DHA İSTANBUL- THY YÖNETİM KURULU BAŞKANI AYCI, PERSONELLE BAYRAMLAŞTI

Haber-Kamera: Faik KAPTAN-Hüseyin ASLIYÜCE İstanbul DHA

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı bayram nedeniyle Atatürk Havalimanı\'nda görev yapan çalışanların bayramını kutladı. İlker Aycı, havalimanındaki yolcularla da bayramlaştı. Biletlerinde bazı sıkıntılar yaşayan 4 Suudi Arabistanlı yolcunun da sorunun çözümü için yardımcı oldu.

İlker Aycı yaz sezonunu başarıyla tamamladıklarını belirterek, “ Hac nedeniyle yoğun günler geçirdik. Şimdi de dönüş hazırlıklarını tamamladık. Hacılarımızın kutsal topraklardan dönüşlerini de bitireceğiz. Kış sezonu için de güzel günler bekliyoruz\" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Aycı\'nın personelle bayramlaşması

-Turistlere yardımcı olması

-Genel ve detaylar

