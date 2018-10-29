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DHA İSTANBUL- (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) - YÜZLERCE MOTOSİKLETLİDEN "CUMHURİYET" KORTEJİ (1)

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA-Ali AKSOYER-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,(DHA) Türkiye Motosiklet Platformu'nun çağrısıyla bir araya gelen yüzlerce motosikletli, Cumhuriyetin 95

29 Ekim 2018 17:22

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA-Ali AKSOYER-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,(DHA)
Türkiye Motosiklet Platformu\'nun çağrısıyla bir araya gelen yüzlerce motosikletli, Cumhuriyetin 95. yılı nedeniyle kortej oluşturdu. Motosiklet sürücüleri, Bağdat Caddesi\'nde buluştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nü geçen motosikletliler Edirnekapı Şehitliği\'ne ulaştı. Motosikletlilerin geçişi havadan da görüntülendi.

Görüntü dökümü:
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-Havadan görüntüler
-Motosikletlerin bağdat caddesindeki görüntüsü
-15 Temmuz Şehitler Köprüsü üstündeki görüntüsü
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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