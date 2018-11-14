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DHA İSTANBUL- TIR GARAJINA KAÇAK PARFÜM BASKINI KAMERADA

Haber: İstanbul DHA Başakşehir’de, TIR garajına yapılan baskında kaçak yollarla yurda sokulduğu belirlenen  63 bin 238 şişe parfüm ele geçirildi

14 Kasım 2018 13:42

Haber: İstanbul DHA
Başakşehir’de, TIR garajına yapılan baskında kaçak yollarla yurda sokulduğu belirlenen  63 bin 238 şişe parfüm ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ziya Gökalp Mahallesindeki TIR garajında park halindeki tır ve 2 kamyonette kaçak parfüm olduğu bilgisini aldı. 10 Kasım’da garaja baskın düzenleyen polis, TIR ve kamyonetlerde ünlü markaların da bulunduğu 63 bin 238 şişe kaçak parfüm ve deodorant ele geçirdi. Baskında 5 kişi gözaltına alındı. El konulan parfüm ve deodorantların piyasa değerinin 34 milyon civarında olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü:
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-Baskından görüntü
-Ele geçirilen kaçak parfümler

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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