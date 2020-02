DHA SECİM BÜLTENİ-17

1)BAKAN ÇAVUŞOĞLU: ARTIK SÖZ MİLLETTE

ANTALYA\'da esnaf ziyareti yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarınki seçimler için \"Artık şimdi söz millette\" dedi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24 Haziran\'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27\'nci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi çalışmaları nedeniyle memleketi Antalya\'da, kentin en kalabalık noktalarından \'Kapalıyol\' olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi, Attalos Meydanı, Saat Kulesi ve Atatürk Caddesi\'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Bakan Çavuşoğlu\'na, Ak Parti Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, bazı milletvekili adayları ve partililer eşlik etti. Bakan Çavuşoğlu, esnaf ziyareti sırasında \'Kapalıyol\'daki vatandaşlara da karanfil dağıttı. Bir bakkal dükkanına giren Bakan Çavuşoğlu, iş yeri sahibinin isteği üzerine kasaya oturarak müşterilerin satın aldıkları ürünlerin ücretini aldı, para üstünü verdi.Saat Kulesi önünde gazetecilere açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:\"Türkiye\'nin her yerinde, her bir şehri ve beldesinde yoğun bir kampanya yürüttük. Yurt dışında da vatandaşlarımız oylarını verdi. Yarın akşama kadar da gümrük kapılarında yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız oylarını vermeye devam edecek. Bu saate kadar neler yapacağımızı net bir şekilde vatandaşlarımıza anlattık. Cumhurbaşkanımız ve diğer arkadaşlarımız, bugüne kadar ne yaptıklarını, gelecek vizyonumuz nedir, sadece Türkiye\'nin 781 bin kilometresi ile ilgili değil Bakü-Tiflis-Kars gibi İpek Yolu\'nun yeniden canlandırılması gibi her alanda sınırlarımızı aşan vizyonumuzu anlattı, ortaya koydu. Diğer adaylar da çıktı konuştu ve neleri yaptırmayacaklarını gayet güzel söylediler. Vatandaşlarımız da bunları gördü. Bu seçim kampanyasında da gördük ki Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti\'den başka Türkiye için ortaya proje, gelecekle ilgili bir vizyon koyan aday ve parti çıkmadı. Maalesef öyle. Genellikle retorik ve demogojiden ibaret oldu seçim kampanyaları.\"

\'SÖZ MİLLETİN\'

Proje ve Türkiye\'nin gelecek vizyonu üzerinde yarışmayı istediklerini belirten Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, şunları söyledi: \"Ama şimdi söz millette. \'Biz her zaman söz de karar da milletindir\' dedik. Yarın sandıkta vatandaşlarımız artık iadesini ortaya koyacak. Bugüne kadar vatandaşımız dinledi, kendi arasında yorumlarını da yaptı. Ama son bir hafta içinde şu soruyu sormaya başladı. \'Ülke için kim çalışır, kim çalışıyor, proje üretiyor. Türkiye\'yi geleceğine hedeflerine kim taşır, kim taşıyamaz, kim dirayetli, kim değil. Ekonomi, sağlık, dış politika, eğitim dahil tüm politikalarda ülkeyi kime emanet edebilirim, kime emanet edemem?\' diye soruyor. Zaten soruyu sorar sormaz oy vermeyecek vatandaşlarımızın bile ilk söylediği şey şu, \'Oy vermem belki ama Recep Tayyip Erdoğan\' diyor. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizin oyuyla tekrar cumhurbaşkanı seçilecek ve Türkiye\'nin hedeflerine Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları ulaştıracak. Bugüne kadar yaptıklarımız bir başlangıçtı, geçmişe göre iyi ama gelecek için bir başlangıçtı. Artık vakit Türkiye vakti, artık vakit Türkiye\'nin şahlanma vaktidir. Biz milletimizin ferasetine, sağduyusuna güveniyoruz ve her zaman milletimiz ne der sadece ona bakarız.\"

ÇAVUŞOĞLU CHP STANDINI ZİYARET ETTİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önce Döneciler Çarşısı ardından Atatürk Caddesi\'nde esnafı ziyaret etti. Tarihi Hadrianus Kapısı\'nda (Üçkapılar) kurulu CHP Muratpaşa İlçe Başkanlığı\'nın seçim standını da ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, CHP\'li gençlerle tek tek tokalaştı. Bakan Çavuşoğlu daha sonra beraberindekilerle şehir turu yaptı.

