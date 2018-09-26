DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

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-İstanbul Valisi Vasip Şahin, 2018-2019 Akademik Yılı münasebetiyle rektörlerle değerlendirme toplantısı yapacak.

10.30

-CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı\'nda basın toplantısı gerçekleştirecek.

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DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1 - KADIKÖY\'DE EĞLENCE MEKANLARINA POLİS DENETİMİ



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA

Kadıköy\'de, eğlence mekanlarına yönelik \"Şehit Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu-2\" adıyla asayiş ve narkotik denetimleri yapıldı.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinden oluşan 700 polisle, Kadıköy\'de bulunan eğlence mekanlarına yönelik genel asayiş ve narkotik denetimleri yaptı. \"Şehit Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu-2\" adı verilen denetimlere, polis helikopteri de havadan destek verdi.



MEKANLARA TEK TEK GİRİLDİ

Denetimler sırasında, girilen eğlence mekanlarında aramalar yapılırken, içeride bulunan müşterilerin üzerleri aranıp kimlikleri toplanarak Genel Bilgi Toplama(GBT) sorgulaması yapıldı. Narkotik köpeği \"Night\" da aramalara eşlik etti.



DURDURULAN ARAÇLARDA ARAMA YAPILDI

Polis ekipleri, kurdukları arama noktalarında da durdurdukları araçlarda aramalar yaptı. Araçtakilerin üzerleri aranırken kimlik rolünden geçirildi.



Görüntü Dökümü:

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-Ekiplerin eğlence mekanlarına girmesi

-Ekiplerin kimlik kontrolü yapması

-Ekiplerin üst araması yapması

-Polis helikopterinin havada görüntüsü

-Narkotik köpeğinin eğlence mekanına girmesi

-Narkotik köpeğinin mekan içinde arama yapması

-Polis ekiplerinin mekanlarda arama yapması

-Araç uygulama noktasında araçların aranması

-Araçta inen şahısların aranması

-Genel ve detay görüntüler

25.09.2018 - 23.43 Haber Kodu : 180925224

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2- ÇOCUĞUNA SOKAK ORTASINDA ŞİDDET UYGULAYAN KADIN ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN - Şengüler YEŞİL-Ramazan EĞRİ / İSTANBUL (DHA)

Tuzla\'da bir annenin küçük kız çocuğuna sokakta şiddet uygulaması kameralara yansıdı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından anne A. K. gözaltına alındı. A. K. Tuzla Orhanlı Polis Merkezi Amirliği\'nde ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. A.K. adliye getirişinde kendisini sevk eden polis memurlarına zorluk çıkardı. Adliyeye girmek istemeyen A.K.\'yi 2 polis, kollarından çekerek içeri geçirdi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

A.K. savcılık sorgusunun ardından \"Kötü muamele ve aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğünün ihlali\" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece, hakkında haftada bir gün adli kontrol hükümleri uygulanması şartıyla, yurt dışına çıkış yasağı konularak serbet bırakıldı. A. K.\'nin ayrıca Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi\'nde gözlem altına alınmasına karar verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Annenin emniyetten çıkarılması

-Adliyeye getirilmesi

-İki polis tarafından kolundan çekilerek içeri sokulması

25.09.2018 - 19.04 Haber Kodu : 180925207

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3- HALİÇ\'TE DENİZDE CESET BULUNDU

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)

Fatih\'te Haliç Metro Köprüsü altında bir erkek cesedi bulundu. Ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olay, 00:00 sıralarında Haliç Metro Köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; çevredeki vatandaşlar, denizin üzerinde bir ceset görmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede polis ekipleri sevk edildi. Deniz polisi botla su yüzeyinde bulunan cesede ulaştı. Kıyıya çıkarılan ceset polis ekipleri tarafından incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda denizden çıkarılan cesedin S.B. isimli 26 yaşında bir erkeğe ait olduğu tespit edildi. Ceset incelenmek üzere, cenaze aracıyla Yenibosna\'da bulunan Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Polis ekiplerinin çalışması

-Denizden çıkarılan ceset

-Deniz polisinden görüntü

-Gene ve detaylar

26.09.2018 - 01.38 Haber Kodu : 180926005

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4- KAZAYA YARDIM ETMEK İSTEDİ, ARACI KULLANAN EŞİ ÇIKTI

Hakan KAYA-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)

Kağıthane\'de bir sürücü kursuna ait park halindeki eğitim aracına caddede \"U\" dönüşü yaptığı sırada, arkadan gelen kamyonet çarptı. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kazayı görüp yardıma koşan bir kişi, aracı kullanan yaralının eşi olduğunu görünce yanından biran olsun ayrılmadı.

