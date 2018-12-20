DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

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DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- KONYA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜNÜN EŞİ VE KIZI YANGINDA ÖLDÜ

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA

Kadıköy\'de çıkan yangında yangında Konya eski emniyet müdürü Cemalettin Ertem\'in eşi Cahidan Ertem (88) ve kızı Hülya Ertem (57) öldü.

Yangın sabah saat 06.00 sıralarında Kozyatağı Mahallesi Hilmi Paşa Sokakta bulunan Seçkin Apartmanının 8. katında meydana geldi.

1995-1996 yıllarında Konya\'da il emniyet müdürlüğü yapan Cemalettin Ertem\'in eşi Cahidan Ertem ve kızı Hülya Ertem\'in yaşadığı dairede yangın çıktı.



KOMŞULARI KAPIYI AÇMAYA ÇALIŞTI ANCAK BAŞARAMADI

Yangını ilk olarak Ertem ailesinin karşı komşuları fark etti. Ertem ailesinin kapısın açmaya çalışan komşuları dumanın ve alevlerin artması nedeniyle kapıyı açamadan binadan çıkmak zorunda kaldılar.



İTFAİYE EKİPLERİ ANNE KIZIN CANSIZ BEDENİ İLE KARŞILAŞTI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken, Cahidan Ertem ve kızı Hülya Ertem\'in cansız bedeni ile karşılaştı.



SAVCININ OLAY YERİNE GELMESİ BEKLENİYOR

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, anne kızın cenazelerinin olay yerinden çıkarılması için nöbetçi savcının olay yerine gelmesi bekleniyor.

\"AÇMAYA ÇALIŞTIM, AÇAMADIM\"

Binaya oturanlardan Hüsnü Gümüşçekici \"Saat 05.00\'te uyandım duman geliyordu. Benim evimi de duman kaplamıştı. Çocukları aşağı indirdim. Apartmanı uyandırdım. Kapıyı çok tekmeledim. Açmaya çalıştım, açamadım. O arada içeriden sesler geliyordu. İtfaiyeye, ambulansa, polise haber verdik. Şu anda olay yeri inceleme içeride, herhalde biraz sıkıntılı bir durum var. Benim 30 senelik komşum. Cemalettin Ertem, eski emniyet müdürü. Eşiyle kızı oturuyordu. Cemalettin bey rahmetli oldu\" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Yangının çıktığı apartmandan görüntü

-İtfaiyeden görüntü

-Cahidan, Hülya ve Cemalettin Ertem\'in fotoları

-Genel ve detaylar

-Komşu ile röp

-Detaylar

20.12.2018 - 06.40 Haber Kodu : 181220007



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(ÖZEL)

2- KIYIYA OTURAN GEMİNİN SAHİBİ: HAVA ŞARTLARI YARDIMIN ULAŞMASINI ENGELLEDİ



-İKİ RÖMORKÖR HAVA ŞARTLARINDAN YARDIMA GİDEMEMİŞ



- İkinci Kaptan: Kıyı Emniyeti moralimizi yüksek tutmak için bizimle sürekli irtibat halindeydi



Haber-Kamera: Tansu Edip GÖKBUDAK - Harun UYANIK / İSTANBUL (DHA)

Şile\'de kıyıya oturan ve 16 mürettebatı kurtarılan kargo gemisinin sahibi Erhan Hantal, \"Saat 6\'da Kıyı Emniyeti\'nden römorkör talebimiz oldu. Bir römorkör çıktı ağır şartlardan gidemedi. İkinci römorkör de gidemedi\" dedi. Hantal, hava şartları düzeldiğinde makine dairesi su alan geminin hasar tespit çalışmalarının yapılacağını, geminin ya tekrardan yüzdürülmeye çalışılacağını ya da içindeki kargo malzemelerinin başka bir gemiye nakledildikten sonra geminin hurdaya çıkarılacağını söyledi. Geminin ikinci kaptanı Raşit Hamzayev ise \"Yetkililer moralimizi yüksek tutmak için sürekli bizimle irtibat halindeydi\" dedi.

