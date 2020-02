DHA SEÇİM BÜLTENİ-18

1 - Şanlıurfa Valisi Erin Suruç\'ta her türlü tedbir alındı



ŞANLIURFA Valisi Abdullah Erin, blok oy kullanıldığı iddia edilen, oy pusulularının ele geçirildiği ve kavgaların yaşanmasıyla gündeme gelen Suruç ilçesinde her türlü tedbirin alındığını açıkladı.

Ramazan bayramından bir gün önce 4 kişinin yaşamını yitirdiği kavgayla gündeme gelen Suruç\'ta, saat 08.00\'den itibaren oy kullanma işlemi başladı. Ancak, ilçenin değişik mahallelerindeki okullarda gerginlik yaşandı. Bir okulda blok oy kullanıldığı öne sürülürken, polisin ateş açarak durdurduğu bir otomobilde ise 4 çuval mühürlü oy pusulası ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Son olarak Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nde oy kullanımı sırasında iki grup arasında tartışma çıktı. Sandık başında başlayıp okul dışında devam eden bıçak ve tabancaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. Polislerin havaya uyarı ateşi açarak sonlandırdığı kavgada yaralanan 3 kişi, Suruç\'taki ilk müdahalelerinin ardından Gaziantep\'teki hastanelere sevk edildi.

Güvenlik önlemlerinin en üst seviyede tutulduğu ve zırhlı araçların okul çevrelerinde konuşlandırıldığı ilçede yaşananlara ilişkin Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, yazılı açıklama yaptı. Sosyal medyada çıkan olaylarda ölenler olduğuna yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığına değinilen açıklamada, Suruç\'ta her türlü önlemin alındığı vurgulanarak şöyle denildi

İlimiz Suruç ilçesinde 14062018 günü yaşanan ve adli, idari soruşturması devam eden olaylar üzerinden yanlış ve abartılı bir algı çalışması yürütülmeye çalışılmaktadır. Seçimlerin güvenlik içinde gerçekleşmesine yönelik Suruç ilçemizde her türlü tedbir alınmıştır. Vali olarak ben ve kolluk amirlerimiz Suruç’tayız. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Basın yayın kuruluşlarından Suruç ilçemizde çıkan olaylarda ölü olduğuna dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Taraflar arasında çıkan kısa süreli tartışmalara zamanında gerekli müdahaleler yapılmıştır.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

- Okul bahçesinde polis havaya ateş açması

- Olay yerinde toplanan kalabalık

- Genel ve detay görüntüler

HaberAli LEYLAK-Kamera-ŞANLIURFA-(DHA)

GÖRÜNTÜLER SİSTEMDE

=================

2 - Başbakan Yardımcısı Akdağ: Vatandaşlarımız sandıklara koştu

ERZURUM, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Recep Akdağ, annesi Zekiye ve eşi Fatma Akdağ ile birlikte Erzurum\'da oyunu kullandı. Bu seçimin, Cumhuriyet tarihinin en yüksek katılımlı seçimlerinden biri olacağına inandığını söyleyen Akdağ, \"Vatandaşlarımız sandıklara koştu\" dedi.

Merkez Yakutiye ilçesi Terminal Caddesi\'ndeki Tevfik İleri Anadolu Lisesi\'ne geçerek burada bulunan 1123 No\'lu sandıkta annesi Zekiye ve eşi Fatma Akdağ ile birlikte oyunu kullanan Recep Akdağ, vatandaşlarla sohbet etti. Kullanılan oyların ükeye, vatana ve millete hayırlı uğurlu olmasını dileyen Akdağ okul çıkışında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

\"Vatandaşlarımız büyük bir sorumlulukla sandıklara koştular. Sabah erken saatlerde de bazı sandıkları ziyaret etmiştim. Gerçekten inanıyorum ki büyük bir katılım olacak. Bu seçimin, Cumhuriyet tarihinin en yüksek katılımlı seçimlerinden biri olacağına inanıyorum. Demokrasinin güzelliği bu günlerdir. İki aya yakın süredir partiler, cumhurbaşkanı adayları hepimiz vatandaşlarımızla hemhal olduk, çalıştık, koşturduk, bugün inşallah bunun semeresini milletçe alacağız.\"

Öte yandan sağlık ekibinin oy kullanması için hastaneye yaşlı bir kadını getirdiğini gören Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, kutsal bir görev yaptıklarnı belirterek ekibi tebrik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Tevfik İleri Anadolu Lisesi

-Recep Akdağ ve yakınlarının okula gelmesi

-Sandık görevlileri ile tokalaşması

-Recep Akdağ\'ın oyunu kullanması

-Yaşlı kadın ile konuşması

-Recep Akdağ\'ın açıklaması

Haber-Kamera: Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)

=============

3- 99 yaşındaki Ahmet Dede, sandığa gitti

Deniz BAŞLI/ARDAHAN (DHA)- ARDAHAN’da 99 yaşındaki Ahmet Özer, oğlu ve gelininin yardımıyla sandığa gidip oyunu kullandı.

