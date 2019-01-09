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DHA İSTANBUL- İMAMOĞLU, ERDOĞAN İLE GÖRÜŞME TARİHİNİ AÇIKLADI (1) 

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - Harun UYANIK - İstanbul DHA CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın saat 17

09 Ocak 2019 13:31

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - Harun UYANIK - İstanbul DHA
CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın yarın saat 17.00\'a randevu verdiğini açıkladı.
Ekrem İmamoğlu, Muharrem İnce\'yi ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın saat 17.00’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geleceklerini söyledi.

Görüntü Dökümü:
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-İmamoğlu\'nun açıklamaları

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