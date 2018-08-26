DHA MUHABİRİNE, GÖREVİ SIRASINDA GAZLI MERMİLİ SALDIRI (2) 

Haber-Kamera: İstanbul DHA

İstanbul Beyoğlu\'nda Cumartesi Anneleri için düzenlenen eylemi takip eden Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabiri Özgür Deniz Kaya, röportaj yaptığı sırada, bir polis memurunun ateşlediği tabancadan çıkan gazlı mermilerin hedefi oldu. Kaya, bacağına isabet eden 2 gazlı mermi ile yaralandı.

Bugün, Cumartesi Anneleri\'nin İstiklal Caddesi\'nde 700\'üncü kez düzenlediği eylem sırasında görevini yapan DHA muhabiri Özgür Deniz Kaya, polisin gazlı mermisinin hedefi oldu. Eyleme müdahale sürerken, görevini yapan, röportajlar gerçekleştiren DHA muhabiri Özgür Deniz Kaya\'ya doğru, bir polis memuru, hedef gözeterek gazlı mermi atan tabancasını peş peşe ateşledi. Kaya, sağ bacağına isabet eden 2 gazlı mermi ile yaralandı.

\"BU SALDIRIYI KINIYORUM\"

DHA Muhabiri Kaya, olay sonrası yaptığı açıklamada, \"Gazetecilik, kamu yararına yapılan bir meslektir. İstiklal Caddesi\'nde Cumartesi Anneleri\'nin 700\'üncü kez buluştuğu etkinliği takip etmek için Demirören Haber Ajansı tarafından görevlendirildim. Röportaj yaptığım esnada bir müdahaleye maruz kaldım. Arkamdan çok sayıda gazlı merminin geldiğini gördüm. 2 tanesi sağ bacağıma isabet etti. Hastaneye gidip, darp raporu aldım. Bacağımdaki morluklar sürüyor. Biz gazeteciler gerçeğin peşindeyiz. Kamu yararının peşindeyiz. Daha önce meslektaşlarıma bu tür saldırılar olmuştu. Ancak benim başıma ilk kez geliyor. Bu saldırıyı kınıyorum. Meslek örgütlerine ve meslektaşlarıma yanımda oldukları için çok teşekkür ediyorum. Bu tarz saldırıların, müdahalelerin gazetecilere bir daha yapılmamasını istiyorum\" dedi.

Gazeteci Kaya, olay sonrasında gittiği Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nden darp raporu da aldı.

Görüntü Dökümü:

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-Özgür Deniz Kaya\'nın açıklamaları

-Mermi isabet eden bacağından görüntüler

-Detaylar

-Kaya\'nın fotoğrafı

-Olay sırasında çekilen görüntüler



25.08.2018 - 18.57 Haber Kodu : 180825145