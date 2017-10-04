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DHA İSTANBUL- HALE SOYGAZİ'DEN SUÇ DUYURUSU 

  Haber / Kamera: Erhan TEKTEN, İstanbulDHA Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Hale Soygazi, bir televizyon programında 'Bir günlükken evlatlık verildiğini belirtilen Murat Şar adlı kişinin annesi olduğuna ilişkin iddialar üzerine savcılığa suç duyurus

04 Ekim 2017 16:08


 
Haber / Kamera: Erhan TEKTEN, İstanbulDHA
Yeşilçam\'ın unutulmaz oyuncularından Hale Soygazi, bir televizyon programında \'Bir günlükken evlatlık verildiğini belirtilen Murat Şar adlı kişinin annesi olduğuna ilişkin iddialar üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundu.  Soygazi, Murat Şar hakkında \"hakaret, iftira ve suç uydurma\" suçlarından şikayetçi oldu.  Çağlayan\'daki İstanbul Adliyesi\'nin çıkışında bir açıklama yapan Soygazi, program yetkilileri hakkında tazminat davası da açacağını söyledi. 

SOYGAZİ\'DEN SUÇ DUYURUSU
Hale Soygazi, \"Her türlü yalan, her  türlü hakaret,  her türlü tehdit acımasızca söylenmekte.  O programda bir bey var. Soyadını bile hatırlamıyorum. Mehmet Bey var.  O Mehmet bey benim ailemin adını, babamın adını, soyadını, dolayısıyla beni ima etti. Bu kayıp anne benmişim. Ve tehditleri de; kapıma dayanacakmış. Kapımda yatacakmış. Daha bir sürü hakaret. Tabi ki bu suç. Bu suç duyurusunda onun için bulunduk. Ama ayrıca program ve programın yetkilileri hakkında şu anda avukatlarım araştırma yapıyorlar ve tazminat davası açacağız onlara da.\" dedi. 

\"DNA TESTİNE ONU DAVET EDİYORUZ\"
Soygazi konuşmasını şöyle sürdürdü; \"\"Oraya 43 yaşında bir insan koymuşlar. Yazık günah değil mi ona. İki tane çocuğu var. Ve annesini 43 yıldır arıyormuş. Niye mahkemeye gitmemiş. Niye dava açmamış. Niye DNA testi kanıtına yönelmemişler? Şimdi açacağımız davada biz DNA testine onu davet ediyoruz.  O gelecek. O zaman ne yapacaklar. \'Ay! Pardon yanılmışız\" mı diyecekler.  O adama buradan sesleniyorum.  Mağdur olma, mağrur ol. Biraz gurur herkese lazım. Biraz onur herkese lazım. Bizim adımızı kullanıp, kirletip çamurlatıyorlar. Bir de hayatını kaybetmiş insanlara hakaret ediyorlar. … Bu insanların geride bıraktıkları aileleri var. Bunu da mı düşünmüyorlar.  Baba o diyorlar. Bu kadar atılmaz. Reyting uğruna, bu kadar atılmaz.  Bu programın reytingi çok düşük fakat, benim sayemde bizim sırtımızdan reyting yükseltti. Bu dava vesile olur belki de bu programların iç yüzü ortaya çıkar. Bunların ne kadar yalan dolanla dolu olduğu ortaya çıkar. Halk inanmasın. Halkı zehirliyorlar. Yazık değil mi bu halka.\"


Görüntü dökümü:
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-Hale Soygazi ve avukatlarının adliyeden çıkışı
-Soygazi\'nin açıklamaları
-Genel ve detaylar
 
 

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