Ardahan\'da 7 çocuğu, 67 torunu ve torunun çocuğu bulunan Ahmet Özer, Çumhurbaşkanlığı ve 27\'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi\'nde oy kullanmak için oğlu ve gelinin yardımıyla mahalledeki Atatürk İlköğretim Okulu\'na gitti. Görme ve işitme sorunu yaşıyan Ahmet Özer, oğlu ve gelinin yardımıyla okulun merdivenlerini güçlükle çıkarak 1037 nolu sandıkta oyunu kullandı. Bugüne kadar kullandığı oy sayısını hatırlamadığını belirten Ahmet Özer, \"Birinci ve ikinci dünya harbini gördüm. Seçim, vatanımıza hayırlı olur inşallah\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ahmet Özer’in oy kullanacağı okula gelişi

-Ahmet Özer ile röp.

-Yakınları tarafından merdivenlerden çıkışı

-Oy kullanışı

Haber-Kamera:Deniz BAŞLI / ARDAHAN (DHA)

=========

4 - Sandık güvenliği merkezinden sosyal medya uyarısı

İZMİR Barosu tarafından seçimlerde sandıklarda yaşanabilecek sorunların çözümü için kurulan sandık güvenliği merkezi seçmenden gelen şikayetlere anında müdahale ediyor. İzmir Barosu Başkan Vekili Avukat Mustafa Çetin, çok sayıda asılsız ihbar aldıklarını belirterek, \"Sosyal medya üzerinden yapılan asılsız paylaşımlara inanmayın. Sandıklara, sandık başında sahip çıkın\" dedi.

Yaklaşık iki aydır düzenlediği sandık güvenliği eğitimleri ile 300’den fazla avukata ve ilgi duyan çok sayıda yurttaşa sandık güvenliği eğitimi veren İzmir Barosu, oluşturduğu sandık güvenliği merkezi ile sandıklarda yaşanan sorunlara hukuki destek sağlıyor. Merkeze ulaşan şikayetlerden sonra sorunun yaşandığı sandıklara görevli kişilerin ulaştığını söyleyen İzmir Barosu Başkan Vekili Avukat Mustafa Çetin, oyların kullanılmaya başlanmasından sonra bir çok sorunu çözdüklerini, aynı oranda da asılsız ihbar aldıklarını belirtti. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların çoğunun asılsız olduğunu söyleyen Çetin,\"Sandık güvenliği merkezimizde görevli arkadaşlarımız gönüllü olarak çalışıyorlar. Gelen ihbarları şikayetleri değerlendiriyoruz. Gece 24.00’ kadar çalışacağız. (0 232) 463 00 14 numaralı telefondan bize ulaşabilirler. Her türlü ihbarı dikkate alıyoruz. Ancak sosyal medya üzerinden çok sayıda asılsız ihbar alıyoruz. Sandık başında olan arkadaşlarımızı gereğini yapıyor. Şikayetlerin geldiği bölgedeki arkadaşlarla irtibata geçip kontrol ediyoruz\" dedi.

Merkezde görevli avukat Gonca Arkoç, \"Seçim başladığından bu yana çok sayıda ihbar aldık. En çok ihbarı ise iki zarf verildiği ve eksik pusulanın verildiği yönünde. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi için iki pusulanın ve tek zarfın olması gerekiyor\" dedi. Yine merkezde görev yapan Nilay Erten Durlu, \"Aldığımız şikayetlere müdahale ediyoruz. Bugün yanlış sandıklarda oy kullanıma yönelik şikayet aldık. Sandık görevlilerinin kontrol ederek oy kullandırması gerekiyor. Aksi halde mükerrer oy kullanımına sebep oluyor. Bazı okul bahçelerinde de plakasız araçların olduğu yönünde ihbarlar oldu. Polisle irtibata geçerek, okul içerisindeki araçların dışarıya çıkmasını sağladık\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Avukat Mustafa Çetin ile röportaj

- Avukat Gonca Arkoç ile röportaj

- Avukat Nilay Erten Durlu ile röportaj

(Kj, Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

=========

5 - Dünyanın en uzun kızı oyunu kullandı

SAFRANBOLU/Karabük,(DHA) – KARABÜK\'ün Safranbolu ilçesinde, 4 yıl önce 2 metre 13.5 santim boyuyla dünyanın 18 yaş altı en uzun boylu kızı olarak Guinness Rekorlar Kitabı\'na giren Rumeysa Gelgi, oyunu kullandı.

