliği, seçim gününe kadar muhalefetin kaygısıdır. Ama oy verme işlemi bittiğinde, seçimlerin güvenli yapılmadığına, oyların güven içinde kullanılmadığına yönelik bir kanaat oluştuğu takdirde, bu kanaat iktidarı peşini bırakmaz. Bir meşruiyet tartışmasına sürükleyecektir. Dünyanın her yerinde güvenli olmayan bir seçimle seçilen bir iktidar, Türkiye\'de attığı oyun karşılığı olmadığı, aslında seçilmiş iktidar olmadığını düşünen seçmenler iktidarın sorunu olur. O yüzden bir kez daha tekrarlıyoruz. Bütün kamu görevlilerini, hükümetin değil milletin adına görev yapan görevliler olduklarını, onların hükümet görevlisi değil, devlet görevlisi, devlet memuru olduklarını bir kez daha hatırlatmak gerekiyor\" diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili olan partinin 1\'inci sıra adayı Erkan Akçay, oyunu Cemal Ergün İlkokulu\'nda eşi Naciye Akçay ile birlikte kullandı. 1406 numaralı sandıkta oyunu kullandıktan sonra konuşan Akçay, \"Bu seçim, diğer seçimlerden daha önemli ve farklı bir seçim. Çünkü artık yarından itibaren Türkiye yeni bir yönetim sistemine geçecek. Adı da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Bu bakımdan ülkemizin istikrarı, geleceği, istiklali ve bekası bakımından çok önemli bir seçimdir. Bu seçimden geriye dönüş de söz konusu değildir. Dolayısıyla vatandaşlarımızın da, ülkemizin istiklaline, istikbaline, güvenliğine, huzuruna hizmet edecek bu yapıda gerekli takdiri yapacaklarına inanıyoruz ve sonuçlarının da ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum\" dedi.

İYİ Parti 1\'inci sıra milletvekili adayı Tamer Akkal ise, oyunu TOKİ İlköğretim Okulu\'nda kullandı.

HDP\'nin Manisa\'da birinci sıra adayı olan Sırrı Sakık ise oyunu kullanacağı Taytanlı İlhan İlkokulu\'na partililerle birlikte geldi. Zaman zaman okulun içinde partililer tarafından alkışlandı. Sakık oyunu kullanıp, sandıkları gezdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Okullardaki kalabalıktan görüntü

- Milletvekili adayların oy kullanmasından görüntü

- Milletvekilleri adaylarının açıklamalarından görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Nermin UÇTU- İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

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ÇANKIRI’DA HUZUREVİ SAKİNLERİ OY KULLANDI

ÇANKIRI İsmail Özdemir Huzurevi sakinleri Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullandı.

Çankırı İsmail Özdemir Huzurevi\'nde kurulan 1138 nolu sandıkta 90 huzurevi sakini oy kullandı. Yürümekte zorlanan huzurevi sakinleri, bakım görevlilerinin yardımı ile sandık başına gitti. Sandık görevlileri, oy kullanacak olan huzurevi sakinlerine oy kullanımı hakkında bilgilendirmede bulundu. Daha sonra huzurevi sakinleri sırayla oy kullandı. Gazetecilere açıklamada bulunan huzurevi sakinlerinden Şakir Yıldırım (72) yapılan hizmetten memnuniyet duyduğunu söyledi. Yıldırım, \"3 yıldır burada kalıyorum. Oy kullanabilmemiz için sandık ayağımıza geldi. Yapılan hizmetten memnunuz. Oyumuzu kullandık, hayırlısı olsun. Bu hizmette emeği geçenlere teşekkür ediyorum\" dedi.

-GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Huzurevi sakinlerinin oy kullanımı

-Detaylar

-Konuşma

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)

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Afyonkarahisar\'da seçmen sandığa gitti (2)

SANDIĞA 112 EKİPLERİ GÖTÜRDÜ

Afyonkarahisar\'da rahatsızlığı dolayısıyla oy kullanamayan vatandaşlara 112 ekipleri yardım etti. Yürüme zorluğu çeken ve nefes darlığı rahatsızlığı olan Recep Selvi (75) 112 ekipleri tarafından Afyonkarahisar Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu\'na getirildi. Selvi\'yi oy kullanacağı sınıfa 112 ekipleri tekerlekli sedyeyle taşıdı. 2026 numaralı sandıkta eşi Zeynep Selvi (71) ile birlikte oy kullanmaya gelen Recep Selvi, oy pusulalarını alarak kabinine geçti. Tercihini yapan Recep Selvi\'nin oy zarfını eşi Zeynep Selvi sandığa attı. Oy kullanma işleminin ardından 112 görevlileri Selvi\'yi bulunduğu kattan indirdi. Bu sırada gazeteciler de 112 ekiplerine yardım etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ambulansın okul önüne gelmesi

- Hasta ve eşinin ambulanstan indirilmesi

- Hasta oy kullanacağı yere 112 ekipleri tarafından çıkartılması

- Hastayı merdivenlerden çıkarırken

- Hasta oy kullanacağı yerde isminin bulunduğu listeye imza atarken

- Hasta oy kabinine giderken

- Eşi hastanın yerine oy kullanırken

- Hasta oy kullanma işlemi bitirirken

- Hasta merdivenlerden inerken gazetecilerde yardım etti

- Hata ambulansa binerken

- Hastadan detay

- Ambulans hareket ederken

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

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SANDIĞA UZANARAK OYUNU KULLANDI

KARABÜK\'te, yaşayan 84 santimetre boyundaki Fatma Karadeniz (51) sandığa uzanarak oyunu kullandı.

Fatma Karadeniz, Cumhurbaşkanlığı ve 27\'nci Dönem Milletvekilliği seçimleri için oyunu kullanmak üzere 9 yaşındaki yeğeni Belinay Karadeniz ile Kayabaşı İlkokulu\'na geldi. 1067 nolu sandığın başına gelen Fatma Karadeniz uzanarak oyunu kullandı. Fatma Karadeniz, \"Vatana millete hayırlı olsun. Güzel şeyler bekliyorum büyüklerimizden. Aile olarak her zaman oyumuzu kullandık. Çünkü bu görevimiz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Fatma Karadeniz ile yeğeninin ele ele okula gelmesi

-Fatma Karadeniz\'in oyunu kullanması

-Fatma Karadeniz röp

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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UŞAKLILAR SANDIĞA GİTTİ

UŞAK\'ta kurulan 900 sandıkta 266 bin 974 kayıtlı seçmen, Cumhurbaşkanı ve 27\'nci dönem milletvekillerini seçmek için sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başlarına gitti.

Cumhurbaşkanı ve 27\'nci dönem milletvekili seçimleri için Uşak\'taki okullarda kurulan sandıklarda saat 08.00\'den itibaren oy kullanma başladı. İlerleyen saatlerle birlikte sandık başlarında kuyruk oluştu. Sabahtan itibaren özellikle yaşlı vatandaşlar oyunu kullanmak için okullara geldi. Uşak genelinde seçim güvenliği için 628 polis ve 444 jandarma görev aldı. Uşak Valisi Salim Demir, \"İlimizde seçimlerin huzur ve güvenlik içerisinde gerçekleşmesi amacıyla, seçim öncesi, seçim sırası ve seçim sonrasında yapılacak çalışmalar, alınacak tedbirler, sorumlular ve görev alanları belirlenerek \'İl Seçim Güvenlik Planı\' hazırlanmış, ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri ile \'Seçim Güvenliği Toplantıları\' yapılmıştır. Seçimlerde görev alacak güvenlik personeline yönelik Seçim Güvenliği Eğitimi verilmiştir\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Seçmenlerden görüntü

- Oy kullanımları

- Uşak protokolü ve Milletvekili adayları detay

Haber- Kamera: Feyzi DAVULCU / UŞAK, (DHA)

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