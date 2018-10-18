DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

11.00-14.00

-TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM, MARMARA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YILIAÇILIŞ TÖRENİ\'NE VE ADIYAMAN TANITIM GÜNLERİ ETKİNLİĞİNE KATILACAK.

13.00

-CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU, ATATÜRK HAVALİMANI\'NDAN LONDRA\'YA HAREKET EDECEK.

10.00

-HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK, \"2018 BRICA İSTANBUL ZİRVESİ\"NE KATILACAK. SWİSSÔTEL THE BOSPHORUS

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DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- KONSOLOSLUĞA AİT KONUTTA POLİS ARAMASI SONA ERDİ

*Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı için başlatılan çalışmalar kapsamında Suudi Arabistan Konsolosluğuna ait konutta polis, Suud ve Türk yetkililerin de yer aldığı bir arama yaptı. Çalışmalar 9 saat sürdü.

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER- Ozan URAL-Ertan KILIÇ- İlkay DİKİCİ-Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL DHA

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu\'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında, Suud ve Türk yetkililerden oluşan heyet ile olay yeri inceleme ekipleri, Başkonsolosluk binasının ardından konsolosluğa ait konutta da arama yaptı. Türk ve Suudi heyet ile birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Asayiş ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüklerine bağlı uzman personelin de görev aldığı aramalar 9 saat sürdü.

LUMİNOL İLE DNA İZİ ARANDI

Konsolosluğa ait konutta dün gerçekleşmesi beklenilen arama Suudi heyete ulaşılamaması nedeniyle iptal edilmişti. Suud yetkililer bugün içerisinde konuta geldi. Türk yetkililer ile olay yeri inceleme polisi akşam 16.35\'te konuta gelerek, burada çalışmalara başladı. Çalışmalar kapsamında konutun içinde detaylı arama yapan ekipler, DNA izi aramak için \'Luminol\' adı verilen yöntemi kullandı. Olay yeri inceleme ekiplerinin zaman zaman çatıya çıkarak arama yapmaları kameraya yansıdı.

KONUTTA DRONE\'LU ARAMA

Çalışmalar kapsamında konutun üzerinde olay yeri inceleme ekiplerine ait bir drone uçuruldu. Öte yandan konuta getirilen bir polis köpeği de aramalarda yer aldı.

KONSOLOSLUK KONUTUNA İTFAİYE ARACI GELDİ

Konuta, çalışmalar devam ederken arkasında bir su motoru ve jeneratör bulunan bir itfaiye aracı geldi. Ekiplerin konutun bahçesinde bulunan su kuyusunda inceleme yapması bekleniyordu. Ancak itfaiye aracı içeriye girmedi.

KONSOLOSLUKTA DA ARAMALAR YAPILDI

Konsolosluğa ait konutta aramalar devam ederken, geçtiğimiz günlerde arama yapılan Suudi Arabistan Başkonsolosluğu\'nda da olay eyri inceleme ekipleri arama yaptı.

ÇALIŞMALAR 9 SAAT SÜRDÜ

Saat 16.35 sıralarında başlatılan çalışmalar gece 01.40 sıralarında sona erdi. Konut önünden önce Suud yetkililer ardından da Türk yetkililer ile birlikte olay yeri inceleme ekipleri ayrıldı.



Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri inceleme ekiplerinin konuttan ayrılması

-Genel ve detaylar

18.10.2018 - 02.58 Haber Kodu : 181018013

18.10.2018 - 02.37 Haber Kodu : 181018011

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2- BAŞKONUTTA ARAMA YAPAN EKİPLER KONSOLOSLUĞA GELDİ

*Çalışmalar Konsoloslukta yoğunlaştı.

Mehmet İlkay ÖZER-Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL DHA

Suudi Arabistan Konsolosluğu\'na ait konutta yapılan 9 saatlik aramanın ardından olay yeri inceleme ekipleri geçtiğimiz günlerde aranan Suudi Arabistan Başkonsolosluğu\'na geldi. Suud ve Türk yetkililer de ekiplerle birlikte konsolosluğa geldi.

