DHA: PKK’nın Sur sorumlusu 'Ciyager' öldürüldü

Doğan Haber Ajansı (DHA), Diyarbakır’ın Sur ilçesinde çıkan çatışmalarda öldürülen PKK’lı sayısının 8’e yükseldiğini ve PKK’nın Sur sorumlusu ‘Ciyager’in öldürüldüğünü ileri sürdü.

DHA’dan Canan Altıntaş ve Serdar Sunar’ın haberi şöyle:

Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde bugün güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada öldürülen PKK'lı terörist sayısı 8'e yükseldi. Öldürülen PKK'lılardan birinin Sur İlçesi sorumlularından 'Ciyager' kod adlı terörist olduğu belirlendi.

Diyarbakır Valiliği, bugün düzenlenen operasyonlarda toplam 8 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini ve 2 polis memurunun da yaralandığını açıkladı. Açıklamada, şöyle denildi: "İlimiz Sur İlçesi'nde BTÖ mensuplarınca oluşturulan barikatların kaldırılması ve çukurların kapatılması için başlatılan operasyonların bitmesinin ardından, vatandaşlarımızın can güvenliği sağlamak amacıyla bölgeyi güvenli hale getirmek için arama tarama faaliyetlerini yürüten güvenlik güçlerine yönelik bir grup BTÖ mensubu tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlenmiştir. Saldırıya anında karşılık veren güvenlik güçleri ile BTÖ mensupları arasında kısa süreli çatışma yaşanmış ve çatışmada 8 BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca çıkan çatışmada 2 polis memuru yaralanmış, yaralı polis memurları tedavilerinin yapılması amacıyla hastaneye kaldırılmıştır. Hastanede tedavileri devam eden meslektaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Terör ve terör örgütlerine yönelik verilen mücadele kararlılıkla ve aralıksız bir şeklide devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."