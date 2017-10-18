DHA İSTANBUL- İSTANBUL'DA TAPU ŞEBEKESİNE OPERASYON: 4 GÖZALTI  

*İstanbul\'da sahte belge düzenleyerek başkalarına ait arsa ve arazileri satmaya çalışan 4 kişi gözaltına alındı.



Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine arsasının kendisinden habersiz bir şekilde satıldığını öğrenen bir kişi şikayetçi oldu. Polis ekipleri yaptığı fiziki ve teknik takiple satışta ismi geçen şüphelileri belirledi. Polis ekipleri takip ettiği kişilerin bugün bir arsanın satışını yapmak üzere Tapu Dairesi\'nde alıcılarla buluştuğunu belirleyerek baskın düzenledi. Yapılan operasyonda polis ekipleri Tapu Dairesi\'nde satış işlemi yapan 4 kişiyi suçüstü yakalanarak gözaltına aldı.



PİYASA FİYATININ ÇOK ALTINA SATIŞ

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin maddi değeri yüksek arsa ve arazileri belirleyerek sahiplerinin kimlik bilgilerine ulaştıktan sonra kendi fotoğraflarına uygun şekilde sahte kimlik ve sahte vekaletnamelerle başka kişilere fiyatının çok altında satış yaptıklarını tespit etti.

AYNI YÖNTEMLE BAŞKALARINI DA DOLANDIRMIŞLAR

Şüphelilerin, yakın geçmişte aynı yöntemle farklı ilçelerde 4 kişiyi daha mağdur ettikleri ileri sürüldü. Polis ekiplerinin, şüphelilerin adreslerindeki aramaları devam ediyor. Gözaltı sayısının artması bekleniyor.