Şile Sahilköy açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle bir kargo gemisi kıyıya oturdu. Yan yatan Natalıa adlı gemide 16 mürettebat bulunuyordu. Komor Adaları bandıralı 127 metre uzunluğundaki kargo gemisinin 16 kişilik mürettebatı kurulan halat sistemiyle kurtarıldı. Biri Hintli, 3\'ü Türk 12\'si Azerbaycan vatandaşı olan gemi personelinden, 10\'u Şile Devlet Hastanesi\'nde, 3\'ü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde, geri kalanı da Sultanbeyli Devlet Hastanesi\'nde müşahede altına alındılar.



\"GİRİŞ SIRASI BEKLİYORDUK\"

Geminin Rusya\'nın Novorososki Limanı\'ndan aldığı yükleri İstanbul Ambarlı\'ya boşaltacaklarını söyleyen kargo gemisinin sahibi Erhan Hantal, \"İstanbul Boğazı\'na giriş yapmadan önce Şile üzerlerinde giriş sırasını bekliyordu. Sıralarını beklerken demir attılar. Sonra demirini almak istedi. Ağır deniz şartlarıyla beraber zorlandı. Makinede denize yenik düştü. Karaya doğru sürüklenmeye başladılar\" dedi.



YARDIM TALEBİ OLDU

Hantal, geminin saat 04.00 sıralarında yavaş yavaş sürüklenmeye başladığını yardım taleplerinin de 06.00\'da olduğunu belirterek, \"Saat 6 gibi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü\'nden kaptanın römorkör talebi oldu. İlk römorkör gelmeye çalıştı ancak hava şartları müsaade etmedi. İkinci römorkör de gidemedi\" diye konuştu.



MAKİNE DAİRESİ SU ALMIŞ

Geminin karaya kıç kısmından oturduğunu söyleyen Hantal, \"Personelin verdiği bilgiye göre makine dairesinde su alma olduğunu söylediler. Bu gözle görünen gözle görülmeyen kısmı var. Hasar tespitinin ortaya çıkartılabilmesi için dalgıçlar hasar tespit yapacak. Çok ağır bir şey yoksa yerinde müdahaleyle, eğer farklıysa istenmeyecek şeyler varsa yükü tahliye etmek zorunda kalacağız. Bunun için de farklı deniz aracı getireceğiz. Gemiyi yüzdürmeye çakışacağız. Eğer olmuyorsa gemi olduğu gibi hurdaya çıkar. Şu anda alacağı suyu aldı. Suyun derinliği 6.5 metre. Su kesimi 6.30 metre. Yaklaşık 50- 60 santimetre batma var\" şeklinde konuştu.



PERSONEL AİLELERİNE KAVUŞACAK

Olaydan sonra gemi personelinin aileleriyle sürekli irtibat halinde olduklarını söyleyen Hantal, \"Hepsinin aileleriyle görüşüyoruz. Sabahtan beri teskin etmeye çalışıyoruz. Onlar burada olmadıkları için televizyonlardan izliyorlar. Personelin işlemleri tamamlandıktan sonra hepsini evine göndereceğiz\" diye konuştu.

MORALİMİZİ YÜKSEK TUTTULAR

Geminin ikinci kaptanı Raşit Hamzayev de İstanbul\'a girmek için sıra beklediklerini söyleyerek, \"Yüksek dalgalar vardı. Yüksek dalgalara gemi yenik düştü. Yavaş yavaş kıyıya doğru sürüklendik. Demirimiz tutmadı. Yardım talebinde bulunduk Türkiye\'den. Römorkörler çıktı ama hava koşullarından dolayı gelemedi. Ekmek teknesi sonuçta. Geminin o şekilde olmasını kimse istemezdi. Kıyı Emniyeti\'yle irtibata geçtik, zamanında müdahale ettiler. Kıyı Emniyeti sürekli irtibattaydı. Moralimizi yüksek tutmak için sürekli irtibatlardı bizimle. Allah razı olsun\" dedi.



