T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA İSTANBUL- TEM’DE TRAFİK KAZASI: 3 YARALI

*TEM Otoyolu Kurtköy mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı

15 Ekim 2017 13:53

*TEM Otoyolu Kurtköy mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. 
 
Haber: Uğur AYAZSIN / İstanbul DHA
Kaza, Tem Otoyolu Ankara istikameti Kurtköy mevkii Yavuz Sultan Selim Köprüsü ayrımında saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Orhan Doğan yönetimindeki 34 UP 5237 plakalı midibüs, emniyet şeridinde duran Onur Atacık yönetimindeki 34 ACP 212 plakalı panelvana arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen panelvan yaklaşık 50 metre sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri panelvanın içerisinde sıkışan 1 kadını kısa sürede bulunduğu yerden çıkartılıp hastaneye kaldırıldı. Kazada panelvandaki diğer 2 yaralı da ambulanslar ile çevre hastanelere götürüldü. Kaza nedeniyle TEM otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılması sırasında trafik tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. 
 
SÜRÜCÜLER BİRBİRİNİ SUÇLADI
Kaza yapan araçların sürücüleri birbirlerini suçladı. Panelvan sürücüsü Onur Atacık, emniyet şeridinde dörtlüleri yanık bir vaziyette beklelerken midibüsün kendilerine arkadan çarptığını iddia ederken, midibüs sürücüsü Orhan Doğan panelvanın dörtlüleri bile yanmayarak geri geri geldiğini onu fark eder etmez frene bastığını ancak direksiyonun kilitlenmesine rağmen aracın durmadığını öne sürdü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
 
Görüntü Dökümü:
------------------
-Kazalı araçlar
-Sürücüler ile röportaj
-Polis
-İtfaiye
-Sağlık ekipleri
-Hurdaya dönen panelvan
-Ön tarafın hasarlı midibüs
-Trafiğin kontrollü sağlanması
-Yolun sıkışması
-Trafik
-Genel ve detay

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Otoyolu KurtköyUğur AYAZSINDHA Kaza Tem Otoyolu AnkaraKurtköyYavuz Sultan Selim KöprüsüOrhan DoğanUPOnur AtacıkACPKazadaKazaTEMAnkaraAraçlarınBİRBİRİNİ SUÇLADI KazaPanelvanPolisDökümü Kazalı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24