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DHA İSTANBUL- İKİZ ARAÇLAR POLİSİ BİLE ŞAŞIRTTI

  Haber-Kamera: Ali AKSOYER İSTANBUL DHA  İstanbul'da kontrol için durdurulan lüks bir otomobilin hikayesi polisi bile şaşırttı

24 Ağustos 2017 20:48

 

Haber-Kamera: Ali AKSOYER İSTANBUL DHA 
İstanbul\'da kontrol için durdurulan lüks bir otomobilin hikayesi polisi bile şaşırttı. Aracın plakasının ve ruhsatının sahte olduğunu belirleyen polis ekipleri, kısa süre içinde aynı renk ve modeldeki gerçek  otomobile ulaştı. Sahte aracın sahibi olan bir firmanın, işleri kötü gidince aracını  hacizden kurtarmak için 4\'te bir fiyatına başka bir şahsa sattığı o kişinin de araca sahte belgelerle satmaya hazırlandığı ortaya çıktı.
Beylikdüzü, Yeşilyurt caddesinde polis içindeki şahıslardan şüphelendiği lüks aracı durdurdu. Yapılan kontrollerde aracın plakasının  ve ruhsatının sahte olduğu belirlendi. Bunun üzerine araçta bulunan iki kişi gözaltına alındı. Oto hırsızlık Büro Amirliğine getirilen iki şüpheli olayla ilgili sorgulandı. Yapılan tahkikatta otomobilin bir firma adına kayıtlı olduğu, bu firmanın bir süre önce işleri kötüye gidince araca haciz konulduğu tespit edildi. Firmanın aracı hacizden kurtarmak için, anlaştığı bir kişiye aracı 4\'te bir fiyatına sattığı bu kişinin de otomobile sahte belgeler hazırladığı tespit edildi.

İKİ ARAÇ YANYANA PARK EDİLDİ
Bu arada otomobilin üzerindeki plakanın gerçek sahibi olan lüks otomobil de  Bayrampaşa\'da bulundu. İki araç Emniyet Müdürlüğü otoparkına yan yana park edildi. Renginden modeline plakasına kadar aynı olan iki araç meraklı bakışlara hedef oldu.

POLİS SORUŞTURMAYI SÜRDÜRÜYOR
Oto Hırsızlığı Büro amirliği ekiplerince gözaltına alınan iki şüpheli, M.S.D. (55) ile C.U. (42), çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. Polisin olayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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-Şüphelilerin emniyetten çıkışı
-İki aracın yanyana görüntü
 

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