Suudi gazeteci Cemal Kaçıkçı için başlatılan soruşturma kapsamında Suudi Arabistan Başkonsolosluğu ve konsolosluğa ait konutta aramalar yapılmıştı. Konutta yapılan aramaların ardından ekipler tekrar konsolosluk binasına geldi. Binaya giren ekiplerin içerideki incelemeleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri ekiplerinin konsolosluğa girmesi

-Türk ve suud yetkiililerin araçlarının girişi

-Detaylar

18.10.2018 - 02.40 Haber Kodu : 181018012

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3- KONSOLOSLUKTAKİ İKİNCİ ARAMA SONA ERDİ

* Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili olarak Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda başlayan ikinci arama saat 05.00 itibariyle sona erdi. Polis, konsolosluktan topladığı çok sayıda delille olay yerinden ayrıldı.



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Ali Kerem BENGİ- Akın ÇELİKTAŞ-İbrahim MAŞE / İSTANBUL DHA

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu\'nda gece başlayan ikinci arama çalışmaları da sabah saat 05.00 itibariyle sona erdi. Pazar günü yapılan aramaların ardından dün Suudi Arabistan Başkonsolosu\'nun kaldığı konutta saat 16.35 sıralarında başlatılan çalışmalar gece 01.40 sıralarında sona ermişti. Konutta yapılan aramalar devam ederken, polis ekipleri saat 00:00 sıralarında Başkonsolosluk binasına tekrar geçerek aramalara başlamıştı. Konuttaki aramaları sonlandıran ekipler de konsolosluk binasına giderek incelemelere katıldı. Yaklaşık 5 saat süren çalışmaların ardından, ekipler konsolosluk binasında topladıkları delilleri binanın arka girişinde bulunan kapısından çıkararak olay yeri inceleme ekiplerine ait araca koymaya başladı.



ÇOY SAYIDA DELİL TORBASININ OLMASI DİKKAT ÇEKTİ

Konsolosluk\'ta yapılan aramalarda çok sayıda delil elde edildiği görürdü. Torbalara konulan bir çok delil incelenmek üzere emniyete götürüldü. İkinci kez yapılan aramada konsolosluğa ait araçlarda tek tek arandığı öğrenildi.



POLİS MEMURLARININ ÜZERİNDEKİ KIRMIZI LEKELER DİKKAT ÇEKTİ

Konsolosluk binasında yapılan aramaların ardından delil torbalarının çıkarılışı sırasında, polis memurlarının üzerindeki kırmızı lekeler dikkat çekti. İlk olarak kan olarak değerlendirilen lekelerin, incelemelerde kullanılan kimyasal maddelerden kaynaklandığı öğrenildi.

Ekiplerin konsolosluktan ayrılmasının ardından Türk ve Suud yetkililer de konsolosluktan ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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-Konsolosluktan çıkan yetkiler

-İçeriden çıkan yetkilerden detay

-Olay yeri inceleme ekiplerin çıkması

-Delil torbalarından detay

-Olay yeri inceleme uzmanın bacağındaki kırmızı leke(02.15)

-Delilerin olay yeri inceleme araçlarına yüklenmesi

-Yetkilerin araçlara binmesi

-Olay yerinde bekleyen gazeteciler

-Genel ve detaylar

18.10.2018 - 05.50 Haber Kodu : 181018015

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4- BAŞKONSOLOSLUK KONUTUNDA DRONE\'LU ARAMA DA YAPILDI

Erhan TEKTEN - Mehmet İlkay ÖZER- Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ - Harun UYANIK - İlkay DİKİCİ / İSTANBUL DHA

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu\'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında, olay yeri inceleme ekiplerinin Başkonsolosluk konutundaki incelemesi sürüyor. Konutun üzerinde uçurulan olay yeri inceleme ekiplerine ait bir drone ile de aramalar gerçekleştirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Konutun üzerinde uçurulan drone ile yapılan arama

17.10.2018 - 19.42 Haber Kodu : 181017211

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5- BAŞKONSOLOSLUK KONUTUNA İTFAİYE ARACI GELDİ

Erhan TEKTEN - Mehmet İlkay ÖZER- Özgür EREN - Harun UYANIK - İlkay DİKİCİ / İSTANBUL DHA

