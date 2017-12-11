DHA muhabirinin doğa fotoğraflarına çifte ödül 

DİYARBAKIR, (DHA)- ORMAN Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından düzenlenen, \'Türkiye Ormanları ve Faunası\' isimli fotoğraf yarışmasında, DHA Diyarbakır muhabiri Selim Kaya, hem 1\'incilik hem de 3\'üncülük ödülü kazandı, bir fotoğrafı da sergilenmeye değer bulundu.

Türkiye Orman Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, \'Türkiye Ormanları ve Faunası\' isimli fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı. Doğa ve yaban hayatı ile ilgili bin 110 fotoğrafçının 3 bin 777 fotoğrafının değerlendirmeye alındığı yarışmada, DHA Diyarbakır muhabiri ve doğa fotoğrafçısı Selim Kaya, Eskişehir Çatacık ormanlarında çektiği kızılgeyik fotoğrafı ile birincilik, aynı ormanda çektiği vaşak fotoğrafı ile de üçüncülük elde etti. Jüri, Kaya\'nın Hatay\'ın Amanos dağlarında çektiği dağ ceylanı fotoğrafını da sergilemeye değer buldu.

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