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DHA İSTANBUL- ŞİŞLİ'DE ARAÇLAR SU BASAN YOLDA KALDI 

  Haber-Kamera: Özgür Eren - Ezgi Çapa İstanbul DHA  İstanbul'da aşırı yağış nedeniyle Şişli'de bulunan Odesa Bulvarını su bastı

29 Ağustos 2017 22:42

 

Haber-Kamera: Özgür Eren - Ezgi Çapa İstanbul DHA 
İstanbul\'da aşırı yağış nedeniyle Şişli\'de bulunan Odesa Bulvarını su bastı. Çağlayan istikametinde meydana gelen su baskınında 3 araç suyun içinde kaldı. Aracını iterek suyun içinden çıkartan bir sürücü, “Ne geri çıkabildim, ne ileri gidebildim, ortada kaldım. Araç su aldı, çalışmıyor. Tamirci çağıracağım\" dedi.  Herhangi bir uyarı işaretinin bulunmadığı yola ilerleyen bazı araçlar da yolda kaldı. Suyun tahliye edilmesini bekleyen sürücüler, sonuç alamayınca yoldan geri manevra  yaparak çıktı. Su basan yola giren bir vatandaş uyarı levhası konulmamasından şikayet ederek “Maalesef yolda kaldık. Böyle durumlarda uyarı levhası olsa bu sıkıntıyı çekmeyiz. Bekleyeceğiz, arkası da doldu, burada kaldık\" dedi. Aracının başında bekleyen bir vatandaş ise “Akıllanmadık, yine rezillik. Hep aynı şeyler. Geçen yağmurda da  Dolapdere\'de kaldım\" diye konuştu.  Aracı suda kalan bir esnafın aracın içindeki malları başka bir araca yükledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler ellerinde kazmalarla kapanan rögar kapaklarını açmaya çalıştı. Bu çalışmalar yetersiz kalınca, suyun tahliyesi için itfaiye ekipleri geldi.  

Görüntü Dökümü: 
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-Su basan yoldan görüntü 
-Aracını suyun içinde iten vatandaşlardan görüntü 
-Yolda kalan araçların görüntüsü 
-Belediye ekibinin çalışması 
-Bekleyen vatandaşlarla röp.
-Araçların geri manevra yapması 
-Aracı suda kalan vatandaşla röp.
-Esnafın mallarını başka araca yüklemesi
-İtfaiye ekiplerinin gelmesi  
-Genel ve detay görüntüler
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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