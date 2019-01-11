DHA muhabiri Erhan Göğem'in 45 yıllık arşivi müzede sergilenecek

KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE\'de 70 yaşında yaşamını yiitren Demirören Haber Ajansı (DHA) Temsilcisi Erhan Göğem\'in meslek hayatı boyunca yaptığı haberlerden oluşan 45 yıllık arşivi, ailesi tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü\'ne bağışlandı. Göğem\'in arşivi açılacak şehir müzesinde sergilenecek.

Gazetecilik mesleğine 1973 yılında Hürriyet Haber Ajansı\'nda başlayan, ardından Milliyet Haber Ajansı ve DHA\'da çalışmaya devam eden Erhan Göğem, kanser tedavisi gördüğü Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi\'nde geçen 24 Aralık\'ta yaşamını yitirdi. Hastalığına rağmen son ana kadar haber peşinde koşan ve çok önemli haberlere imza atan Erhan Göğem\'in, yaptığı haberler ve çektiği fotoğraflardan oluşan 45 yıllık arşivi ailesi tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü\'ne bağışlandı.

\'USTANIN ARŞİVİ ŞEHİR MÜZESİNDE YERİNİ ALACAK\'

İl Kültür ve Turizm Müdürü Halit Karakoç, Erhan Göğem\'in habere olan aşkının kendilerini çok etkilediğini söyledi. Kırıkkale\'nin Erhan Göğem\'i çok sevdiğini belirten Halit Karakoç, \"Kısacası usta, bu şehrin markasıydı. Ustanın vefatının ardından Medya ve Gazeteciler Cemiyeti ve Müdürlüğümüzün görüşmeleri sonrasında ustanın 45 yıl boyunca yapmış olduğu haberler, röportajlar, fotoğraflardan oluşan dev arşivi ailesi tarafından bağışlanmasına karar verildi. Kurumuza bağışlanan arşiv ilerleyen aylarda açılması planlanan Şehir Müzesinde yerini alacaktır\" dedi.

\'BİZ MUTLUYUZ, İNANIYORUM Kİ O DA MUTLU OLMUŞTUR\'

Erhan Göğem\'in kızı Ebru Göğem Özdemir ise babasının mesleğini çok sevdiğine dikkat çekerek, \"Biz bugün gördük ki onu sadece biz sevmiyormuşuz, bütün Kırıkkale seviyormuş. Babamın yaptığı haberlerin, röportajların, fotoğrafların gelecek nesillere örnek olarak gösterilmesi için ailesi olarak şehir müzesine bağışlamayı uygun gördük. Kendisi burada yok; ama inanıyorum ki o da bugün bu davranışımızdan dolayı mutlu olmuştur\" diye konuştu.

Müdür Halit Karakoç tarafından Ebru Göğem Özdemir\'e teşekkür belgesi verildi.

Kırıkkale Belediyesi kararı ile geçtiğimiz günlerde Yaylacık Mahallesi\'nde bulunan sokağa da \'Gazeteci Erhan Göğem Sokağı\' ismi verilmişti.



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