DHA İSTANBUL- İSTANBUL VALİSİ VASİP ŞAHİN KURBAN BAYRAMI TEDBİRLERİ ANLATTI

*\"Kurban Bayramı dolayısıyla hem güvenlik hem de trafik tedbirlerini en üst seviyeye çıkardık. İnsanların en güzel ve en huzurlu şekilde bayramlarını idrak edebilmeleri için asayiş noktasında da ciddi tedbirler aldık\"

*\"Polisimiz, jandarmamız, kolluk kuvvetlerimizin tamamı görevinin başında olacak. Yine sağlık ekiplerimiz, belediye zabıtamız ve Kurban Bayramı\'nda görev alacak ilgili tüm ekiplerimiz çalışmalarını sürdürecek\"

Haber-Kamera: Güven USTA İstanbul DHA

İstanbul Valisi Vasip Şahin Bayrampaşa\'da bulunan Mega Center\'daki hayvan satış ve kesim noktasında incelemelerde bulundu. Burada, satıcılardan kurbanlık fiyatları konusunda bilgi alan Şahin, gazetecilere açıklama yaptı. Kurban Bayramı kapsamında her türlü tedbirin alındığını vurgulayan Şahin, \"Hem güvenlik hem de trafik tedbirlerini en üst seviyeye çıkardık. Burada özellikle tatile giden, gitmek üzere olan vatandaşlarımız ve dönüş yapacak olanların hepsine tavsiyemiz; çok dikkatli araç kullanmalarıdır. Trafiğe yorgun çıkmamaları, hem kendi can ve mal emniyetleri hem de karayollarında seyreden başkalarının can ve mal emniyeti açısından çok önemli.\" diye konuştu.

\"KURALLARA RİAYET EDELİM\"

İçişleri Bakanlığı\'nın özellikle araçlarla yolculuk yapanlar için bu yıl \"Frene değil, kurala güven\" diye bir slogan da yayınladığına işaret eden Şahin, şöyle devam etti: \"Gerçekten kurallara riayet edelim. O kurallar, yılların deneyiminde geçmiş, mühendislik hesapları sonucunda oluşturulmuştur. Dolayısıyla hiçbir sürücümüz bunları hafife almasın. Kurallara riayet etsin. Ne kendileri ne aileleri ne milletimiz ne de bizler üzülelim. Ayrıca insanların en güzel ve en huzurlu şekilde bayramlarını idrak edebilmeleri için asayiş noktasında da ciddi tedbirler aldık. Polisimiz, jandarmamız, kolluk kuvvetlerimizin tamamı görevinin başında olacak. Yine sağlık ekiplerimiz, belediye zabıtamız ve ilgili Kurban Bayramı ile görev alabilecek tüm ekiplerimiz çalışmalarını sürdürecek.\"

\"İNSANLAR, BU İŞİN EHLİNE KURBANLARINI KESTİRSİNLER\"

Alınan güvenlik önlemlerinin yanı sıra kurban satış ve kesim noktalarında insanları rahatlatan uygulamaların hayata geçirildiğini anlatan

Şahin, vatandaşlara kurallara mutlak suretle uyma çağrısı yaptı. Bayrampaşa\'daki kurban pazarı ile kesim yeri gibi mekanların diğer

ilçelerde de oluşturulduğuna dikkati çeken Şahin, şöyle konuştu: \"Kaymakamların başkanlığında kurban kesim komisyonlarımız var. Onların her biri her ilçede çok ciddi organizasyonlar yaparak vatandaşımızın hem hijyenik yerlerde kurban ibadetlerini yerine getirmeleri hem de satıcı çiftçilerimizin daha rahat ortamda insana yakışır mekanlarda yaşamalarını ve hayvanlarını barındırmalarına yönelik hazırlıklar yapıldı. Alınan tedbirler sayesinde İstanbul\'da bu anlamada çok ciddi görüntü ve çevre kirliliği yok. Sadece kurbanlıkların satış yerleri için değil, kurban kesimine yönelik de tedbirler alınmıştır. İnsanların sakatlanmadan bu ibadetlerini yerlerine getirebilmeleri

için de birçok yerde modern kesimhaneler oluşturuldu. İnsanlar, buralardan istifa edecekler. Benim temennim şudur; insanlar kendileri acele etmesinler. Modern, portatif kesimhaneler, İstanbul\'da birçok noktada oluşturuldu. İnsanlar, bu işin ehline kurbanlarını kestirsinler. Bu hem kendi sağlıkları açısından hem de ibadetin nezih bir şekilde yapılması açısından önemlidir.\"

Vasip Şahin, açıklamanın ardından Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan Canbaba ve Bayrampaşa Belediye Atila Aydıner ile Suriyeli çocukların eğitim gördüğü Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan İmam Hatip Lisesi\'ni ziyaret etti.

Görüntü dökümü:

--------------

-Kesimhaneden detaylar

-Şahin\'in açıklamaları

-Okuldan detaylar

-Genel ve detaylar