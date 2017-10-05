T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA İSTANBUL- MAHKEME TUBA BÜYÜKÜSTÜN'Ü DİNLEDİ.

*İŞLETMECİ UMUT EVİRGEN BERAAT ETTİ… Ümit TÜRK - Özden ATİK, İstanbulDHA   Emirgan'da kendisini oyuncu Tuba Büyüküstün ile görüntüleyen gazetecinin fotoğraf makinesinin gasp edildiği iddiasıyla iki çalışanıyla birlikte yargılanan işletmeci Umut Evirgen

05 Ekim 2017 15:34

*İŞLETMECİ UMUT EVİRGEN BERAAT ETTİ…


Ümit TÜRK - Özden ATİK, İstanbulDHA  
Emirgan\'da kendisini oyuncu Tuba Büyüküstün ile görüntüleyen gazetecinin fotoğraf makinesinin gasp edildiği iddiasıyla iki çalışanıyla birlikte yargılanan işletmeci Umut Evirgen beraat etti.  Duruşmada Tuba Büyüküstün de tanık olarak dinlendi. 
 İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yapılan duruşmaya, \"Yol kesmek suretiyle birden fazla kişiyle silahlı yağma\" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenen sanıklardan Umut Evirgen katılmazken; diğer iki sanık hazır bulundu. 
 
“UMUT HEP YANIMDAYDI\"
Tanık olarak dinlenen Tuba Büyüküstün, “Sanıkları tanırım. Umut benim arkadaşım olur. Olay günü beraber kahvaltı yapıyorduk. Kahvaltı yaptıktan sonra evime gittim. Evdeyken basından böyle bir olay olduğunu duydum. Sonra Umut\'u aradım. O da şaşkındı. Olaydan haberi yoktu. Oturduğumuz sırada Umut hep yanımdaydı. Beraber oturduğumuz sırada herhangi birinin fotoğrafımızı çektiğini görmedim. Diğer sanıkları da bulunduğumuz yerde görmedim\" diye konuştu.  
 
UMUT EVİRGEN BERAAT ETTİ, BİR SANIK CEZA ALDI
Mahkeme heyeti sanıklar Umut Evirgen ve Ahmet Fatih Baltacı\'nın, suç işlediklerinin sabit olmaması nedeniyle beraatlerine karar verdi. Diğer sanık Doğan Akbaş\'ı ise “Silahlı tehdit\" suçundan suçlu buldu. Mahkeme, 1 yıl 8 ay hapis cezası verdiği Akbaş hakkındaki hükmün açıklanmasını geri bıraktı.  Ayrıca 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar verdi.  
 
Görüntü Dökümü:
---------------------------------------
Tuba Büyüküstün\'ün duruşma salonuna gelmesi
Büyüküstün\'ün duruşma salonundan ayrılması

dhafeed
 
 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

UMUT EVİRGEN BERAAT ETTİ… Ümit TÜRKATİKTuba BüyüküstünUmut EvirgenAğır Ceza MahkemesiHEP YANIMDAYDI" TanıkUmutOlayKahvaltıEvdeykenSonra UmutOlaydanOturduğumuzBeraberDiğerEVİRGEN BERAAT ETTİ BİR SANIK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24