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DHA İSTANBUL- ONUR ÖZBİZERDİK'E ATEŞ AÇMA DAVASINDA 2 YIL 6 AY HAPİS  (1)

  Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA Yer altı dünyasının ünlü isimlerinden Dündar Kılıç'ın torunu Onur Özbizerdik'e, Ulus'ta lüks bir mekanda havaya ateş açtığı iddiasıyla yargılandığı davada, "Ruhsatsız silah taşımak" ve "Genel güvenliği kasten tehlikeye

12 Eylül 2017 14:23

 

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA
Yer altı dünyasının ünlü isimlerinden Dündar Kılıç\'ın torunu Onur Özbizerdik\'e, Ulus\'ta lüks bir mekanda havaya ateş açtığı iddiasıyla yargılandığı davada, \"Ruhsatsız silah taşımak\" ve \"Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak\" suçlarından 2 yıl 6 ay hapis cezası ve 500 lira adli para cezası verildi.
Mahkeme, Özbizerdik\'in hapis cezasını ileride suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluşmadığından ertelemedi. 

Görüntü Dökümü:
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-Özbizerdik\'in arşiv görüntüleri

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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ATİKDHA YerDündar KılıçOnurUlusMahkemeDökümü Özbizerdik

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