DHA İSTANBUL- İSTANBUL'DA DHKP-C OPERASYONU: 6 GÖZALTI

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DHKP-C\'ye yönelik 5 ilçede operasyon düzenledi. Polis ekipleri Sancaktepe, Eyüp, Sultanbeyli, Sultangazi ve Çekmeköy\'de bulunan 13 adreste gece saatlerinde eş zamanlı yaptıkları baskınlarda 6 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 tabanca ile çok sayıda dijital malzemeye incelemek üzere el koydu. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi\'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

KEPENK KAPATTIRAN VE CEZALANDIRAN KİŞİLER

Şüphelilerin terör örgütü DHKP-C adına esnafa zorla kepenk kapattıran ve örgüt adına cezalandırma eylemlerine katılan kişiler olduğu ileri sürüldü.

