T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA: Nusaybin'de 8 PKK'lı teslim oldu

Nusaybin'de 8 kişinin güvenlik güçlerine teslim olmasıyla birlikte teslim olanların sayısı 75’e yükseldi

Fotoğraf: Arşiv

27 Mayıs 2016 14:38

Doğan Haber Ajansı (DHA), Mardin Nusaybin'de güvenlik güçlerine teslim olan 8 kişinin PKK'lı olduğu iddiasını duyurdu.  DHA, teslim olan PKK'lıların sayısının 75’e yükseldiğini yazdı. PKK’nın “Nusaybin’den çekildiğini” duyurmasının ardından  teslim olan 42 kişinin örgüt üyesi olduğu iddia edilmesi tartışma yaratmıştı. HDP milletvekilleri teslim olanlardan 36’sının sivil olduğu iddia etmişti.

 

Valilik açıklaması

 

Mardin Valiliği’nden alınan bilgiye göre, Nusaybin ilçesinde asker ve polisin 14 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağından sonra müşterek başlattığı operasyon kapsamında, bugün de 8 PKK'lı, Yenişehir Mahallesi Tunç Caddesi'nde güvenlik güçlerinin "Teslim ol" çağrılarına uyarak kendiliğinden güvenlik güçlerine teslim oldu. Operasyonun başladığı günden bu yana 75 PKK'lının teslim olduğu öne sürüldü.

 

Dün ne olmuştu?

 

TBMM Başkan Vekili Pervin Buldan, sosyal medyadan paylaştığı mesajında “Nusaybindeki bir mahallede 36 sivil tahliye edildi ancak başka evlerde de tahliye edilmeyi bekleyen çocuk ve kadınlar var” demişti.

ETİKETLER

NusaybinMardinPKK

İlgili Haberler

DHA: Nusaybin'de 42 PKK'lı teslim oldu

İlçede PKK'lıların etkisiz hale getirmek için operasyonlar sürüyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24