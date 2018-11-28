DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

10.00/11.30/12.30
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi\'nde 34\'üncü İSEDAK Toplantısı\'na katılacak. İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Dr. Yousef A. Al-Othaimen\'i Kabul edecek. Mabeyn Köşkü\'nde Malezya Halkın Adaleti Partisi Başkanı Enver İbrahim\'i Kabul edecek.
20.00
-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 34. toplantısına katılan üye ülke heyet başkanları onuruna akşam yemeği verecek.
13.00
-Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Beyoğlu Hezarfen Anaokulları Merkezi açılış törenine katılacak.
10.30
-Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi Polipropilen Tesisi Yatırımı İmza Töreni\'ne katılacak.