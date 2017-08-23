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DHA İSTANBUL- İSTANBUL'DA DHKP-C OPERASYONU: 6 GÖZALTI

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DHKP-C'ye yönelik 5 ilçede operasyon düzenledi

23 Ağustos 2017 12:57

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DHKP-C\'ye yönelik 5 ilçede operasyon düzenledi.  Polis ekipleri Sancaktepe, Eyüp, Sultanbeyli, Sultangazi ve Çekmeköy\'de bulunan 13 adreste gece saatlerinde eş zamanlı yaptıkları baskınlarda 6 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 tabanca ile çok sayıda dijital malzemeye incelemek üzere el koydu. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi\'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

KEPENK KAPATTIRAN VE CEZALANDIRAN KİŞİLER
Şüphelilerin terör örgütü DHKP-C adına esnafa zorla kepenk kapattıran ve örgüt adına cezalandırma eylemlerine katılan kişiler olduğu ileri sürüldü. 
 

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