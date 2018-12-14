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DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

10

14 Aralık 2018 12:58

10.30 /14.30
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatına Üye/Gözlemci Devletlerin  Anayasa ve Yüksek Mahkemeleri Birinci Yargı Konferansına katılacak. Erdoğan daha sonra  Parlamenterler Arası Kudüs Platformu İkinci Konferansı\'na katılacak
Dolmabahçe Sarayı/ Pullman İstanbul Airport Hotel And Convention Center

09.45
-TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Çırağan Sarayı\'nda İstanbul 2. Ekonomi Zirvesi\'ne katılacak.

10.00
-Eyüp Sultan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, ağır tonajlı araçlara yönelik trafik denetimleri yapılacak.


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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