Doğuştan \'Weaver Sendromu\' rahatsızlığı nedeniyle boyu hızla uzayan ve 4 yıl önce 17 yaşında Guinness Rekorlar Kitabı\'na giren Rumeysa Gelgi, annesi emekli laboratuvar teknisyeni Safiye ve babası biyokimya uzmanı Haydar Gelgi tarafından minibüsle oy kullanacağı Altın Safran İlkokulu\'na getirildi. Yürüteç desteği olmadan ayağa kalkamayan Rümeysa Gelgi\'yi babası tekerlekli sandalye ile zemin kattaki sınıfa götürdü. Rümeysa Gelgi, babasının yardımıyla 1047 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Rümeysa Gelgi kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyenleri ise kırmadı. Rümeysa Gelgi, \"Son yıllarda oldukça zorlu bir süreçten geçiyoruz. Dilerim en kısa sürede bu süreci atlatırız. Umut ediyorum tüm vatandaşlarımızda aynı hassasiyeti gösterir ve ülkemizin kaderini belirlemede aktif rol oynarlar\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Rumeysa Gelgi\'nin tekerlekli sandalye ile ailesi tarafından okula getirilmesi

-Rumeysa Gelgi\'nin oyunu kullanması

-Rumeysa Gelgi\'nin açıklaması

-Rumeysa Gelgi\'nin vatandaşlarla sohbeti

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU/Karabük,(DHA)

============

6 - MHP\'li Usta, Samsun\'da oyunu kullandı

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Cumhurbaşkanlığı ve 27.Dönem Milletvekilliği seçimleri için Samsun’da oyunu kullandı.

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, karayolu ile geldiği Samsun’da Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimleri için oyunu Şehit Ahmet Altunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 1238 nolu sandıkta kullandı. Oy kullanmasının ardından Erhan Usta sandıklarda görevlilere tek tek başarılar diledi.

Okul çıkışı basın mensuplarına açıklama yapan Erhan Usta, \"Seçimlerin milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu seçimler önemli. Bu seçim yeni bir sistemin yürürlüğe gireceği seçim olduğu için anlam yüklüyoruz biz. Hiç kimse \'ben Türkiye\'yi geri götüreceğim\', \'sistemsizliğe Türkiye\'yi götüreceğim\' şeklinde bir yolu tutmamalıdır. Seçimde kimin kazanacağının takdirini millet yapacaktır. Biz elimizden geleni ve kampanyamızı yaptık. Millet ne derse o olacaktır. Oy kullanımına yüksek katılım olacağını bekliyoruz. Milletimizde meselenin idrakinde güven, huzur ortamı içerisinde oylarını kullanması son derece önemlidir. Gördüğümüz kadarıyla da Suruç\'ta bir hadise var. Onun haricinde çok önemli bir hadise yok ve inşallah olmaz. Biz hep birlikte Türkiye\'yiz. Birbirimizin kararlarına saygı duymak zorundayız. Milletimiz neyi takdir ettiyse onu kabul etmek zorundayız\" dedi.

Görüntü dökümü

------------------

-Erhan Usta\'nın okula gelmesi

-Erhan Usta\'nın görevlilere başarılar dilemesi

-Erhan Usta\'nın oy kullanması

-Erhan Usta\'nın açıklamaları

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN- Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)

========================

7 - Hasta yatağından kalktı, tekerlekli sandalyeyle oy kullanmaya gitti

MERSİN Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde tedavi gören 75 yaşındaki Hüseyin Seyrek, rahatsızlığına aldırmadan hasta yatağından kalkı, tekerlekli sandalyeyle oy kullanmaya gitti.

Beyin damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle nöroloji servisinde tedavisi süren Hüseyin Seyrek, oy kullanma isteğini Büyükşehir Belediyesi\'ne bildirdi. Engelliler Daire Başkanlığı\'nca tahsis edilen araçla hastaneden alınan Seyrek, merkez Toroslar ilçesindeki Anafartalar İlkokulu\'na getirildi. 2082 numaralı sandıktaki kimlik tespitinin ardından oy pusulasını ve mührü alarak paravanın arkasına geçerek tercihini yapan Seyrek, seçimin ülkeye hayır getirmesini diledi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Hastanenin yataklı servisi girişinden görüntü

- Hüseyin Seyrek\'in hastaneden çıkarılması

- Araca bindirilmesinden detay ve genel görüntüler

- Aracın okul bahçesine girmesi

- Seyrek\'in araçtan indirilmesi ve okulun içine getirilmesi

- Seyrek\'in oy pusulası ve mührü alarak paravanın arkasına gitmesi

- Kullandığı oyu yetkililerin yardımıyla sandığa atması

- Oy kullandığına dair imza vermesi

- Hüseyin Seyrek\'in röportajı

- Oğlu Aydın Seyrek\'in konuşması

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)

