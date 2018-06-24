DHA SEÇİM BÜLTENİ-13

1 - Suruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti



ŞANLIURFA\'nın Suruç ilçesinde polisin havaya ateş açarak durdurduğu otomobilde, okullara götürülmek üzere önceden mühürlendiği ileri sürülen 4 çuval oy pusulası ele geçti. Otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.

Bugün öğle saatlerinde, Mızar Mahallesi yolu üzerindeki Bilge İlkokulu\'na otomobille çok sayıda mühürlü oy pusulası getirileceği ve sandıklardakilerle değiştirileceği bilgisini alan polis ekipleri, harekete geçti. Ekipler, okul yakınında 27 BSU 52 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. Aniden hızlanan otomobil, polisin havaya açmasıyla durduruldu. Bu sırada araçta bulunan 3 kişi, çuvallardaki oy pusulalarını yola attı. 4 çuval oy pusulası ele geçirilen otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı. Olayın ardından Ak Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız da olay yerine gelerek polislerden bilgi aldı.

Polis ekipleri, çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinde önlem alan polis

- Oy pusulasının ele geçtiği otomobil

- Yola savrulan oy pusulaları

- Olay yeri inceleme ekipleri çalışma yapması

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜLER SİSTEMDE

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2 - Üçüzleri, \'Recep, Tayyip, Erdoğan\' ile sandığa gittiler

SİVAS\'ta 2014 yılında dünyaya gelen üçüzlerine Recep, Tayyip, Erdoğan isimlerini veren Kemal ve Dilek Akıncı çifti oy kullanmaya üçüzleri ile birlikte gitti.

Kemal-Dilek Akıncı çifti, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın ismini verdikleri üçüz çocukları \'Recep\', \'Tayyip\', \'Erdoğan\' ile birlikte oy kullandı. Öğle saatlerinde oy kullanacakları Muzaffer Sarısözen Ortaokulu\'na gelen çift yanlarında üçüz çocukları \'Recep\', \'Tayyip\', \'Erdoğan\'ı da getirdi. 4 yaşında olan üçüzler anne ve babasının oy kullanmasını bekledi. Seçimlerin hayırlı olmasını dileyen üçüzlerin babası fırın işçisi Kemal Akıncı, \"Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz. Onun her zaman arkasındayız. \'Vakit Türkiye Vakti\' diyoruz. Gönlümüz Cumhurbaşkanımız dan yana. Oyumuzu çok şükür kullandık. İlimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Ailenin üçüzleri ile okula gelişi

-Sandıkta oylarını kullanmaları

-Üçüzlerin görüntüsü

-Babalarının açıklaması

Haber-Kamera: Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)

(62 mb)

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3 - Seyyar sandık uygulamasıyla evinde oy kullandı

TOKAT\'ta seyyar sandık uygulaması kapsamında yatağa bağımlı olan Zeynep Kolcu (91) oyunu evinde kullandı.

Cumhurbaşkanlığı ve 27\'nci Dönem Milletvekilliği seçimleri için Tokat halkı sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulu\'nca (YSK) ilk kez bu seçimde hayata geçirilen seyyar sandık uygulaması kapsamında 8802 Nolu seyyar sandık kurulu, sabahın erken saatlerinde hazırlıklarını tamamladı. Toplam 7 kişiden oluşan kurul, daha önceden başvuru yapmış engeli ya da hastalığı nedeniyle yatalak olan kişileri, oy kullanabilmesi için evlerinde ziyaret etti. Kent merkezinde ikamet eden, yaşlılığa bağlı yatalak hasta olan Zeynep Kolcu oyunu seyyar sandıkta kullandı. Zeynep Kolcu’nun oğlu Ahmet Kolcu, çok büyük bir kolaylık olduğunu ifade ederek, \"Eskiden bayağı zorlanıyordu. Okullarda yaşlılara göre imkân yoktu. Kucağımızda götürüyorduk, bayağı sıkıntılar yaşıyorduk. Ama Allah\'a çok şükür çok güzel oldu\" dedi.

