DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

09.30

-Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 22. International Business Forum\'a (IBF) katılacak.

16.00

-TÜBİTAK, TTGV ve TÜSİAD tarafından oluşturulan 13. Teknoloji Ödülleri Sabancı Center\'da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank\' da katılacak.

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DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1 - REİNA KATLİAMI DAVASI: 5 SANIĞIN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

Ortaköy\'de Reina isimli eğlence mekanına 1 Ocak 2017 tarihinde düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin olarak 44\'ü tutuklu 58 sanık hakkında açılan davada 5 sanığın tahliyesine karar verildi. Davada tutuklu sanık sayısı 39\'a düştü.

SON KEZ SÜRE VERİLDİ

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri\'de Cezaevi\'nin karşısında bulunan binada yapılan davanın öğleden sonraki oturumunda avukatların ve sanıkların tahliye talepleri alındı.

Taleplerin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 5 sanığın tahliyesine karar verdi. Mahkeme heyeti ayrıca, iddianamenin, fezleke özetinin ve raporların Özbekçe Kiril alfabesine göre tercüme ettirildikten sonra celse arasında sanık Abdulkadir Masharipov\'a tebliğ edilmesini kararlaştırdı. Masharipov\'a savunmasını hazırlaması için son kez süre verilmesine karar veren mahkeme heyeti, diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Duruşma 2019 yılının Şubat ayına ertelendi.

DDİANAME

Ortaköy\'de Yılbaşı gecesi Reina\'da gerçekleştirilen saldırıda 39 kişi yaşamını yitirmiş 79 kişi ise yaralanmıştı. Hazırlanan iddianamede saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Abdulkadir Masharipov hakkında, \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme\", \"39 kişiyi nitelikli şekilde kasten öldürme\", \"79 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs etme\", \"Silahlı terör örgütüne üye olma\", \"Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alma ve bulundurulma\" suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile bin 555 yıldan 2 bin 397 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor. Masharipov\'un eşi Zarina Nurullayeva\'nın da arasında bulunduğu 4 sanık hakkında da aynı cezalar istenirken, diğer 52 sanık hakkında da, \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek\" ve \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15\'er yıla kadar hapis cezası isteniyor. Öte yandan sanık Seyiti Kaiseerjiang hakkında \"Örgüt üyeliği\", \"Anayasayı ihlal\", \"Adam öldürme\", \"Adam öldürmeye teşebbüs\" ve \"6136 sayılı kanuna muhalefet\" suçlarından iddianame düzenlenmiş, davada sanık sayısı 58\'e yükselmişti.

Görüntü Dökümü

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- Olaya ilişkin arşiv görüntüler

19.11.2018 - 12.40 Haber Kodu : 181119071

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2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PUTİN\'E KİTAP HEDİYE ETTİ

İSTANBUL DHA

TürkAkım Projesi deniz bölümünün tamamlanma törenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin Mabeyn Köşkü\'nde ikili görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin\'e, yazar Alev Alatlı\'nın \"Dünya Nöbeti - Gogol\'un İzinde 2. Kitap\" adlı eserinin Rusça\'sını hediye etti.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan\'ın kitap hediye etmesi fotoğrafları

19.11.2018 - 20.35 Haber Kodu : 181119198

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3- PUTİN İSTANBUL\'DAN AYRILDI

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL / DHA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul\'da katıldığı programın ardından akşam saatlerinde Türkiye\'den ayrıldı.

Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi\'ne saat 17.45 sıralarında gelen Putin, Rusya Devlet Başkanlığı\'na ait özel uçakla ile İstanbul\'dan hareket etti. Putin\'i İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal\'ın yanı sıra Türk ve Rus yetkililer uğurladı.

Görüntü Dökümü

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-Putin\'in konvoyunun havalimanına gelişi

-Konukevine giriş

Genel ve detay

19.11.2018 - 18.30 Haber Kodu : 181119187

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4 - MEVLİD KANDİLİ\'NDE EYÜP SULTAN CAMİİ DOLUP TAŞTI

Haber - Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)

Mevlid Kandili\'nde vatandaşlar camilere akın etti. Eyüp Sultan Camii yağmura rağmen dolup taştı.

Mevlid Kandili nedeniyle vatandaşlar yağmura aldırmadan Eyüp Sultan Camii\'ne akın etti. Hz. Muhammed\'in dünyaya geldiği gün olan Mevlid Kandili\'ni idrak etmek isteyen vatandaşlar, Eyüp Sultan türbesi önünde de dualar etti. Camii içerisinin dolmasıyla avluya serilen hasırlarda namaz kılındı.

