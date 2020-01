DHA İSTANBUL- KALKINMA BAKANI ELVAN İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK HAFTASI PROGRAMINDA KONUŞTU 

Haber: Cansel KİRAZ Kamera: İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL DHA

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 6. Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası programında konuştu.

Üniversitelerin altyapı merkezlerine değinen Bakan Elvan, \"Üniversitelerimiz, araştırma merkezlerimiz, kamu tüzel kişiliğine sahip ve kendi bütçelerini kendilerinin yönetebildiği bir yetkiye sahip olacaklar. Performanslarına bağlı olarak daha fazla bu araştırma altyapı merkezlerine ödenek aktarma imkanımız olacak. Pek çok vergi indirim ve istisnalardan faydalanabilecekler. Personel istihdamı son derece esnek olacak. Hem yurt içinden hem de yurt dışından ücreti de esnek olmak üzere personel istihdamı sağlanabilecek. Yine bu araştırma altyapı merkezlerinde, merkezlerimiz şirket kurabilecek, şirketlere ortak olabilecek\" dedi.

\'ARAŞTIRMA ALTYAPI MERKEZLERİNİN SAYISININ HER GEÇEN GÜN DAHA DA ARTMASINI ARZU EDİYORUZ\'

Söz konusu kanun çerçevesinde ilk etapta İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi MEMS Merkezi, Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi altyapılarının sisteme alınarak destek sürecinin başlatıldığını kaydeden Elvan, \"Bu dört araştırma merkezini bakanlığımız akredite etti ve şu an bu araştırma merkezlerinin ödeneklerini de gönderdik. Önümüzdeki yıldan itibaren performanslarına göre bu araştırma merkezlerimize daha fazla ödenek tahsis etme imkanımız da olacak ancak biz şunu arzu ediyoruz; bu araştırma altyapı merkezlerinin sayısının her geçen gün daha da artmasını arzu ediyoruz\" diye konuştu.



BİNİN ÜZERİNDE GİRİŞİMCİYE DESTEK

Girişimcilere verilen desteklerle ilgili konuşan bakan Elvan, \"26 bölgemizde kalkınma ajanslarımız var. Bu ajanslarımız da özellikle AR-GE ve yenilikçilik kapsamında girişimcilerimize destek vermeye devam ediyor. Bugüne kadar binin üzerinde girişimciye kalkınma ajanslarımız destek verdi.\" diye konuştu.

Programın sonunda dereceye giren öğrencilere Bakan Lütfi Elvan ödüllerini verdi.



