T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA İSTANBUL -(ÖZEL) İŞTE O YANGIN TÜPÜ VE PLASTİK KOVALAR İÇİNDEKİ PATLAYICILAR...

Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA Bahçelievler'de dün ele geçirilen 60 kilogram patlayıcı yüklü minibüsle ilgili yürütülen soruşturma sürüyor

15 Aralık 2017 01:58

Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA
Bahçelievler\'de dün ele geçirilen 60 kilogram patlayıcı yüklü minibüsle ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.
Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri araçta bulunan plastik kovalar ve yangın tüplerini detaylı bir şekilde inceledi. Yapılan incelemede, minibüste bulunan farklı boylarda 8 yangın tüpünün kafalarını sökerek içlerinde fabrikasyon üretim RDX, PETN ve HMX karışımı patlayıcılarla doldurduklarını, bombanın etkisini arttırmak için demir bilye ve çivi koyduklarını tespit etti.
Patlayıcı doldurulmuş minibüsün içini gösteren ve patlayıcı doldurulmuş yangın tüpleri ile plastik kovaların fotoğrafları ortaya çıktı.

Görüntü Dökümü:
----------------------
-Patlayıcı dolu yangın tüpleri
-bomba yüklü minibüsün içinin fotoğrfı

14.12.2017 - 22.30 Haber Kodu : 171214220

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KENARLIDHA BahçelievlerOlay YeriMüdürlüğüBombaYapılanRDX PETNHMXPatlayıcıGörüntü Dökümü PatlayıcıHaber Kodu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24