İstanbul İl Müftü Yardımcısı Ömer Erden, \"İnsanlık zulmet karanlık ve bir cahiliye dönemi yaşıyordu, Peygamberimiz bedevi bir toplumdan medeni bir toplum nasıl oluşturmuş ise bugün de bizler için medeni toplumu oluşturabilmek sadece Peygamber Efendimizi anlamaktan geçiyor. Bizler İstanbul\'da Eyüp Sultan Camii\'nde, Eyüp Sultan Hazretleri\'nin misafiri olarak, Peygamberimizin doğum yıl dönümünü idrak etmeye çalışacağız. Medine\'ye Peygamberimiz hicret ettiğinde, Eyüp Sultan Hazretleri onu misafir etmişti. Bizler de o güzel sahabeyi burada misafir ediyoruz. Böyle bir geceyi Eyüp Sultan Camii\'nde idrak etmek biz İstanbullular içinde ayrıcalıktır. \" dedi.

\"YAĞMUR ÇAMUR DEMEDEN GELİYORUZ\"

Camide namaz için gelen Gönül Yabancıoğlu \"Eyüp Sultan Hazretleri\'ni çok seviyoruz, Peygamber Efendimizin evinde kalmış, her fırsatta buraya geliyoruz. Buraya geldiğimiz zaman bir sıkıntımız varsa dualarımızı dileklerimizi söylüyoruz. Rahatladığımı hissediyorum. Yağmur çamur demeden geliyoruz.\" diye konuştu.

\"TÖVBE EDİP ŞÜKREDECEĞİM\"

Almanya\'dan gelen bir vatandaş \"Eyüp Sultan çok güzel bir cami, İstanbul\'da ziyaret edilmesi gereken bir cami olduğu için, bugün de Mevlid Kandili\'ne denk geldik. İstanbul\'a ikinci gelişim, ilk seferinde Eyüp Sultanı görememiştim, bu sefer görmek istedim. Kandile denk gelmesi çok güzel oldu. Bu akşam tövbe edip, şükredeceğim\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Yağmurdan korunarak camiye koşanlar

-Abdest alanlar

-Türbede dua edenler

-Namaz kılanlardan görüntü

-İstanbul Müftü Yardımcı Ömer Erden ile röp.

-Vatandaşlar röp.

-Genel ve detaylar



19.11.2018 - 21.49 Haber Kodu : 181119203

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5- TÜKETİCİ MAHKEMESİ\'NİN EMSAL KARARI

* Tüketici ve Çevre Koruma Derneği Başkanı Osman İlhan,

\"Tüketici için beklenen ve yerinde bir uygulama. İnanıyorum ki artık mağduriyetler daha da azalacak. O yüzden biz tüketiciler olarak memnunuz\"



Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK / İlkay DİKİCİ, İSTANBUL(DHA),

TÜKETİCİ ve Çevre Koruma Derneği Başkanı Osman İlhan, Tüketici Mahkemesi\'nin konutu teslim edilemeyen kişi için verdiği emsal kararla ilgili \"Tüketici için beklenen ve yerinde bir karar. İnanıyorum ki artık mağduriyetler daha da azalacak. Biz tüketiciler olarak memnunuz\" dedi.

Tüketici Mahkemesi, satın aldığı ev zamanında teslim edilmeyen tüm vatandaşları ilgilendiren kararını 27 Eylül günü verdi. Emsal niteliğindeki karara göre müteahhit ve kredi veren banka, tüketicinin ödediği parayı faiziyle iade edecek. Kararı DHA\'ya değerlendiren Tüketici ve Çevre Koruma Derneği Başkanı Osman İlhan, \"Bu karar daha önce vardı ancak uygulanmıyordu. Şimdi mahkemenin verdiği kararla emsal oldu ve uygulanmaya başladı. Her şeyden önce tüketicinin lehine bir karar. Bundan sonraki satışlarda bankalar da artık sorumlu olacak. Artık kredi verirken bir anlamda müteahhite kefil olmuş gibi olacaklar. Tüketici için beklenen ve yerinde bir uygulama. İnanıyorum ki artık mağduriyetler daha da azalacak. O yüzden biz tüketiciler olarak memnunuz\" ifadelerini kullandı.

\"SENETLE KONUT ALANLAR DAHA AĞIR MAĞDURİYET YAŞIYOR\"

Kararın geriye dönük uygulanabileceğini söyleyen İlhan, \"Bu emsal karar daha sonra bir yönetmelikle desteklenebilir. Evlerini satın alamayan tüketiciler bu konu da bir hayli mağdur. Bundan sonra bankaların kredi verirken daha da dikkatli olması gerekiyor. Banka kredisi ile satın alıp mağdur olanlardan ziyade bir de senetle ve devre mülk karşılığında bu tarz ev satın alma durumu var. Onların yaşadığı mağduriyet daha ağır\" dedi.

