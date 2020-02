DHA İSTANBUL- (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) SULTANGAZİ'DE "GRİ YAŞAMA" ÇÖZÜM ARAYIŞI

Haber-Kamera: Emin YEŞİL- Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA)

İstanbul\'da neredeyse 40 yıldır devam eden bir çevre sorunu çözüme kavuşuyor. Sultangazi\'deki taş ocakları için \"sütre\" formülü geliştirdi. Proje kapsamında; Maden ocağı bölgesinde yer alan maden yolları ile yerleşim bölgelerine erişimi sağlayan ulaşım yolları arasında yüksek sütre yapılar (ara duvar) yapılacak. Bu bölge yeşil alan ve ağaçlandırma çalışmalarıyla oluşturulacak. Bu yeşil yüksek duvarlar maden bölgesi kaynaklı gürültü ve çevre kirliliği engellenmiş olacak.

\"ÇATIYI DELDİKTEN SONRA ODAYA DÜŞTÜ\"

Sultangazi\'deki taşocakları yıllardır toz toprak saçıyor. Derinlikleri yüzlerce metreyi bulan taşocaklarının hemen yanında bulunan Cebeci Köyü sakinleri patlamalar nedeniyle huzursuz. Patlatılan dinamitler, mahallede deprem etkisi oluşturuyor. Dinamitle yapılan kontrolsüz patlamalar nedeniyle evlere gökten taş yağıyor. Geçtiğimiz yıl patlamada fırlayan bir kaya parçası, mahalle sakinlerinden Hasan Konuk\'un evinin kiremitlerini kırıp, çatıyı deldikten sonra odaya düştü. Ölümden döndüklerini söyleyen Konuk, eve düşen kaya parçasını yaklaşık 1 yıldır saklıyor.

EVİNE 12 KİLO AĞIRLIĞINDA KAYA PARÇASI DÜŞTÜ

50 senedir Cebeci Köyü\'nde yaşayan Hasan Konuk, her dinamit patlamasında tedirgin olduklarını ifade ederek, \"Geçen yıl 12 kilo ağırlığında ki kaya parçası çatıyı deldikten sonra torunumun da bulunduğu odaya düştü. Kaya parçası düşmeden 5 dakika önce torunumu bulunduğu yerden kaldırmıştım. Eğer kaldırmamış olsaydım torunum ölebilirdi. Evimize düşen kaya parçasını mahkemelere delil olarak sunmak için halen saklıyorum. Her dinamit patlamasında oturduğumuz evler yerinden oynuyor, sallanıyor. Eskiden akan derelerden su içerdik. Deremizde balıklar vardı, kurbağalar ötüyordu. Şu anda ise derelerimiz çamur akıyor. Taş ocaklarında toplanan çamurları dereye basıyorlar. Bunu da herkes biliyor. Hepimiz bu ocakların kapanmasını istiyoruz. Bıktık artık\" dedi.

\"DİNAMİTLE YAŞAMAYA ALIŞTIK\"

Bir başka mahalle sakini ise 25 yıldır Cebeci Köyü\'nde ikamet ettiğini dile getirerek, \"Buraya ilk taşındığımda derelerden mis gibi suyu akardı. Şimdi her taraf berbat. Sürekli olarak dinamit patlatılıyor. Patlamalardan dolayı evimin her tarafında çatlaklar var. Nasıl bir arabaya tamir ederseniz, bizde her dinamit patlamasından sonra evlerimizde oluşan çatlaklıkları onarıyoruz. Dinamitle yaşamaya alıştık. İlk sesi duyduğumuzda \'bomba patladı\' diye düşünüyoruz. Dışarı çıktığımızda patlamanın taş ocaklarında yapılan dinamit patlamalarından kaynaklandığını görüyoruz\" dedi.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Sultangazi\'de faaliyet gösteren taş ocakları havadan görüntülendi. Görüntülerde, taş ocaklarının yerleşim alanlarıyla aralarında sadece birkaç yüz metre olduğu görülüyor.

MADEN BÖLGESİ İLANI

Sultangazi\'deki Taş Ocakları\'nda 16 şirketin 22 saha ruhsatı bulunuyor. Ocaklar, İstanbul\'un mıcır ihtiyacının yüzde 90\'ını karşılıyor. 1 Ağustos 2018 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü\'nce, ilçede bulunan bir alan maden bölgesi ilan edildi. Alınan karar, Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından şu şekilde duyuruldu;

\"Sultangazi İlçesinde bulunan Cebeci Agrega Ocakları\'ndaki kireçtaşlarının ve kumtaşlarının rezerv, kalite ve ürettiği katma değer göz önüne alınarak \'güvenli, çevre ile barışık, sürdürülebilir\' kullanımını sağlamak amacıyla, 3213 sayılı Maden Kanunu ile Maden Bölgelerine ve Ruhsatların Taşınmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince Cebeci Agrega Ocakları Maden Bölgesi ilan edilmiş olup, 1 Ağustos 2018 tarih ve 30496 sayılı Resmi Gazetede Çeşitli İlanlar başlığı altında yayımlanmıştır\"

CEBECİ TAŞ OCAKLARI REHABİLİTASYON PROJESİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Üniversitesi, Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Sultangazi Belediyesi\'nin birlikte gerçekleştirdiği Cebeci Taş Ocakları Rehabilitasyon Projesi kapsamında, \"sütre\" formülü geliştirdi.

Proje kapsamında; Maden ocağı bölgesinde yer alan maden yolları ile yerleşim bölgelerine erişimi sağlayan ulaşım yolları arasında yüksek sütre yapılar (ara duvar) yapılacak. Bu bölge yeşil alan ve ağaçlandırma çalışmalarıyla oluşturulacak. Bu yeşil yüksek duvarlar maden bölgesi kaynaklı gürültü ve çevre kirliliği engellenmiş olacak.

Projeye yaklaşık 760 milyon TL yatırım yapılacak.

