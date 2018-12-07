DHA İSTANBUL-(ÖZEL)- BEYLİKDÜZÜ'NDE UYUŞTURUCU VİLLASINA NEFES KESEN OPERASYON

- Villanın odalarının uyuşturucu serasına çevrildiği görüldü.

- Bir odanın duvarındaki Baba (The Godfather) filminin posteri dikkat çekti.

- Gözaltına alınan şüpheli, polise \'Adam mı öldürdük?\' diye tepki gösterdi.

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü\'nde lüks bir villaya uyuşturucu operasyonu düzenledi. Nefes kesen operasyon, DHA kameraları tarafından kaydedilirken, villada piyasa değeri 4 milyon lira olarak değerlendirilen hint keneviri ele geçirildi. Villada bulunan biri Alman uyruklu üç kişi gözaltına alındı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kavaklı Mahallesi Marmara Caddesi\'nde bulunan bir villada Hint keneviri yetiştirildiği ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler belirlenen adrese operasyon yaptı. Villanın etrafını saran narkotik polisi villaya girdi. Bu esnada DHA kameraları kayıttaydı. Kapıyı açan ekipler içerideki bir şüpheliyi yere yatırarak, gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelinin, polise \'Adam mı öldürdük?\' demesi dikkat çekti.

VİLLANIN İÇİNİ SERAYA ÇEVİRMİŞLER

Ekipler, içeride yaptıkları aramada üst katta ayrı ayrı 5 odada kurulmuş uyuşturucu seralarıyla karşılaştı. Şüphelilerin kenevir yetiştirmek için odalara ısı, ışık ve havalandırma düzeneği kurulması dikkat çekti. Bir odanın duvarındaki Baba (The Godfather) filminin posteri dikkat çekti. Villadaki operasyonda piyasa değeri 4 milyon lira olarak değerlendirilen 435 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda A.S.D.,A.Ç. ve Alman uyruklu olduğu belirlenen D.G. isimli üç şüpheli gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Ekiplerin adrese girmeleri

-Bir şüpheliyi yere yatırmaları

-Şüphelinin polise \'Adam mı öldürdük?\' demesi

-Odalarda kurulan kenevir bahçeleri

-Şüphelilerin villadan çıkarılması

-Villanın dışından görüntüler

-Genel ve detaylar

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