Kent genelinde seyyar sandık uygulaması ile 200 kişinin oy kullanacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-Seyyar sandığın görevlilerce eve getirilişi

-Seyyar kabinde oy tercihi

-Oyun kullanımı

-Oğlunun konuşması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)

(178 mb)

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4 - Sandık başında bayıldı

MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde, 116 bin 821 seçmenin çoğu 27\'nci dönem milletvekillerini ve cumhurbaşkanını seçmek için sabahtan itibaren sandık başlarına gitti.

Oylamanın başladığı saat 08.00\'den itibaren daha çok yaşlılar sandık başına gitti. Yaşlı ve engelliler yakınlarının ve görevlilerin yardımıyla oylarını kullanabildi. Oy kullanmaya kimileri, bisiklet, motosiklet ve tekerlekli sandalyeyle taşındı. Turgutlu Lisesi\'ne oyunu kullanmaya gelen bir kadın seçmen aniden fenalaşıp, yere yığıldı. Yakınlarının müdahalesiyle kendine gelen kadın seçmen, oyunu kullandıktan sonra okuldan ayrıldı. Öte yandan, Kula ilçesindeki 1 seyyar sandıkla, hastalar evlerinde oylarını kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Oy kullanmaya gelen engeliler ve yaşlılardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

(KJ Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)

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5 - Irak’a yük taşıyan şoförlerin oy kullanamama üzüntüsü



ŞIRNAK\'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı üzerinden Irak\'a yük taşıyan tanker ve kamyon şoförleri, oy kullanamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Silopi ilçesinde bulunan Şırnak Valiliği\'ne ait TIR parkı sahasında Irak’a yük taşımak için bekleyen şoförlerin bir kısmı, oyunu kullanmadı. İşinden olma korkusu nedeniyle yola çıkan şoförler, oy kullanamadıkları için üzgün olduklarını belirtti. Gümrük kapısına sandık kurulmasını isteyen şoförler, ekmek teknelerinden olmamak için yola çıkmak zorunda kaldıklarını söyledi. Oylarını kullanan Silopili şoförler ise diğer arkadaşlarının durumuna üzüldüklerini söyledi.

Hataylı kamyon şoförü Abdulkerim Aslan, Hatay\'dan geldiğini belirterek, \"Hatay’dan geliyorum. Şoförlük mesleğinden dolayı oy kullanamıyoruz. Devlet büyüklerinden isteğimiz, Habur’da sınır kapısına oy sandığı konulmasını ve oy kullanmak istiyoruz. Habur’da sandık olsaydı oy kullanabilirdik\" dedi.

Şanlıurfalı şoför Mustafa Atmaca da, işinden dolayı oy kullanamadığını ve üzgün olduğunu anlatarak, \"Durumlar müsaade etmiyor. Çalışmak zorundayız. Oy için evimde kalsaydım işimden olacaktım. Bizim gibi çalışan insanların her yerde rahatlıkla oy kullanması gerekir. Bizim için ayrı bir sandık kurulmasını istiyoruz\" diye konuştu.

TIR şoförü Bozan Kıran ise, sınır kapılarında oy kullanıldığını ancak sadece Habur Gümrük Kapısı\'nda oy kullanamadıklarını kaydederek, \"Bütün kapılarda oy kullanılıyor, acaba neden Habur’da oy kullanılmıyor. Şirketim dedi, \'ya işi bırakırsın, ya çalışırsın.\' Dayanacağım bir yer yok. İşi de bıraksam iş yoktur\"dedi.

Oyunu kullanan şoförlerden Osman Algur da, seçimin huzur ve barışa vesile olmasını temenni ederek, bir haftadır oy verme işlemi için beklediğini söyledi. Silopili şoför Mesut Alkış da, oyunu kullandıktan sonra Irak’a yük taşıdığını ifade ederek oy kullanamayan diğer şoförler için üzüntü duyduğunu anlattı.



Görüntü Dökümü.

-Tır parkı sahasındaki araçlar

-Sıra bekleyen şoförler

-Şoförlerin açıklamaları

-Tır parkı ve şoförlerden detaylar

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ, (Şırnak), (DHA)-