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu\'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında, olay yeri inceleme ekiplerinin Başkonsolosluk konutundaki incelemesi sürüyor. Konuta, arkasında bir su motoru ve jeneratör bulunan bir itfaiye aracı geldi. Ekiplerin konutun bahçesinde bulunan su kuyusunda inceleme yapacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiye aracının gelişi

17.10.2018 - 18.59 Haber Kodu : 181017202

17.10.2018 - 19.00 Haber Kodu : 181017203

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6- BAŞKONSOLOSLUK KONUTU BAHÇESİNDE KÖPEKLİ ARAMA

Haber-Kamera: Ozan URAL- Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL DHA

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu\'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında, olay yeri inceleme ekiplerinin Başkonsolosluk konutundaki incelemesi sürüyor. Konutun bahçesinde

Kadavra köpeği \"Melo\" ile aramalar devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Konutun bahçesinde arama

-Köpekli arama

-Detaylar

18.10.2018 - 01.20 Haber Kodu : 181018004

17.10.2018 - 22.01 Haber Kodu : 181017228

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7- SUUDİ BAŞKONSOLOSUN KONUTU İÇİNDEKİ İNCELEME BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN

Suudi Arabistan başkonsolosunun konutu içinde ekiplerin incelemesi kameralara yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Ekiplerin incelemesi

17.10.2018 - 19.59 Haber Kodu : 181017217

17.10.2018 - 19.28 Haber Kodu : 181017210

17.10.2018 - 19.22 Haber Kodu : 181017208

17.10.2018 - 19.03 Haber Kodu : 181017204

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8- SOSYAL MEDYADAKİ FOTOĞRAFLAR KAŞIKÇIYA AİT DEĞİL

Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

Sosyal medyada paylaşılan ve kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı\'ya ait olduğu belirtilen ceset fotoğraflarının gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

2 Ekim\'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğu\'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı\'ya ait olduğu öne sürülen ceset fotoğrafları son günlerde sosyal medyada yayınlanıyor. Emniyet yetkilileri, fotoğrafların Kaşıkçı\'ya ait olmadığını belirtti. Ayrıca söz konusu fotoğrafların DEAŞ terör örgütünün daha önce yaptığı paylaşımlar olduğu kaydedildi.

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9- ARA GÜLER HAYATINI KAYBETTİ

-Ölüm haberini alan yakınları hastaneye akın etti.

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHA

Ünlü gazeteci ve haber fotoğrafçısı Ara Güler 90 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü gazeteci ve haber fotoğrafçısı Ara Güler, rahatsızlanarak Şişli\'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Ara Güler\'in yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Güler yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ara Güler\'in ölüm haberini alan ailesi, yakınları ve gazeteciler hastanaye akın etti.

Görüntü Dökümü:

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-Ara Güler\'in arşiv görüntüleri

-Hastaneye akın eden yakınları

-Hastaneden detaylar



17.10.2018 - 23.54 Haber Kodu : 181017244

18.10.2018 - 00.10 Haber Kodu : 181018001

17.10.2018 - 22.54 Haber Kodu : 181017235 ARŞİV

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10- ARA GÜLER\'İN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN HASTANE ÖNÜNDE AÇIKLAMALAR

* Şişli Florance Nightingale Hastanesi Başhekimi Dr. Okan Özçeker;

\"Fotoğraf sanatçısı Ara Güler, konjestif kalp yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği ve periferik arter hastalığı nedeniyletedavileri Şişli Florance Nightingale Hastanesi\'nde devam ederken, kalp ve solunum durması sebebiyle yoğun bakım ünitesine alınmış, müdahalelere yanıt vermemiş ve saat 23.20\'de vefat etmiştir\"

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Ünlü gazeteci ve haber fotoğrafçısı Ara Güler\'in ölümüne ilişkin tedavi gördüğü Şişli Florance Nightingale Hastanesi Başhekimi Dr. Okan Özçeker hastane önünde açıklama yaptı. Özçeker, \"Fotoğraf sanatçısı Ara Güler, konjestif kalp yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği ve periferik arter hastalığı nedeniyletedavileri Şişli Florance Nightingale Hastanesi\'nde devam ederken, kalp ve solunum durması sebebiyle yoğun bakım ünitesine alınmış, müdahalelere yanıt vermemiş ve saat 23.20\'de vefat etmiştir\" dedi. Hastane önünde Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, foto muhabiri Coşkun Aral da açıklama yaptı.