2)OY KULLANMASI İÇİN BABAANNESİNİ SANDIĞA KUCAĞINDA TAŞIDI



ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde yaşayan Mustafa Kıran, oy kullanması için 86 yaşındaki babaannesi Kudret Kıran\'ı kucağında taşıdı. Silopi ilçesindeki Gazipaşa İlk ve Ortaokulu\'ndaki sandıkta oyunu kulanacak olan 86 yaşındaki Kudret Kıran, torunu Mustafa Kıran\'ın kucağında okula geldi. Araçla okulun bahçesine kadar getirdiği babaannesi Kudret Kıran\'ı kucağına alan Mustafa Kıran, nenesini oyunu kullanacağı sandığa kadar kucağında taşıdı. Mustafa Kıran, kimlik kontrolünden sonra babaannesini kapalı kabine kadar taşıyarak oyunu kullanmasını sağladı. Daha sonra aynı şekilde babaannesini kucağına alarak okul bahçesindeki aracına kadar taşıdı.

3)OYUNU ATAN SAHİLE KOŞTU

Antalya\'da cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri nedeniyle sabah boş olan Lara Halk Plajı, saat 12.00\'den sonra dolmaya başladı. İlerleyen saatlerde ise sahilde adım atacak yer kalmadı. Sahilin yanı sıra mesire alanı da piknikçilerin uğrak yeri oldu. Mangalını yakan vatandaşlar ardından denizin yolunu tuttu. Ailesiyle piknik yapan Nazif Zengin, \"Sabah oyumuzu kullandık, çocuklarımızı alıp piknik yapmak istedik. Seçim memlekete hayırlı olsun\" dedi. Sahilde denize girmeyi tercih eden Kamile Murtay ise, oyunu kullandıktan sonra temiz hava almak istediklerini belirterek, \"Oyumuzu kullandığımız için kendimizi huzurlu hissediyoruz. Hakkımızda hayırlı olan Allah nasip ettin\" dedi. Hülya Yavuz da Gaziantep\'ten Antalya\'ya tatil için geldikleri için oyunu kullanamadığını belirterek \"Tatili oya tercih ettik. Normalde de eşim oy kullanır ben kullanmıyorum\" dedi. Yine Gaziantep\'ten Antalya\'ya tatile gelen üniversiteli gençler de daha önce plan yaptıkları için oy kullanamadıklarını söyledi.

4)YALOVA’DA GELİN VE DAMAT OY KULLANDI

YALOVA’da düğün günleri Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleriyle aynı tarihe denk gelen çift, oy kullanmaya gelin arabasıyla geldi.Düğün tarihleri seçim tarihine denk gelen Meryem ve Mahmut Honaz çifti, Yalova merkezdeki Atatürk İlköğretim Okulu’na gelin arabasıyla gelerek burada oy kullandı. Düğün salonuna gitmeden önce sandık başına gelen çifte vatandaşlar da alkışlarla destek verdi. Genç çift 1211 No’lu sandıkta oy kullandı. Gazetecilere kısa bir açıklamada bulunan damat Mahmut Honaz, “Güzel bir tesadüf oldu bu seçim günü. Aynı güne denk geldi. Allah hayırlısını etsin Türkiye içinö dedi.

Çift, oy verme işleminin ardından gelin arabasına binerek düğün salona geçti.

