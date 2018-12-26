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DHA İSTANBUL -(ÖZEL) SANİYELER İÇERİSİNDE 20 BİN TL'LİK HIRSIZLIK

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL(DHA) Küçükçekmece'de bir mağazaya giren şüpheliler saniyeler içinde 20 bin lira değerindeki dizüstü bilgisayar ve cep telefonu çaldılar

26 Aralık 2018 13:56

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL(DHA)
Küçükçekmece\'de bir mağazaya giren şüpheliler saniyeler içinde 20 bin lira değerindeki dizüstü bilgisayar ve cep telefonu çaldılar. 
Olay, geçtiğimiz günlerde İkitelli\'de ki bir beyaz eşya mağazasında meydana geldi. Sabah saat 04.34 sıralarında 4 kişi mağaza önüne geldi. Mağaza önünde bir süre bekleyen hırsızlar mağazanın kepenklerini kaldırıp camı kırarak içeriye girdi. Kepenkleri tutan iki hırsız arkadaşlarının içeriye girmesini bekledi. Hırsızlar mağazada bulunan 20 bin TL değerinde laptop ve cep telefonunu saniyeler içerisinde dışarıya çıkardılar. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaşanan hırsızlık olayını anlatan ve daha önce de bir çok defa mağazalarının hırsızların hedefi olduğunu söyleyen mağaza müdürü Cihan Gül, \"Gece saatlerinde geliyorlar kepengi kaldırıp camı patlatıyorlar laptop ve cep telefonlarını çalıyorlar. 20 bin liralık zararımız var\" diye konuştu.  

Görüntü dökümü
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-Güvenlik kamera görüntüleri
-Mağaza müdürü ile röportaj 
 

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