Hastane önünde açıklama yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, \"Ara Güler, Türkiye\'nin Dünyanın çok iyi yetiştirmiş olduğu çok önemli sanatçılardan biriydi. Bir foto muhabiri, bir basın mensubu, bir fotoğraf sanatçısı olarak çok büyük bir kıymetti. Beyoğlu\'yla özleşmiş, Beyoğlu\'nun kozmopolit kültürün ifade edin deseniz, başa Ara Güler\'i yazacağımız bir şahsiyetti. Kendisini şahsen Beyoğlu Belediye Başkanı olarak çok severdim ve hukukumuzda çok derindi. Ben basın camiasının, sanat camiasının Türkiye\'nin başı sağ olsun diyorum\" dedi.

Ünlü fotoğraf sanatçısı Coşkun Aral ise, \"Ben açıkça söylemek gerekirse bir ustamı, bir babamı kaybettim diyebilirim. 17 yaşından itibaren onu tanıdım ama onun yaşında onun fotoğraflarıyla dünyayı ve Türkiye\'yi keşfetmeye başlamıştım. Bende çok emeği geçti Allah Rahmet Eylesin. Gariptir, dün bana mesaj verir gibi beni aramasını söylemiş. Londra\'daydım. Uçak bugün akşam piste değdiğinde haberler geldi bende doğru olmadığını öğrendim. Ama hastaneye geldiğimde acı haberi aldım. Ara Güler sadece Türkiye\'nin bu coğrafyanın değil, dünyanın kaybettiği bir değerdir. O evrensel bir değerdi\" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Dr. Özçeker\'in konuşması

-Ahmet Misbah Demircan\'ın konuşması

-Coşkun Aral\'ın konuşması

-Fatih Aslan\'ın konuşması (yardımcısı)

-Ercan Arslan (ögrencisi) Milliyet foto muhabiri

18.10.2018 - 00.56 Haber Kodu : 181018003

18.10.2018 - 01.35 Haber Kodu : 181018007

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11 - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN\'DAN TAZİYE TELEFONLARI

* CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan:

\"Türkiye\'nin yetiştirdiği ünlüfotoğrafçı Ara Güler usta geriye bıraktığı eserleriyle hep hayırla yad edilecek\"

İstanbul DHA

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan, ünlü fotoğrafçı Ara Güler, şair Bahaettin Karakoç ve Prof. Dr. Oya Akgönenç vefatları nedeniyle ailelerine ve yakınlarına telefon ile taziyelerini iletti

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, resmi ziyaret için Moldova\'nın başkenti Kişinev\'de bulunan Erdoğan, müteessir olduğu vefat haberlerinin ardından hayatlarını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına telefon ile taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ara Güler Müzesi Direktörü ve Doğuş Grubu Sanat Danışmanı Çağla Saraç\'ı, Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden Bahaettin Karakoç\'un oğlu Bahadır Karakoç\'u ve Fazilet ve Saadet Partilerinden milletvekilliği yapmış Prof. Dr. Oya Akgönenç\'in oğlu Tarık Kemal Mughisuddin\'i, taziye için telefonla aradı.

Şair Karakoç\'a ve eski milletvekili Akgönenç\'e Allah\'tan rahmet dileyen Erdoğan, Çağla Saraç ile yaptığı telefon görüşmesinde de Türkiye\'nin yetiştirdiği ünlü fotoğrafçı Ara Güler\'in vefatını da derin bir teessürle öğrendiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisinin de fotoğraflarını çekmiş olan Ara Güler ustanın geriye bıraktığı eserleriyle hep hayırla yad edileceğini belirtti.

