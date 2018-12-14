DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

10.30 /14.30
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatına Üye/Gözlemci Devletlerin Anayasa ve Yüksek Mahkemeleri Birinci Yargı Konferansına katılacak. Erdoğan daha sonra Parlamenterler Arası Kudüs Platformu İkinci Konferansı\'na katılacak
Dolmabahçe Sarayı/ Pullman İstanbul Airport Hotel And Convention Center
09.45
-TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Çırağan Sarayı\'nda İstanbul 2. Ekonomi Zirvesi\'ne katılacak.
10.00
-Eyüp Sultan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, ağır tonajlı araçlara yönelik trafik denetimleri yapılacak.