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DHA İSTANBUL- YAPILAMAYAN METRO SEFERLERİ YENİDEN BAŞLADI

  Haber-Kamera: Murat SOLAK-Melih OKUMUŞ/İSTANBUL,(DHA) Yenikapı-Havalimanı metro hattındaki Otogar istasyonunda tellerde meydana gelen teknik arızadan dolayı yapılamayan Kocatepe-Merter ile Yenikapı-Kirazlı yeniden yapılmaya başlandı

13 Kasım 2018 18:28

 

Haber-Kamera: Murat SOLAK-Melih OKUMUŞ/İSTANBUL,(DHA)
Yenikapı-Havalimanı metro hattındaki Otogar istasyonunda tellerde meydana gelen teknik arızadan dolayı yapılamayan Kocatepe-Merter ile Yenikapı-Kirazlı yeniden yapılmaya başlandı. Arızanın giderilmesinin ardından başlayan seferlerle ilgili olarkak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Metro İstanbul\'un sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı. Açıklama şöyle: \"M1A Yenikapı-Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı Hattında seferler gecikmeli olarak yapılmaya başlamıştır. Yaşanan aksaklıktan dolayı özür diler, anlayışınız ıçin teşekkür ederiz\" denildi. 

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