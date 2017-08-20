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DHA İSTANBUL- (Özel) YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN BABAANNE-TORUNA  ARABA ÇARPTI

  Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN / İstanbul, DHA Pendik sahilde kucağındaki torunu ile yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı

20 Ağustos 2017 17:10

 

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN / İstanbul, DHA
Pendik sahilde kucağındaki torunu ile yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Yaralanan babaanne ve toruna ilk müdahale çevredekiler tarafından yapıldı.
Kaza, Pendik sahil yolu Kadıköy istikametinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sahilde piknik yapan Kıymet Örneci\'ye kucağındaki torunu Buğra ile yolun karşısına geçtiği sırada, Muharrem Öztürk yönetimindeki 34 FPT 81 plakalı otomobil çarptı.
Kazada babaanne-torun yaralandı. Çevredeki vatandaşlar yaşlı kadın ve torununa ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis geldi. Sağlık ekipleri yaralı kadın ve çocuğu ambulans ile Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü.
Polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Kazada kaputu eğilen lüks otomobil ise polis çekicisi tarafından olay yerinden götürüldü.

SÜRÜCÜ KAZAYI ANLATTI
Araç sürücüsü Muharrem Öztürk kazayla ilgili, \"Kadın önüme atladı. Önümde de bir araba vardı. O kaçtı ben kaçamadım hafif şekilde vurdum. Kucağında torunu vardı. Öbür arabadan atlayınca anca gördüm\" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Yaralı kadın
-Yaralı torun
-Kazalı araç
-Araç sürücüsü
-Sahil
-Çevredekiler
-Vatandaşların  yaralı kadına müdahalesi
-Ambulansların gelişi
-Yaralıların ambulansa koyulması
-Sürücü ile röportaj
-Görgü tanığı ile röportaj
-Polis
-Genel ve detay

 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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