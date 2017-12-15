DHA İSTANBUL -(ÖZEL) İŞTE O YANGIN TÜPÜ VE PLASTİK KOVALAR İÇİNDEKİ PATLAYICILAR...

Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA

Bahçelievler\'de dün ele geçirilen 60 kilogram patlayıcı yüklü minibüsle ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri araçta bulunan plastik kovalar ve yangın tüplerini detaylı bir şekilde inceledi. Yapılan incelemede, minibüste bulunan farklı boylarda 8 yangın tüpünün kafalarını sökerek içlerinde fabrikasyon üretim RDX, PETN ve HMX karışımı patlayıcılarla doldurduklarını, bombanın etkisini arttırmak için demir bilye ve çivi koyduklarını tespit etti.

Patlayıcı doldurulmuş minibüsün içini gösteren ve patlayıcı doldurulmuş yangın tüpleri ile plastik kovaların fotoğrafları ortaya çıktı.

Görüntü Dökümü:

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-Patlayıcı dolu yangın tüpleri

-bomba yüklü minibüsün içinin fotoğrfı

14.12.2017 - 22.30 Haber Kodu : 171214220