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12- SULTANGAZİ\'DE FABRİKA YANGINI

Haber-Kamera: Emin YEŞİL - Hüseyin COŞKUN / İstanbul DHA

Sultangazi\'nin Habipler Mahallesi\'nde eski bir boya fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. İçerisinde kimyasal atık bulunan ve kısa sürede alevlere teslim olan fabrikadan yoğun duman yükseldi. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

Sultangazi, Habipler Mahallesi, 2704 sokak üzerinde bulunan atıl bir boya fabrikasında dün saat 18.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İçerisinde tiner ve benzeri kimyasal atıklar bulunan fabrika kısa sürede alevlere teslim oldu. Yoğun duman yükselen fabrikadaki yangına müdahale etmek için Sultangazi ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Sultangazi ve Arnavutköy itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın dakikalar içerisinde söndürüldü. Yangın sırasında çevre güvenliği sağlayan polis ekipleri fabrikada inceleme yaparken, yangının çıkış nedeni belirlenmeye çalışılıyor.



Görüntü Dökümü:

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- Fabrikadan yükselen dumanlar

- Fabrikanın alevli şekilde yanması

- İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

- Genel ve detay görüntüler

17.10.2018 - 18.20 Haber Kodu : 181017190

17.10.2018 - 19.26 Haber Kodu : 181017209

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13- HEMŞİRENİN HAYATINI KAYBETTİĞİ TRAFİK KAZASINDA İKİNCİ TUTUKLAMA

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Hemşire Gizem Berfu Altunoğlu\'nun hayatını kaybettiği trafik kazasında araç sürücüsü Merve Köstereli tutuklandı. Soruşturma kapsamında daha önce de araçta bulunan Merve Köstereli\'nin nişanlısı Tunç Öcal da tutuklanmıştı.

Maltepe\'de 6 Ekim 2018 tarihinde alkollü araç kullanırken direksiyon hakimiyetini kaybederek hemşire Gizem Berfu Altunoğlu\'na (20) çarparak ölümüne neden olan araç sürücüsü Merve Köstereli tutuklandı.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, konu ile ilgili yazılı basın açıklaması yaptı.

NİŞANLILAR SUÇU BİRBİRİNE ATTILAR

Merve Köstereli\'nin Maltepe Rıfkı Tongsir Caddesi üzerinde araçla seyir halinde iken kontrolden çıkarak bölgede yaya olarak bulunan Gizem Berfu Altunoğlu\'na çarptığı ve ölümüne neden olduğu belirtilen açıklamada, \"Şüpheli Merve Köstereli\'nin ifadesinde \'seyir halindeyken kendisiyle tartışan nişanlısı Tunç Öcal\'ın fiziki müdahalesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiğini\' beyan ettiği,

Tunç Öcal\'ın ise bu iddiayı doğrulamayıp Merve Köstereli\'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiğini görünce kontrolü sağlamak için müdahalede bulunduğunu savunduğu\" belirtildi.

Olay günü araç sürücüsü olan şüpheli Merve Köstereli\'nin 0.90, diğer şüpheli Tunç Öcal\'ın ise 0.70 promil alkollü olduğunun belirlendiği kaydedilen açıklamada, Tunç Öcal ve Merve Köstereli\'nin 7 Ekim 2018 tarihinde tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildikleri, Tunç Öcal\'ın, \"Taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak\" suçundan tutuklandığı, Merve Köstereli\'nin de adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldığı bilgisine yer verildi.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA SÜRÜCÜ ASLİ KUSURLU BULUNUNCA TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında 15 Ekim 2018 tarihinde aldırılan bilirkişi raporunda Merve Köstereli\'nin asli, Tunç Öcal\'ın ise tali kusurlu olarak gösterildiği belirtilen açıklamada, delil durumu değiştiği için Merve Köstereli\'nin bugün yakalanarak adliyeye getirildiği, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildiği ve mahkeme tarafından tutuklandığı anlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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Olaya ilişkin arşiv görüntüler



