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DHA İSTANBUL- ÜNLÜ SUNUCU VATAN ŞAŞMAZ ÖLDÜRÜLDÜ (3) EK GÖRÜNTÜLER 

DHA İSTANBUL- ÜNLÜ SUNUCU VATAN ŞAŞMAZ ÖLDÜRÜLDÜ (3) EK GÖRÜNTÜLER  Haber-Kamera: Ozan URAL İstanbul DHA Beşiktaş'taki Conrad Otel'in odasından birinde ünlü sunucu Vatan Şaşmaz kadın arkadaşı Filiz Aker tarafından öldürüldü

28 Ağustos 2017 01:51

DHA İSTANBUL- ÜNLÜ SUNUCU VATAN ŞAŞMAZ ÖLDÜRÜLDÜ (3) EK GÖRÜNTÜLER 

Haber-Kamera: Ozan URAL İstanbul DHA
Beşiktaş\'taki Conrad Otel\'in odasından birinde ünlü sunucu Vatan Şaşmaz kadın arkadaşı Filiz Aker tarafından öldürüldü. Aker aha sonra aynı silahla intihar etti. 
Edinilen bilgiye Filiz Aker 17.00 sıralarında yiğeni ile yemek yerken gelen bir telefon mesajı ile odasına çıktı. Aker\'den uzun süre haber alamayan yeğeni durumu otel görevlilerine ve polise bildirdi. Kapıyı açan otel görevlileri Vatan Şaşmaz ile Filiz Aker\'i kanlar içerisinde yerde ölü olarak buldu. İhbar üzerine otele gelen polisin yaptığı incelemede Vatan Şaşmaz\'ın sırtından 4 kurşunla, Filiz Aker\'in ise başından tek kurşun ile yaşamlarını yitirdiklerini belirledi. 
Polis Filiz Aker\'in Şaşmaz\'ı vurduktan sonra bulundurma ruhsatlı tabancası ile intihar ettiğini tespit etti. 
ABD\'de Green Kart ile yaşayan ve eski mankenlerden Filiz Aker\'in , 1 ay önce İstanbul\'a gelerek Conrad Otel\'e yerleştiği belirlendi. 

Ek görüntüler
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-polis aracında bekleyen şahıs 
-polis aracının hareket etmesi 
-Saruhan Hünel ile röportaj 
-Vatan Şaşmaz\'ın arabası 
-cenaze aracının gelmesi 
-cenaze aracının otele girmesi 
-genel ve detaylar 


Görüntü dökümü: 
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-Vatan Şaşmaz\'ın arşiv görüntüleri 
-Şaşmaz ile Aker\'in yanyana fotoğrafı 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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