Görüntü Dökümü

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-Geminin sahibiyle röportaj

-Geminin ikinci kaptanıyla röportaj

-İkinci kaptanın detay görüntüsü

-Hastaneden detay görüntü

19.12.2018 - 19.42 Haber Kodu : 181219268_

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3- BEŞİKTAŞ\'TA FİTNESS HOCASI GÜRÜLTÜ UYARISINDA BULUNAN KADINI BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜRDÜ

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Müslim SARIYAR / İSTANBUL DHA

Beşiktaş\'ta, fitness hocası kendisine gürültü uyarısında bulunan apartman görevlisi kadını, bıçakla boğazını keserek öldürdü.

Polis, olayın ardından kaçan İbrahım Y.\'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Beşiktaş Nispetiye Mahallesi Gözde Sokak üzerindeki bir binada meydana geldi. İddiaya göre, sokaktaki bir apartman görevlisi olan Nefise Dolapçı\'yı(48) üst kattaki komşuları arayarak giriş kattaki kişinin çok gürültü yaptığını ve sessiz olması için uyarmasını istedi. Bir üst kata çıkan Dolapçı, 2 ay önce taşınan fitness hocası İbrahım Y.\'nin kapısını çaldı. İçeride nişanlısı ile kavga ettiği iddia edilen İbrahim Y., sinirle kapıyı açtı. Aparman görevlisi kadın, İbrahim Y.\'yi sessiz olması konusunda uyardı. İki arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu İbrahim Y., bıçakla kadının boğazını keserek öldürdü. Şüpheli olayın ardından kaçarak izini kaybettirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, apartmana güvenlik şeridi çekerek içeride incelemelerde bulundu. Polis, görgü tanıklarının ifadelerini alırken olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Nefise Dolapçı\'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay sonrası ölen kadının yakınları da olay yerine geldi.

Görüntü Dökümü:

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-Olayın yaşandığı apartman

-Mahalle sakini ile röp.

-Kadının fotoğrafı

-Şüpehlinin fotoğrafı

19.12.2018 - 18.08 Haber Kodu : 181219257

19.12.2018 - 18.23 Haber Kodu : 181219258

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4- FATİH\'TE MİNİBÜS İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA BİRİ HAMİLE 4 YARALI



Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ / İSTANBUL,(DHA)

Fatih Vatan Caddesi\'nde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada biri 8 aylık hamile iki kadın, biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Adnan Menderes Bulvarı\'ndaki ışıklarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Rüstem Teymus kontrolündeki 34 FS 5493 plakalı minibüs ile 34 JZ 5803 plakalı Wasim Hafız yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan yabancı uyruklu ve 8 aylık hamile olduğu öğrenilen Raghan Chribati, Malak Mirte ve 14 yaşındaki Maram Mirzo ile minibüs sürücüsü Rüstem Teymus yaralandı. Otomobilde sıkışan hamile kadın için çevredekiler seferber olurken, Chribati olay yerine gelen sağlık ve emniyet ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılar ambulanslarla Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza nedeniyle yolda yoğunluk yaşanırken araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Sağlık ekiplerinin hamile kadına müdahalesi

-Görgü tanığı röp.

-Genel ve detaylar

19.12.2018 - 23.38 Haber Kodu : 181219290

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5- SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI İKİNCİ PİST ÇALIŞMASINDA KAZA: 1 ÖLÜ

Anıl UÇAN/İSTANBUL(DHA)

Sabiha Gökçen Havalimanı ikinci pistin zemininin toprak dolumu yapıldığı yerde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, dün saat 17.40 sularında Sabiha Gökçen Havalimanı\'nın ikinci pistin zeminine hafriyat dökmek için yanaşan iki kamyondan bir tanesinin damperi yan yattı. O sırada hafriyat boşaltmak için kamyonundan inen Halil Göçüm, üzerine hafriyatın dökülmesi sonucu hayatını kaybetti. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden Halil Göçüm\'ün cansız bedeni olay yeri ve Cumhuriyet savcısı incelemesinin ardından Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Kamyonlardan detaylar

-Devrilen damperin detayları

-Devrilen hafriyatın detayları

-Genel detaylar

19.12.2018 - 18.53 Haber Kodu : 181219260

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6- BOĞAZ TRAFİĞİNE FIRTINA ENGELİ

Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ / İSTANBUL (DHA)

Karadeniz\'de yaşanan kötü hava koşulları nedeniyle boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı. Karadeniz\'e geçmek isteyen gemilerin bazıları Zeytinburnu açıklarında demirlerken bazı gemiler de Adalar açıklarında bekletildi.

