DHA İSTANBUL- İSTANBUL'DAKİ ANA DARBE TEŞEBBÜSÜ DAVASI (2)

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

Terör Örgütü FETÖ\'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul\'daki eylemleri planladıkları iddia edilen 9\'u firari 15\'i tutuklu toplam 24 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanık eski Kurmay Albay Müslüm Kaya\'nın çapraz sorgusu tamamlandı.



“17 GÜN HÜCREDE KALDIM\"

Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampusunun karşısında bulunan binada İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen duruşmada müşteki avukatlarından biri “Hakimlik ifadenizde WhatsApp grubundaki darbe yazışmalarını \'Sanık Nebi Gazneli yazdı\' demişsiniz. Ancak buradaki ifadenizde inkar ettiniz. Neden?\" diye sordu. Sanık Kaya da “17 gün hücrede kaldım, işkence gördüm. Hatırlamakta istemiyorum. 17 günden sonra ifade verdim\" diye cevap verdi.



“BİLİRKİŞİ TELEFONUMU İNCELEDİKTEN SONRA GERÇEKLER ORTAYA ÇIKACAK\"

Tekrar söz alan Avukat, “Hakim huzurunda bunları söylüyorsunuz. Onun etkisi orada devam etmez. Nebi Gazneli de hakimlik sorgusunda kesinlikle sizin telefonunuzu kullanmadığını görüşmeleri sizin yaptığınızı ifade ediyor\" demesi üzerine sanık Müslüm Kaya da “Teknik bir bilirkişi telefonumu inceledikten sonra bu yazışmalara ilişkin gerçekler ortaya çıkacak\" diye cevap verdi.



SANIKTAN, AVUKATA TEPKİ

Bir avukatın “14 Temmuz\'da Hava Harp Okulu\'nda yapılan darbe toplantısına katıldığınızı beyan ettiniz\" demesi üzerine sanık Kaya da “Darbe konuşulduğunu nereden biliyorsunuz, maddi delil var mı?\" diyerek tepki gösterdi ve toplantının darbe toplantısı olmadığını söyledi.

“ATEŞ EDİN ŞEKLİNDE TALİMAT VEREN OLMADI\"

“Halka ateş edin emri verdiniz mi?\" şeklindeki soruya sanık Kaya, “Ateş edin şeklinde talimat veren olmadı\" dedi.

SANIKLARA TEPKİ GÖSTERDİLER

Öte yandan duruşmaya verilen arada müştekiler, duruşma salonundan götürülen sanıklara \"Vatan hainleri\" diyerek tepki gösterdi. Müslüm Kaya\'nın çapraz sorgusunun tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti duruşmayı yarına erteledi.



