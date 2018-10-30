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DHA İSTANBUL- ŞİRİNEVLER'DEKİ SALDIRININ SIRRI ÇÖZÜLDÜ: İNTİKAM CİNAYETİ ÇIKTI

Haber-Kamera : Alper KORKMAZ- Müslim SARIYAR - İSTANBUL DHA Şirinevler'de dün akşam işlenen cinayetin intikam cinayeti olduğu ortaya çıktı

30 Ekim 2018 17:07

Haber-Kamera : Alper KORKMAZ- Müslim SARIYAR - İSTANBUL DHA
Şirinevler\'de dün akşam işlenen cinayetin intikam cinayeti olduğu ortaya çıktı. Aracında silahlı saldırıda hayatını kaybeden Emre Solan\'ın 2013 yılında oyuncu ve model Halit Arslan\'ı bıçaklayarak öldürdüğü öğrenildi. 
Olay gece saatlerinde Şirinevler D-100 yanyol üzerinde meydana gelmişti. Emre Solan\'ın aracının yanına yaklaşan bir kişi tarafından pompalı tüfekle başından vurarak öldürüldü. Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince saldırgan  kısa sürede yakalandı. Katil zanlısı Mehmet Ali Arslan\'ın mankenlik ve oyunculuk yapan kardeşi Halit Arslan\'ın 2013 yılında Emre Solan tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Solan\'ın bir süre önce cezaevinden çıktığı kaydedildi. Mehmet Ali Arslan\'ın emniyetteki işlemleri sürüyor. 

Görüntü Dökümü
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-Saldırıyla ilgili dün gece çekilen görüntüler

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