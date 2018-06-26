DHA SEÇİM BÜLTENİ - 8

Hakkari\'de milletvekili sayısı değişti



24 Haziran seçimlerinin resmi olmayan sonuçlara göre Hakkari\'de 3 mliletvekilinin tamamını alan HDP, yurt dışında kullanılan oyların partilere dağıtılmasıyla bir milletvekili kaybetti. Yurt dışında oylarının partilere dağıtılması sonrası yansıyan verilere göre, HDP 2, Ak Parti 1 milletvekili çıkarttı. AK Parti\'den seçilen Dinç\'in Şemdinli\'nin Derecik Beldesi\'nde yaşayan yakınları ve partililer havai fişek atıp, silahlarla havaya ateş açarak sevinç gösterisi yaptı. Hakkari\'den meclise gitmeye hak kazanan vekillerin özgeçmişleri şöyle:

Leyla Güven (HDP): 1968 yılında doğdu. Uzun bir süre Almanya\'da yaşayan Güven, daha sonra 1994 yılında atıldığı siyasette HADEP çatışı altında kadın kollarında görev yaptı. 2004 yılında yapılan yerel seçimlerde Adana\'nın Seyhan İlçesi\'ne bağlı Küçük Dikili Beldesi Belediye Başkanlığı\'na seçildi. 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde ise, Viranşehir Belediye Başkanlığı\'na seçildi. KCK operasyonları kapsamında Aralık 2009\'da tutuklanan Güven, cezaevinden çıktıktan sonra DTK eş başkanlığına seçilmişti. Güven halen cezaevinde.

Sait Dede (HDP): 1985 yılında Hakkari\'nin Yüksekova ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Yüksekova\'da tamamladı, 2011 yılında Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi\'nden mezun oldu. Bir süre Yüksekova Devlet Hastanesi Acil Servisi\'nde çalışan Dede, ilçedeki çeşitli Aile Sağlık Merkezleri\'nde Aile Hekimi olarak görev yaptı. SES ve TTB üyesi olan Dede 2016 yılında OHAL kapsamında çıkartılan KHK ile ihraç edildi.

Husret Dinç (AK Parti): 1969 yılında Hakkari\'nin Şemdinli ilçesinde doğdu. Ortaokul mezunu olan Dinç,1995\'te Derecik\'te PKKlılarla girilen çatışmada gazi oldu. 2004\'te yapılan yerel seçimlerde, Derecik Beldesi\'nde AK Parti\'den belediye başkanı seçilerek 2 dönem başkanlık yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Halay çekenler

-Ak Partiden Milletvekili seçilen Husret Dinç\'e tebrik ziyareti

-Silahla havaya ateş açıp kutlama yapan Dinçin mensubu olduğu aşiret üyeleri

-Silah sesleri

-Havai fişek atılması

-Dinç\'in yakınları belediye önünde toplanmaları

-Konvoy halinde Dinç\'in vine gider Gerdi aşireti üyeleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ - Abdulah KAYA / HAKKARİ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Uşak\'ta AK Parti ve CHP milletvekillerini kaptırmadı



UŞAK\'taki genel seçimlerde, 3 milletvekilliğinden 2\'sini AK Parti, 1\'ini CHP kazandı. CHP\'li Özkan Yalım ve AK Partili Mehmet Altay, birer dönem daha milletvekili seçilirken, İsmail Güneş ilk kez meclise girdi.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Uşak\'ta Cumhurbaşkanlığı seçiminde 895 sandıkta kullanılan geçerli 235 bin 86 oyun yüzde 51.51\'ini Recep Tayyip Erdoğan aldı. Erdoğan, Banaz, Karahallı, Eşme ve Sivaslı ilçelerinde kurulan sandıklardan birinci olarak çıktı. Erdoğan\'ı, Muharrem İnce yüzde 34.97, Meral Akşener yüzde 11.07, Selahattin Demirtaş yüzde 1.28, Temel Karamollaoğlu yüzde 0.91, Doğu Perinçek yüzde 0.23 oy ile takip etti.Genel seçimde de AK Parti 4 ilçede birinci sırada yer aldı. Genel seçimlerin de galibi AK Parti oldu. Uşak\'ta 4 ilçede de AK Parti birinci sırayı kaptırmadı. Bu sonuçlarla AK Parti 2 olan milletvekili sayısını koruyup, Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doktor İsmail Güneş ile 3 dönemdir milletvekilliği görevini yürüten Avukat Mehmet Altay\'ı TBMM\'ye gönderdi. Diğer 1 milletvekilliğini ise CHP aldı. CHP\'nin Uşak milletvekili ise bir dönem daha işadamı Özkan Yalım oldu.

\'UŞAK SANDIKTA DEVLET VE MİLLET DÜŞMANLARINA OSMANLI TOKADI ATTI\'

AK Partili Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan seçimlerle ilgili yaptığı değerlendirmede, Uşak\'ın sandıkta devlet ve millet düşmanlarına Osmanlı tokadı attığını söyledi. Başkan Cahan, \"Artık Uşak AK Parti\'nin bir kalesidir. Halkımız Uşak\'a AK Parti mührünü vurmuştur. Türkiye ve Uşak AK Parti\'nin rengine büründü. Cumhur İttifakı\'nda beraber olduğumuz MHP\'lilere teşekkür ederim\" dedi.

