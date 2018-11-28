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DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

10

28 Kasım 2018 12:17

10.00/11.30/12.30
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi\'nde 34\'üncü İSEDAK Toplantısı\'na katılacak.   İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Dr. Yousef A. Al-Othaimen\'i Kabul edecek. Mabeyn Köşkü\'nde Malezya Halkın Adaleti Partisi Başkanı Enver İbrahim\'i Kabul  edecek. 

20.00
-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 34. toplantısına katılan üye ülke heyet başkanları onuruna akşam yemeği verecek.

13.00
-Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Beyoğlu Hezarfen Anaokulları Merkezi açılış törenine katılacak.

10.30
-Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi Polipropilen Tesisi Yatırımı İmza Töreni\'ne katılacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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