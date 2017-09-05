DHA İSTANBUL- İLKOKULDA SİLAHLI KAVGA PANİĞİ : 1 ÖLÜ 2 AĞIR YARALI





* Kayıt sırasında servis firmaları sahipleri birbirine girdi. Bıçakların ve silahların kullanıldığı kavgada 1 kişi öldü 2 kişi ağır yaralı.



Uğur AYAZSIN / İstanbul DHA

Ümraniye\'deki Fatih İlkokulunda öğrenci servisi firması sahipleri arasında çıkan silahlı, bıçaklı kavgada yaralanıp hastaneye kaldırılan 3 kişiden 1\'i hayatını kaybetti. Ağır yaralı 2 kişinin tedavisi sürüyor.

Okul bahçesinde kayıt sırasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavkavgaya dönüştü. Kavgada vücutlarına çok sayıda mermi isabet eden Ramazan Sarı ve Cüneyt Elik (27) hastaneye götürüldü. Ağır yaralılardan Cüneyt Elik hastanede hayatını kaybetti. Elik\'in ölüm haberini alan yakınları hastanede fenalık geçirdi, gözyaşlarına boğuldu. Ramazan Sarı\'nın tedavisi ise sürüyor. Kavgada 3 bıçak darbesiyle ağır yaralanan üçüncü kişi, Kerem Beyazıt\'ın tedavisi ise bir başka hastanede sürüyor. Polisin hastanede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü. .



Görüntü Dökümü

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