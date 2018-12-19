DHA İSTANBUL- ŞİLE'DE GEMİDEN KURTARILAN MÜRETTEBAT BAVULUNU BIRAKMADI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gülseli KENARLI - Güven USTA - Gamze ŞİMŞEK-İSTANBUL DHA

Şile\'de kıyıya oturan kargo gemisinde mahsur kalan geminin mürettebatı kurtarılıyor.

Sahilköy açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle kıyıya oturan Komor Adaları bandralı kargo gemisinde mahsur kalan 16 mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler kıyıdan uzatılan iple mürettebatı tek tek kıyıya çıkarıyor. Gemideki gerilen iple kıyıya çekilen mürettebattan bir kişinin elinde bavul olduğu görüldü

Görüntü Dökümü:

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-Güvertede bekleyen mürettebat

-Kıyıya iple çekilen mürettebat

-Bavulla kurtarılan mürettebat

-Kurtarılan mürettebatın ambulanslara konulması

-Detaylar