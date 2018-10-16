DHA İSTANBUL- MEŞALE TOLU DURUŞMA İÇİN ÇAĞLAYAN'DA

Haber- Kamera: Özden ATİK - Harun UYANIK / İstanbul, DHA

Alman vatandaşı Meşale Tolu ile Etkin Haber Ajansı (ETHA) çalışanlarının da aralarında bulunduğu tutuksuz 18 kişinin \"Terör örgütü üyesi olmak\" ve \"örgüt propagandası yapmak\" suçundan yargılandığı MLKP davası, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülüyor. Davayı, İstanbul\'daki Almanya Başkonsolosu Michael Reiffenstuel de takip ediyor. Tutuksuz yargılanan çevirmen ve gazeteci Meşale Tolu, dava için Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na geldi. Meşale Tolu, duruşma öncesi adliye önündeki meydanda eşi Suat Çorlu ve avukatı ile beraber görüntülendi. Basın mensuplarının soruları Meşale Tolu önce Almanca sonra da Türkçe açıklama yaptı. Tolu, \"Biliyorsunuz duruşmam var bugün, baştan beri yargılandığım bir dosya var. O dosyanın takibi için geldim. Çok özel bir durum yok aslında. Eşimle beraber yargılanıyorum ve bu dosyanın dördüncü duruşması bugün\" dedi. Tolu daha sonra avukatı ve eşiyle duruşmasına katılmak üzere adliye binasına girdi.

YAKLAŞIK 8 AY TUTUKLU KALMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelilerin MLKP terör örgütü tarafından yapılan çağrılara uyarak örgüt mensuplarının cenazeleri ile örgütün diğer eylemlerine katılmakla suçlanıyorlar. Şüphelilerin, \"MLKP terör örgütü propagandası yapmak\" ve \"terör örgütüne üye olmak\" suçlarından 15 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmaları isteniyor. Meşale Tolu geçen yıl Mayıs ayında İstanbul\'da tutuklanmış ve yaklaşık sekiz ay cezaevinde kalmıştı. 18 Aralık 2017\'de adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı ile tahliye edilen Tolu hakkında yurt dışına çıkma yasağı 20 Ağustos 2018 tarihinde kaldırılmıştı. Alman vatandaşı olan Tolu Almanya\'ya dönmüş, ancak Türk vatandaşı olan eşi Suat Çorlu yurt dışına çıkış yasağı olduğu için Türkiye\'de kalmıştı.

Görüntü Dökümü

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-Meşale Tolu ve eşi Suat Çorlu

-Meşale Tolu açıklama yaparken

-genel ve detaylar