Kaza, Eyüpsultan Caddesi\'nde dün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Pınar Çalık(34) bir sürücü kursuna ait 34 YN 4592 plakalı eğitim aracıyla deneme sürüşü yapmak için park halinden yola çıkıp \"U\" dönüşü yapmaya çalıştı. Çıtak\'ın kullandığı araca, arkadan gelen Hasan Çakmak\'ın kullandığı 34 FA 9640 plakalı kamyonet çarptı. Kazada otomobili kullanan Pınar Çalık araç içerisinde sıkışırken, yolcu koltuğunda oturan eğitmen Azize Selen (35) de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EŞİNİN KAZA YAPTIĞINI TESADÜFEN GÖRDÜ

Tesadüf eseri o sırada yoldan geçerek kaza yapan araca yardım etmeye çalışan bir kişi, aracı kullanan yaralının eşi Pınar Çalık olduğunu görünce yanından biran olsun ayrılmadı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sıkışan araçtan çıkartılan Pınar Çalık ve yolcu koltuğundaki eğitmen Azize Selen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

\"ARAÇ ANİDEN ÖNÜMÜZE ÇIKTI\"

Kazaya Karışan Kamyonet sürücüsü Hasan Çakmak, \"O araç park halinde duruyordu, aniden önümüze çıktı. Ben sol tarafa kaçmaya çalıştım ama araca vurduk. Direksiyon dersi alıyormuş galiba\" dedi.

Olayın bir diğer görgü tanığı Adem Kantarcı ise, \"Ben karşıdan geliyordum. Bu bayan dönemedi, eğitim aracı zaten dönmeye çalışırken kamyonet vurunca duvara çarptı. O sırada tesadüfen eşi geçiyormuş, eşi kazaya bakınca kaza yapan kişinin eşi olduğunu söyledi. Yardımcı olmaya çalıştı. Biz de elimizden geleni yapmaya çalıştık\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Yaralı sürücünün araç içerisindeki görüntüsü

-Yolcu koltuğundaki yaralının ambulansa alınması

-Sürücü koltuğundaki yaralı kadının araçtan çıkartılışı

-Yaralı sürücü kadının ambulansa alınması

-Kaza yapan araçlardan detay görüntü

-Sağlık ekiplerinden detay görüntü

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Yaralı sürücünün kocasının eşine yardım etmeye çalışması

-Adem Kantarcı ile röportaj

-Kazaya karışan Kamyonet sürücüsü Hasan Çakmak ile röportaj

-Genel ve yakın detaylar

25.09.2018 - 16.58 Haber Kodu : 180925182

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5- SİLİVRİ\'DE AHŞAP BİNA ALEV ALEV YANDI

Haber: İstanbul DHA

Silivri\'nin Kurfallı Mahallesi\'nde bulunan iki katlı ahşap bina henüz belirlenemeyen bir nedenle yandı.

Olay yerine Silivri İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın uzun uğraşlar sonunda söndürüldü. İki dairenin bulunduğu ahşap bina kullanılamaz hale gelirken yangında ölen yada yaralanan olmadı. Binanın alev alev yandığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Görüntü dökümü:

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(Cep telefonu kamerası)

-Alev alev yanan bina

-İtfaiyenin müdahalesi

-Genel ve detaylar

26.09.2018 - 03.20 Haber Kodu : 180926007

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6- NEŞET ERTAŞ ŞİŞLİ\'DE ANILDI

Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL DHA

\"Bozkırın tezenesi\" Halk ozanı Neşet Ertaş ölümünün 6. yıl dönümünde Şişli\'de verilen konser ile anıldı.

Halk ozanı Neşet Ertaş, ölümünün 6. yılında sevenleri tarafında çeşitli etkinliklerle anılıyor. O etkinliklerden birisi de Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezinde düzenlendi. Etkinlikte, üç halk müziği sanatçısı büyük ustanın eserlerini seslendirdi. Katılımın yoğun olduğu konserde Nida Ateş, Ayfer Vardar ve Ender Balkır sahne aldı. Konsere katılanlar şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.



Görüntü dökümü

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-Oturan katılımcılar

-Neşet Ertaş hakkında bilgi verilen sunu

-Sanatçılardan detaylar

-Genel ve detaylar

25.09.2018 - 22.25 Haber Kodu : 180925221