Yaşanan kötü hava koşulları hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli fırtına nedeniyle gemiler Karadeniz\'de yol almakta zorluk çekti. Saat 19.00\'a kadar Karadeniz\'den gelen gemilerin boğazdan geçişine izin verildi.

Marmara Denizine gelip boğazdan Karadeniz\'e geçmek isteyen gemilerin geçişine izin verilmedi. Bazı gemiler Zeytinburnu açıklarında demirlerken bazı gemiler de Adalar açıklarından bekletiliyor. Boğaz trafiğinin, Karadeniz\'deki hava koşulları normale dönene kadar askıya alındığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Boğazdan genel ve detay görüntü

-Gemilerin bekletilmesi

-Genel ve yakın detaylar

19.12.2018 - 19.30 Haber Kodu : 181219265

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(ÖZEL)

7- PENDİK\'TE TAKLA ATAN ARAÇTAN HAFİF SIYRIKLARLA KURTULDU

Anıl UÇAN/İSTANBUL(DHA)

Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı-Kurtköy bağlantı yolunda, zeminin ıslak olması nedeniyle kontrolünü kaybeden M.Ö. yönetimdeki araç, takla attı. Kazada aracın şoförü hafif sıyrıklar ile atlattı.

Kaza, Sabiha Gökçen Havalimanı-Kurtköy bağlantı yolu Sabiha Gökçen istikametinde meydana geldi. Yolun kaygan olması sebebiyle aracının kontrolünü kaybeden M.Ö yönetimindeki araç takla attı. Kazada şans eseri hafif yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi o sırada yoldan geçen sağlık görevlisi Fatih Çörüt yaptı. Kazada hafif yaralanan M.Ö., Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Kaza nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı-Kurtköy bağlantı yolunda çift taraflı trafik yoğunluğu oluştu. Takla atan araç kazadan 2 saat sonra çekici ile kaldırıldı. Kaza yapan sürücüye ilk müdahaleyi yapan Fatih Çörüt, \"Sağlık memuruyum. İhtiyaç olur diye durdum. 112\'ye haber vermişlerdi. Onlar gelene kadar oturttuk, boyunluk taktık. Çok ciddi bir durumu yok. Ben geldiğim zaman diğer kapıdan çıkarmışlardı. Çünkü şoför kapısının üstüne devrilmiş araba. Biraz sıkıntılı bir durumdu. Araç LPG\'li olduğu için uzaklaştırdık.\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Takla atan araçtan detaylar

-Kaza yapan sürücünün ambulansa taşınması

-Fatih Çörüt röp

-Genel Detaylar

19.12.2018 - 20.10 Haber Kodu : 181219276

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8- KARTAL\'DA TRAFİK KAZASI: 1 YARALI



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

Kartal\'da henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil yol kenarında bulunan bir inşaatın çevre güvenlik duvarına vurarak durabildi. Kazada araç sürücüsü Kadir K. yaralandı.



Soğanlık D-100 Karayolu yan yolda saat 05.30 sıralarında Pegagaz Sokak girişinde meydana gelen kazada, iddiaya göre Kartal\'dan Kadıköy istikametine gitmekte olan 34 UOC 53 plakalı aracın sürücüsü Kadir K. henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.



İNŞAATIN GÜVENLİK DUVARINA ÇARPTI

Önce kaldırıma çıkan otomobil ardından bir inşaatın güvenlik için yapılan metal duvarına çarptı. Yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra duran otomobilde tek olduğu belirlenen Kadir K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri aracın kapısını açamayınca olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.



KARTAL EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ\'NE KALDIRILDI

İtfaiye ekipleri tarafından açılan kapıdan çıkarılan Kadir K. yapılan ilk müdahalenin ardından Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü dökümü:

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-Kaza yeri

-Polis ekiplerinin çalışması

-Kadir K.\'nın kullandığı aracın görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

20.12.2018 - 05.57 Haber Kodu : 181220005