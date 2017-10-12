T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA İSTANBUL- ÜSKÜDAR'DA DENİZE DÜŞEN GENÇ KIZ HORTUMLA KURTARILDI

Haber: Uğur AYAZSIN / İstanbul DHA  Üsküdar sahilde arkadaşlarıyla birlikte yürüyen genç kız, ayağının takılması sonucu denize düştü

12 Ekim 2017 00:15

Haber: Uğur AYAZSIN / İstanbul DHA 
Üsküdar sahilde arkadaşlarıyla birlikte yürüyen genç kız, ayağının takılması sonucu denize düştü. Çevredekiler tarafından kurtarılarak hastaneye götürülen genç kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Genç kızın denize düştüğü bölgedeki aydınlatma lambalarının yanmadığı görüldü
Olay, Üsküdar sahil nikah sarayı karşısında saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla sahilde yürüyen Üsküdar Üniversitesi öğrencisi Elif Bağcı, ayağının takılması sonucunda dengesini kaybederek denize düştü.

HORTUMLA KURTARILDI
Suda çırpınan Elif\'in yardımına çevredekiler yetişti. Sahildeki vatandaşlar bir iş yerinden getirilen hortum yardımıyla genç kızı denizden çıkartı. Oldukça üşüyen genç kız, ağlamaya başladı.

DURUMU İYİ
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, Elif Bağcı\'yı ambulans ile Haydarpaşa Numune Hastanesi\'ne götürdü. Burada tedavi altına alınan genç kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.
 
AYDINLATMA LAMBALARININ YANMADIĞI GÖRÜLDÜ
Elif Bağcı\'nın denize düştüğü bölgede aydınlatma lambalarının yanmadığı görüldü.  
Olayı gören kişiler ise genç kızın ayağının takıldığını belirtirken, bölgedeki aydınlatma lambalarının yanmadığını ve daha önce ilgililere bilgi verdiklerini söylediler. 
 
Görüntü Dökümü:
----------------------------
-Denize düşen genç kız
-Sahilyolu
-Yanmayan aydınlatma lambaları
-Vatandaşların güçlükle yürümesi
-Polis
-Sağlık ekipleri
-Genç kızın ambulansa koyulması
-Genel ve detay
 
 
 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Haber Uğur AYAZSINDHA  ÜsküdarGençElif BağcıHORTUMLA KURTARILDI SudaElifSahildekiOldukçaDURUMUHaydarpaşa Numune HastanesiBuradaPolisLAMBALARININ YANMADIĞI GÖRÜLDÜ Elif BağcıDökümü Denize

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24