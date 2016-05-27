DHA: Nusaybin'de 8 PKK'lı teslim oldu

Doğan Haber Ajansı (DHA), Mardin Nusaybin'de güvenlik güçlerine teslim olan 8 kişinin PKK'lı olduğu iddiasını duyurdu. DHA, teslim olan PKK'lıların sayısının 75’e yükseldiğini yazdı. PKK’nın “Nusaybin’den çekildiğini” duyurmasının ardından teslim olan 42 kişinin örgüt üyesi olduğu iddia edilmesi tartışma yaratmıştı. HDP milletvekilleri teslim olanlardan 36’sının sivil olduğu iddia etmişti.

Valilik açıklaması

Mardin Valiliği’nden alınan bilgiye göre, Nusaybin ilçesinde asker ve polisin 14 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağından sonra müşterek başlattığı operasyon kapsamında, bugün de 8 PKK'lı, Yenişehir Mahallesi Tunç Caddesi'nde güvenlik güçlerinin "Teslim ol" çağrılarına uyarak kendiliğinden güvenlik güçlerine teslim oldu. Operasyonun başladığı günden bu yana 75 PKK'lının teslim olduğu öne sürüldü.

Dün ne olmuştu?

TBMM Başkan Vekili Pervin Buldan, sosyal medyadan paylaştığı mesajında “Nusaybindeki bir mahallede 36 sivil tahliye edildi ancak başka evlerde de tahliye edilmeyi bekleyen çocuk ve kadınlar var” demişti.