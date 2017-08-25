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DHA İSTANBUL- THY YÖNETİM KURULU BAŞKANI AYCI'DAN THY ÇALIŞANLARINA BAYRAM MÜJDESİ

  Haber-Kamera: Murat ÇAKIR - Faik KAPTAN İstanbul DHA  THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, çalışanlarına bir müjde vererek, arife günü maaşlarının yüzde 80'nini avans olarak vereceklerini açıkladı

25 Ağustos 2017 21:37

 

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR - Faik KAPTAN İstanbul DHA 
THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, çalışanlarına bir müjde vererek, arife günü maaşlarının yüzde 80\'nini avans olarak vereceklerini açıkladı. Atatürk Havalimanı\'nda görev yapan gazetecilerin bayramlarını kutlamak için basın odasına ziyarete gelen İlker Aycı rekor bir bayram yaşadıklarını belirterek şunları söyledi:
“Bir müjdemiz daha var. Çalışanlarımızın bu alın terini, uçucu personelimizden yer hizmetlerine kadar tüm personelimize, teknisyenlerimize, her alanda çalışan tüm personelimize THY ailesinin tüm mensuplarına bu müjdeyi vermek istiyorum. Çok önemli bir mesafe kat ettik. Kendi rekorlarımızı kırıyoruz. Bundan dolayı çok mutlu ve gururluyum. Çalışanlarımıza bu emeğinden dolayı arife günü maaş avanslarını yatırıyoruz. Bunu bir gelenek haline getireceğiz. Bu bayram THY çalışanları maaş avanslarını arife günü mutlaka alacaktır. Maaşlarının yüzde 80 gibi bir kısmını o gün alacaklardır. Böylece gerek kurban görevini yerlerine getirebilsinler. Buna da biz de biraz katkıda bulunursak mutlu olacağız. Bundan dolayı bizimle iş birliği yapan sendikalarımıza da teşekkür ediyoruz\" 
 
POZİTİF GÜNCELLEME
Aycı, son olarak çift haneli büyümenin gerçekleştiğini belirterek, “THY\'de çift haneli büyüme gerçekleşti. Yıl sonu hedeflerimizde yukarıya doğru pozitif anlamda bir güncelleme olacak. KAP\'a da bunu açıkladık\" dedi.
 
Görüntü dökümü:
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-Aycı\'nın açıklaması
 

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