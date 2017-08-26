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DHA İSTANBUL- İSTANBUL'DA BAYRAM TATİLİ TRAFİĞİNDE SON DURUM... YÜZDE 15

  Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER, Ali Kerem BENGİ İstanbul DHA 10 günlük Kurban Bayramı tatili bugün başladı

26 Ağustos 2017 03:10

 

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER, Ali Kerem BENGİ İstanbul DHA
10 günlük Kurban Bayramı tatili bugün başladı. Geçtiğimiz bayram tatillerinde İstanbul yollarında oluşan trafik yoğunluğu bu kez gözlenmedi. Özellikle köprü ve gişelerde yığılmaların yaşandığı bu dönemlerde görülen sıkışıklığa rastlanmıyor. İş çıkış saatinde yoğunluğun beklendiği şehir trafiği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin trafik yoğunluğu verilerine göre yüzde 45\'ler seviyelerinde seyretti. Aşkam saatlerinde ise zaman zaman yüzde 22\'lere inen yoğunluk, saat 24.00 itibarı ile yüzde 15 olarak ölçüldü. D-100 karayolu Mecidiyeköy mevkii ile Haliç Köprüsü\'nde akıcı bir trafik gözlenirken, onarım çalışmalarının tamamlandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde de geçişler rahat oldu. TEM Otoyolu Edirne istikametinde zaman zaman trafiğin yavaşladığı gözlense de, Mahmutbey Gişelerinde yoğunluk oluşmadı.

Görüntü Dökümü:
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-D-100 Mecidiyeköy mevkiinde trafik
-15 Temmuz Şehitler köprüsünden görüntüler
-FSM Köprüsündeki trafikten detaylar
-Haliç Köprüsü\'nden trafik görüntüleri
-Mahmutbey Gişelerinden geçen taşıtlar
-Genel ve detaylar
 

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