Tüketici Hakları ve Çevreyi Koruma Derneği Genel Başkanı Osman İlhan, konuşmasına şöyle devam etti:

Diğer tüketiciler bu tarz mağduriyet yaşamaması için mutlaka ön araştırma yapmamalılar. Bankaların bu işin içinde olup olmadığı öncelikle bilinmesi gerekenlerden. Müteahhittin teminatı ve bankalarla olan anlaşmalarına da ayrıca bakılmalı. Bu tarz alım-satımlarda mutlaka nakit veya banka kredisi üzerinden faaliyet yürütülmeli. Senet üzerinden veya devre mülk karşılığında satışlardan kaçınılmalı. Çünkü müteahhit battığı zaman, ellindeki senetleri bir başkasına ciro ederek kullanabiliyor. Tüketiciler ödemiş oldukları paraları bir başkasına ödemek zorunda kalıyorlar. Tekrar belirtmek gerekirse tüketici için gayet olumlu bir karar. İnşallah bunların devamı olur. Mağduriyetler daha da azalır. Bu konuda yüzlerce, binlerce mağduriyet var. O yüzden iyi bir karar, inşallah hayırlı uğurlu olur\"

\"BİZİM DERDİMİZ DAİRELERİMİZİ ALMAK\"

Esenyurt\'ta konut mağdurlarından olan Fahri Kaygu ise kararın bazı hak sahipleri için yeterli olmadığını savundu. Kaygu, \"Buradaki birçok insan 2011 senesinde yüklü miktarda paralar vererek ve borçlanarak daire aldılar. Artık bu insan dairelerini almak istiyorlar. Paralarını iade almak istemiyorlar. Sonuç olarak bir müteahhitlere ve toprak sahiplerine finansör olmak için para ödemedik. Bizim derdimiz birikmişliğimizle çocuklarımıza ileride bir yuva bırakmaktı. O yüzden bizim niyetimiz dairelerimizi teslim almak\" şeklinde konuştu. Emsal kararın önemli olduğunu belirten Kaygu, \"Bugün ki karar da önemli ancak mahkemelerimiz bugün Esenyurt\'ta yüzde 80\'i tamamlanmış binaların arsa tescilini yaparsa bu dolandırıcılar artık yapmak istediklerini yapamayacaklar. Zaten dolandırıcılık yapan şirket ve müteahhitlerin iade edecek paraları olsa daireleri tamamlarlar. Yahut çok daha az para harcayarak insanların dairelerini yapıp teslim edebilirler\" dedi.

Görüntü dökümü

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-Yarım kalan binalar

-Genel ve detaylar

-Muhabir anonsu

-Mağdur Fahri Kaygu ile röportaj

-Dernek başkanı ile röportaj

19.11.2018 - 17.13 Haber Kodu : 181119169_

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6 - HALİÇ BOĞAZI\'NDAKİ ÜÇ KÖPRÜ TRAFİĞE KAPATILDI

haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL,(DHA)

Haliç\'te bulunan Galata, Unkapanı ve Haliç Metro Köprüleri gece saatlerinde gemi geçişi için deniz trafiğine açılarak, araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Gemi geçişlerinin ardından köprüler, araç ve yaya trafiğine tekrar açıldı.

Haliç Boğazı\'nda bulunan Galata, Unkapanı ve Haliç Metro Köprüleri, gece 02.30 ile 03.30 saatleri arasında gemi gemişi için deniz trafiğine açıldı. Öncelikle araç ve yaya trafiği kesilirken, ardından köprüler gemilerin geçeceği şekilde açıldı. Gemi geçişlerinin ardından deniz trafiğine kapatılan köprüler, araç ve yaya trafiğine yeniden açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Unkapanı Köprüsü

-Haliç Metro Köprüsü

-Galata Köprüsü

-Genel ve detay görüntüler

20.11.2018 - 04.11 Haber Kodu : 181120009

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7 - İSTANBUL\'DA YAĞMURDAN BÜYÜLEYİCİ GÖRÜNTÜLER

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, (DHA)

İstanbul\'da bugün aralıklarla sağanak yağış görüldü. Akşamüzeri de etkisini gösteren yağmur, İstanbul Boğazı\'nın siluetini değiştirirken, kartpostallık görüntülere de sahne oldu.

İstanbul\'da dün olduğu gibi bugün de sağanak yağış etkili oldu. Aralıklarla görülen yağmur, akşamüzeri İstanbul Boğazı\'nın çevresinde etkisini gösterirken, yağmur ve bulutlar şehrin siluetini değiştirdi. Yağmur damlaları arasında Boğaz semalarında uçuşan martılar ise ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

Görüntü Dökümü:

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-İstanbul Boğazı\'nda yağmur

-Genel ve detay görüntüler



19.11.2018 - 18.20 Haber Kodu : 181119186

19.11.2018 - 18.12 Haber Kodu : 181119184



