DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

10.00

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yenikapı Miting Alanı\'nda \"Trafik Motosikletleri Teslim Töreni\"ne katılacak.

13.00

-Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, \"7. Sanata Engel Yok: En Özel Öğrenciler, En Özel Eserler, En Özel Etkinlikler Sergisi\"nin açılışına iştirak edecek.

10.00

-Beşiktaş-Bursaspor arasında 10 Ekim 2016\'da oynanan maçın ardındanterör örgütü PKK tarafından Vodafone Park çevresinde gerçekleştirilen ve 39\'uemniyet mensubu 46 kişinin şehit olduğu, 243 kişinin de yaralandığı saldırıyailişkin 10 sanığın yargılanmasına İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri\'dedevam edilecek.

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DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- KARTAL\'DA FİLİKA BATTI: 4 KİŞİ BOĞULMA TEHLİKESİ ATLATTI

Haber-Kamera: Ozan URAL / İstanbul DHA

Kartal\'da bir geminin filikasıyla denize açılan geminin personeli 4 kişi boğulma tehlikesi atlattı. 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, Kartal Adalar İskelesi açıklarında isminin \'Petrol-1\' olduğu öğrenilen kuru yük gemisinin filikasına binerek denize açılan 4 kişi filikanın su aldığını fark edince yardım ihbarda bulundular. Büyükada\'dan Kartal\'a yolcu taşıyan bir gemi ihbarı duyarak yardıma gitti. İsimleri henüz belirlenemeyen 4 kişiyi kurtardı. Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen 3 kişiyi ayrıldıkları gemiye bırakıp birini sahil polis ekiplerine teslim etti. Sahilde çalışanlar tarafından olay yerine polis ve sağlık ekibi çağrıldı. Bir yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Filikanın çağrısına koşan gemi adamı Selim Turna ise, olayı şöyle anlattı: \"Biz Büyükada\'dan yolcu getirmiştik, filikada 4 kişi olduğu ve su aldığı çağrısı yapıldı, onları aldık. Üç tanesini gemiye bıraktık, bir tanesini ambulansa deniz polisine teslim ettik. Sağlık durumlarını iyi diyebiliriz\" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Deniz polisi

-Polis ekipleri

-Ambulanstaki yaralı

-Röportaj

-Genel ve detaylar

03.12.2018 - 03.01 Haber Kodu : 181203008

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2- ESENYURT\'TA YANGIN: ANNE İLE BEBEĞİNİN KURTARILMA ANI KAMERADA

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)

Esenyurt\'ta 5 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Yangın sırasında üst katlarda mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Üst katlarda mahsur kalan anne ile bebeğinin dumanlar arasında itfaiye ekiplerince kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi 1869. sokakta bulunan 5 katlı bir binanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Bodrum katta alevleri gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangının çıktığı bodrum katta dumanlar binayı sardı. Üst katlardaki dairelere sızan dumanlar apartman sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Yangın sırasında üst katlarda mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Üst katlarda mahsur kalan anne ile bebeğinin dumanlar arasında itfaiye ekiplerince kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

\"BEBEĞİ AŞAĞI ATMAYA ÇALIŞACAKTI\"

Yangını gören mahalle sakini Hüseyin Turan \"Bir anda dumanlar yükselmeye başladı. En üstte aile vardı. Kadın bebeği aşağı atmaya çalıştı. İtfaiyeyi aradık. İtfaiye ekipleri mahsur kalanları tahliye etti. Çocuğa oksijen tüpüyle müdahale ettiler. Herhangi bir can kaybı yok çok şükür\" dedi.

İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü:

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CEP TELEFONU KAMERASI

-Anne ile bebeğin dumanlar arasında kurtarılma anları

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-Binadan görüntü

-İtfaiye ekipleri

-Yanan bodrum kat

-Sağlık ekipleri

-İtfaiye ekipleri çalışması

-Genel ve Detaylar



02.12.2018 - 18.40 Haber Kodu : 181202127

02.12.2018 - 18.43 Haber Kodu : 181202128

02.12.2018 - 19.24 Haber Kodu : 181202136

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3- BEŞİKTAŞLI TARAFTARLAR GALİBİYETİ KUTLADI



Haber-Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 14\'üncü haftasında oynanan derbi mücadelesinde kendi sahasında Galatasaray\'ı 1-0 mağlup eden Beşiktaş\'ta taraftarlar, derbi zaferini doyasıya kutladı.

Karşılaşmanın ardından Vodafone Park\'tan ayrılarak Beşiktaş Meydanı\'nda toplanan siyah beyazlı taraftarlar, tezahüratlar ve zafer şarkıları söyleyerek büyük sevinç yaşadı.

Görüntü Dökümü:

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- Taraftarların sevinci

- Genel detaylar

02.12.2018 - 22.45 Haber Kodu : 181202150

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4- KARTAL\'DA 23 KAÇAK GÖÇMEN İLE 7 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Haber: Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL DHA

Kartal\'da, metruk binalarda düzenlenen eş zamanlı operasyonda 23 kaçak göçmen ile 7 hırsızlık şüphelisi yakalandı.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büroya Amirliği ekipleri, ilçe genelinde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili metruk binalarda yaşayan kişilere yönelik olarak operasyon başlattı. İlçedeki birkaç adrese eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda Afganistan uyruklu 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları yerde yapılan aramalarda; 1 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği şarjörü, 25 cep telefonu, 1 tablet bilgisayar, 1 DVD oynatıcı, 3 dijital fotoğraf makinesi ele geçirildi. Ayrıca çalıntı oldukları belirlenen çeşitli hırdavat malzemeleri ile 1 kompresör elde edildi. Kartal Asayiş Büro Amirliği\'ne götürülen şüphelilerin ifadeleri alındı. Türkiye\'ye kaçak yollarla geldikleri tespit edilen Afganistan uyruklu 23 kişi, sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi\'ne teslim edildi. Çalıntı hırdavat malzemeleri ise sahiplerine teslim edildi. İlçede meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilişkileri olduğu tespit edilen 7 şüpheli, polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Ele geçirilen malzemeler

02.12.2018 - 22.29 Haber Kodu : 181202148



