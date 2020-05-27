M4 karayolunda TSK konvoyunun geçişi sırasında EYP infilak etti: 1 asker şehit oldu

Suriye'nin İdlib kentinde M4 karayolunda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konvoyunun geçişi sırasında, yola önceden döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Milli Savunma Bakanlığı, olayın ardından 1 askerin şehit olduğunu duyurdu.

Yaralananların olduğu ve bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenilen patlamaya ilişkin MSB'den yapılan açıklama şöyle:

"27 Mayıs 2020 tarihinde İdlib bölgesinde icra edilen yol kontrol devriyesi esnasında arama bölgesinin 250 metre güneyinde meydana gelen ve sebebi henüz tespit edilemeyen bir patlamanın tesiri ile kahraman bir silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılmış, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allahtan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."