DHA İSTANBUL – (ÖZEL)- ARNAVUTKÖY'DE KAPKAÇ DEHŞETİ KAMERADA

- Kapkaççılara direnen 3 kişi yerde sürüklendi.

- Kapkaççılar 260 bin lira bulunan çantayı alarak kayıplara karıştı

Haber: Taylan ERGÜN - İSTANBUL DHA

Arnavuköy’de kapkaç dehşeti yaşandı. Kapkaççılara çantasını vermek istemeyen B.D. canından oluyordu. Parayı gasp eden kapkaççılar hızla kaçarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Arnavutköy İslambey Mahallesi Hükümet Sokak’ta yaşandı. Arnavutköy Tapu Müdürlüğü’nde işlem yapan B.D. kendisini takip eden gaspçıların hedefi oldu. Tapu müdürlüğünden çıkışından itibaren takip ettikleri B.D.\'nin aracını park etmesiyle kapkaççılar harekete geçti.

B.D. ve yanındaki iki kişi araçtan indi. 3 kişi ilerlerken çalıntı araçlı kapkaççılar yanlarına yaklaştı. B.D’nin elinden, içerisinde 260 bin lira olan çantayı alan kapkaççılar hızla uzaklaştı. Çantayı vermek istemeyen B.D. ve yanındakiler canlarından oluyordu. Üç kişi biranda yere düştü. Kapkaççılar para dolu çanta ile uzaklaştı. 3 kişi oldukları düşünülen kapkaççılar aracı İmrahor\'da terk etti.

Polis, kapkaççıların yakalanması için araştırmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü;:

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-Kapkaç anı