5)GELİN VE DAMATLIKLA OY KULLANDILAR

ERZURUM merkez Yakutiye ilçesinde Necibe- Mürsel Çay çifti, gelin arabısyla geldikleri okulda, gelinlik ve damatlıkla oylarını kullandı. ?Hilal Kent semtindeki 125\'inci ilk ve ortaokuluna gelin arabasıyla gelen Necibe- Mürsel Çay çifti, oylarını 1110 nolu sandıkta kullandı. Bu sırada sıra bekleyen vatandaşlar, genç çifti kutladı.

Damat Mürsel Çay, \"İstanbul\'da polis memuruyum. Düğünümüz için Erzurum\'a geldik. Kullandığımız oy vatana, millete hayırlı olur inşallah\" diye konuştu.

Gelin Necibe Dilara Çay ise \"Düğün öncesi vatandaşlık görevimizi yerine getirmek için sandık başına geldik. Bizim için unutulmaz bir gün oldu. Akşamda düğünümüz olacak\" dedi.

6)GELİNLİĞİYLE OY KULLANDI

Alanya Belediyesi\'nde memur olarak çalışan Büşra Masatlı (26) ile Ali Gök (27) gelinlik ve damatlıkla Alanya Fevzi Alaettinoğlu Lisesi\'ne oy kullanmak için geldi. 1154 numaralı sandığa giden çiftten Büşra Masatlı gelinliğiyle oy kabinine girerek vatandaşlık görevini yerine getirdi. Büşra Masatlı, \"Seçimlerimiz tüm Türkiye\'ye hayırlı olsun. Düğün günümüze denk gelmesi bizim için hoş bir anı oldu. Umuyoruz ki bu günümüz gibi her günümüz düğün havasında geçer\" diyerek oy zarfını sandığa bıraktı. Damat Ali Gök\'ün başka bir sandıkta oy kullandığı belirtildi. Oy kullanma işleminin ardından çift arkasında \"Aşk ittifakı\" yazılı gelin arabasına binerek düğün salonuna gitti.

AMBULANSLA SANDIĞA GÖTÜRÜLDÜLER

Alanya\'da Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi\'nde oy kullanmak isteyen, ancak rahatsızlıkları nedeniyle hastanede ve evde yatarak tedavi görenlerin de ambulanslarla sandıklara taşınarak oy kullanmaları sağlandı. Hastalar, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Evde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından alınarak ambulansla oy verecekleri sandıklara getirildi. Oy verme işlemi tamamlanan hastalar daha sonra alındıkları yerlere götürüldü.

\'VATANDAŞLARIMIZA DESTEK OLMAK İÇİN BURADAYIZ\'

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş, \"Evinde sağlık hizmeti alan, hastanemizde yatmakta olan, sağlık yardımı olmaksızın oy vermeye gidemeyecek vatandaşlarımıza destek olmak için buradayız. Vatandaşımızın doğal hakkı olan oy atma imkanını sağlamak için hastanemizde görevli personellerimiz bulunmaktadır. İstek doğrultusunda hastalarımıza yardımcı olmaya devam edeceğiz\" dedi.

7)ALANYA\'DAKİ YABANCI GELİLER SANDIĞA GİTTİ

Antalya\'nın Alanya ilçesinde oturan ve Türk vatandaşı olup oy kullanma hakkı elde eden yaklaşık 2 bin yabancıdan Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekaterina Gündüz, Mahmutlar 50\'nci Yıl Ahmet Keşoğlu İlkokulu\'nda oyunu kullandı. Dernek Başkanı Gündüz, seçimlerin tüm Türkiye\'ye hayırlı olmasını dileyerek, \"Biz de vatandaşlık görevimizi yaptık, oyumuzu kullandık. Türkiye için en iyisi olsun\" dedi. Seçimlerde yerleşik yabancıların kolaylıkla oy kullanabildiklerini belirten Gündüz, Alanya\'da oy kullanma hakkı olan 2 bine yakın yerleşik yabancı olduğunu ve sonuç ne olursa olsun Türkiye\'nin istikrarına katkısı olması temennisinde bulundu.