\'HEDEFLERE GİDEN YOLDA VİTESİ YÜKSELTTİK\'

AK Parti Uşak İl Başkanı Mehmet Çakın da seçim sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, AK Parti\'nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine giden yolda vitesi bir üst seviyeye çıkardığını söyledi. Çakın, şöyle devam etti:

\"AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye\'nin 2023 yolculuğunda, kaptanlığa devam edecek. Bir seçim dönemini daha alnımızın akıyla geçirdik. Kazanan milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı oldu. Kimseyi ötekileştirmeden, toplumun her kesimini kucaklayarak ve insana değer vererek çalışmaya ve hizmet üretmeye devam edeceğiz. Sonuçların ilimiz ve ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.\"

\'ŞARTLAR EŞİT DEĞİLDİ\'

CHP Uşak İl Başkanı Nadi Sancar da Uşak\'ta adaylar ve teşkilatla birlikte 24 Haziran seçimleri için ciddi bir çalışma yürüttüklerini ancak bekledikleri sonucu elde edemediklerini kaydetti. Sancar, \"İktidar partisi ciddi bir kamu gücüne sahip, şartlar eşit değildi. Her türlü imkanı kullandılar. Bazı seçim sandıklarında emniyet güçlerinin iktidar partisi lehinde oy verilmesiyle ilgili müdahalede bulunduklarının duyumları aldık. Gerekli işlemleri ve girişimleri yaptık. Nihayetinde seçimi kazandılar. Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. İktidar partisinin ülkemiz üzerinde uyguladıkları politikalarda özellik de toplumumuz üzerinde ki ayrıştırmalardan vazgeçmesini, herkesin Cumhurbaşkanı anlayışının sergilenmesini bekliyoruz\" dedi.

MHP Uşak İl Başkanı Halit Görgülü de seçimlerin kazananının liderleri Devlet Bahçeli olduğunu vurgulayıp, \"Devletimizin, milletimizi bekası noktasında Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye\'yi her zaman zor durumdayken ayağa kaldıran yegane kuvvet olmuştur. 24 Haziran seçimlerinin vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum\" diye konuştu.

Haber: Feyzi DAVULCU /UŞAK,(DHA)

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İnce ve Karamollaoğlu, Erdoğan\'ı tebrik etti



CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın 24 Haziran seçimlerinde yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi nedeniyle Muharrem İnce ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Erdoğan\'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı\'nın Twitter\'daki resmi hesabından yapılan iki ayrı paylaşımda, CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce ve Saadet Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu\'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak 24 Haziran seçim sonuçlarından dolayı tebrik ettiği duyuruldu.

Haber: ANKARA,(DHA)

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Bozdağ: CHP, HDP\'ye barajı geçirtti



BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, 24 Haziran seçimlerde HDP\'nin barajı aşmasında CHP\'liler tarafından verilen oyların etkili olduğunu söyleyerek, \"CHP oylarıyla HDP\'ye barajı geçirmiştir\" dedi.

Bozdağ, katıldığı bir televizyon programında \"Muharrem Bey\'in performansının, Kılıçdaroğlu\'unun performansıyla mukayese edildiğinde daha iyi olduğu açık, hep beraber gördük. CHP, kazanmaya odaklanmadı. Kılıçdaroğlu kazanmayı hedefleyen biri değil. AK Parti\'yi azaltmayı, eksiltmeyi hedefleyen bir siyaset ortaya koyuyor\" dedi.

Bozdağ \"AK Parti az vekil çıkarsın diye her CHP\'li ailenin HDP\'ye bir oy vermesi politikasını, CHP resmen kabul etmese bile sandık sonuçları üzerinden baktığımızda, konuşulanlara tanık olduğumuzda çok net bir şekilde görüyoruz. Selahattin Demirtaş\'la HDP\'nin aldığı oy arasındaki farka baktığınızda 3 puan civarında. CHP\'nin bir önceki seçimle bu seçim arasındaki oya baktığınızda 3 puan civarında. Bu oy nereye gitti? Çok net bir şekilde gözüküyor ki bu oy HDP\'ye gitti. HDP\'nin barajı aşması CHP\'li seçmenlerin, CHP yönetiminin veya CHP\'nin etkin isimlerinin, CHP adına kamuoyu etkileyicilerinin etkisiyle oraya akan oylardır\" diye konuştu. Bozdağ, şöyle devam etti:

\"CHP oylarıyla HDP\'ye barajı geçirmiştir. CHP\'nin Genel Başkanı, AK Parti\'yi azaltma politikası güttüğü için CHP\'nin kazanma politikasını hayata geçiremiyor. Hedefi kazanmak olmayanın, yarışlarda kendini ileri götürme, kazanma şansı yok. HDP barajı geçmemiş olmasaydı oradan CHP\'ye kaç milletvekili gelecekti, bir de onun hesabını yapmaları lazım. Derdi CHP\'ye vekil gelmesi değil, AK Parti\'ye vekilin gitmesini azaltmak olunca Sayın Kılıçdaroğlu, partisinin çıtasını kendi eliyle aşağıya çekmiş oldu.\"

\"FETÖ TUTUKLULARI HDP\'YE OY VERDİ\"

Bozdağ, cezaevlerinde çıkan seçim sonuçlarına dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

\"Cezaevlerinde FETÖ\'den tutuklu olanların büyük bir çoğunluğu, belki tamamı HDP\'ye oy verdi. Dışarıda olanlardan verenler olabilir. Baktığınızda bu çok net gösteriyor.\"

Haber: ANKARA,(DHA)

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