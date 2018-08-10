DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

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DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1 ATATÜRK HAVALİMANI\'NDA İKİ UÇAK ÇARPIŞTI

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ - Hüseyin ASLIYÜCE - İSTANBUL DHA

Atatürk Havalimanı\'nda kalkış için pist başına ilerleyen Royal Air Moroc Havayolu\'na ait yolcu uçağı, körükte bulunan Türk Hava Yolları (THY) uçağına çarptı. İki uçakta da hasar meydana geldi.

Kaza saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Atatürk Havalimanı\'nda kalkış için yolcu alımını tamamlayan İstanbul-Kazablanka seferini yapacak Royal Air Moroc Havayolu\'na ait yolcu uçağı pist başına ilerlemek üzere hareket etti. Bu sırada uçağın sağ kuyruğu , Atina\'ya hareket için yolcu alımına hazırlanan ve 218 nolu körükte bulunan THY\'nin Boeing 777 tipi yolcu uçağının kuyruk kısmına çarptı. Kaza sonucu iki uçakta da hasar meydana gelirken, olay yerinde itfaiye ekipleri önlem aldı. Kaza sonrası sağ kuyruğunda hasar meydana gelen THY uçağı seferden çekildi.

Görüntü Dökümü;:

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-Uçakların görüntüleri

09.08.2018 - 18.08 Haber Kodu : 180809179

09.08.2018 - 18.28 Haber Kodu : 180809186

09.08.2018 - 18.42 Haber Kodu : 180809189

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2- ATÜRK HAVALİMANI\'NDA UÇAĞIN ÇARPMA ANI KAMERADA...



Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL, (DHA)

Atatürk Havalimanı\'nda kalkış için pist başına ilerleyen Air Maroc\'a ait yolcu uçağı, körükte bulunan Türk Hava Yolları uçağına çarptı. İki uçakta da hasar meydana geldi. Çarpma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, pist başına ilerleyen Air Maroc\'a ait uçağın Türk Hava Yolları uçağına çarpması görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamera görüntüleri

-Uçağın pist başına doğru ilerlemesi

-Çarpma anı

09.08.2018 - 22.07 Haber Kodu : 180809218

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3- BEBEK\'TE NARGİLE KAFEYE SİLAHLI SALDIRI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHA

Bebek\'te bulunan nargile kafeye aksam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Lüks bir cip ile olay yerine gelen saldırganlar kafeye rastgele ateş etti. Maddi hasarın meydana geldiği kafede şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.

Bebek Mahallesi, Bebek Yokuşu Caddesi\'nde bulunan bir nargile kafeye dün saat 23:00 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi. Maddi hasarın meydana geldiği saldırıda şans eseri ölen yada yaralanan olmadı. 4 kişi oldukları ve olay yerine lüks bir araçla geldikleri iddia edilen zanlılar rast gele kafeye ateş açtı.



ÇEVREDE BULUNAN ARAÇLARA DA KURŞUN İSABET ETTİ

Bulundukları araçtan kafeye ve çevresine ateş açan saldırganlar geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı. Saldırıda kafenin camları kırılırken çevrede bulunan bazı araçlara da kurşun isabet ettiği görüldü.



OLAYLA İLGİLİ GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay Yeri İnceleme Ekipleri de detaylı inceleme yaparken kaçan saldırganların yakalanması için yoğun çalışma başlatıldı.



Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Kafenin kırılan camları

-Kafenin kurşun isabet eden camının görüntüsü

-Polis ekiplerinin çalışması

-Olay yeri ekiplerinin calışması

-Genel ve detay görüntüler

09.08.2018 - 23.23 Haber Kodu : 180809226

10.08.2018 - 00.25 Haber Kodu : 180810003

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4- ŞİLE AÇIKLARINDA CAN SALINDAKİ İKİ KİŞİ BÖYLE KURTARILDI

İSTANBUL DHA

Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK)\'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada; Şile açıklarında denizde can salındaki iki kişinin, deniz karakol uçağı ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü\'ne ait teknenin koordineli çalışması sonucu kurtarıldıkları duyuruldu. Açıklamanın altında, uçaktan çekilen kurtarma görüntüleri de paylaşıldı.

TSK\'nın resmi Twitter hesabından paylaşılan açıklama şöyle:

Karadeniz Uyumu Harekâtı kapsamında görev uçuşu icra eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait bir deniz karakol uçağı tarafından, 09 Ağustos 2018 tarihinde Şile açıklarında, can salında tespit edilen iki kişinin, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak kurtarılması sağlanmıştır.

Görüntü Dökümü:

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TSK\'nın sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüler

-Uçaktan havadan görüntüler

-Teknenin deniz üzerinde seyretmesi

-Teknenin can salındaki kişilere yanaşması

-Kurtarma anları

09.08.2018 - 19.23 Haber Kodu : 180809192

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5- FATİH\'TE KORKUTAN DAİRE YANGINI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL DHA

Fatih\'te gece saatlerinde bir dairede çıkan yangın kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sokağın her iki tarafına da araçların park etmesinden dolayı ilerlemekte güçlük çekti.

Yangın Fatih, Şehremini Mahallesi\'nde gece saat 02:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaşgarlı Mahmut Sokak\'ta bulunan 4 katlı bir binanın giriş katında bulunan dairenin mutfak kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinleri daireden dumanların yükseldiği görünce hemen komşularını kaldırarak durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ayrıca yangının çıktığı binada oturan vatandaşlar yangın tüpüyle yardıma koşarak ilk müdahaleyi yaptı.

İTFAİYE ARAÇLARI İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ

Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri dar sokakta araçların karşılıklı park etmesinden dolayı yangına ulaşmakta güçlük çekti. Bu sırada itfaiye ekipleri araçlardan inerek olay yerine yaya olarak devam etti. Park halindeki araçlarının başına gelen sürücüler otomobillerini bulunduğu yerden kaldırdı. Sürücüsüne ulaşılamayan araçlara ise trafik polisi gelerek müdahale etti. İtfaiye ekipleri dairenin mutfak kısmından çıkan yangını kısa sürede söndürerek soğutma ve duman tahliye çalışmaları yaptı. Olay sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ

Yangının çıktığı sokakta oturan bir mahalle sakini, \"Geldiniz gördünüz bu sokağa, arabalardan bir şey geçemiyor. Ne itfaiye, ne ambulans, ne de çekici geçebiliyor. Büyük bir yangın çıksa bu sokakta ortadan geçilmiyor. Kaldırımlar biraz içeri alınsa o zaman ortadan araba geçebilecek. Senelerce bu ortayı açmak için uğraş verdik. Kaldırımları yirmişer santim içeri alınsın da bu ortalar açılsın. Vatandaş, cenaze aracını, ambulansı ve itfaiyesi rahat rahat geçsin. Bununla ilgili dilekçeler verildiği halde netice alınmadı. Araçların park etmemesi lazım, eğer komşularımız park ediyor ihtiyaçları var o zaman belediyemizin kaldırımları içeri doğru alması gerek\" diyerek tepki gösterdi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği yer

- İtfaiye ekiplerinin ilerlemeye çalışma görüntüsü

- Park halindeki araçların görüntüsü

- vatandaş ile röp

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Dairenin içinden görüntü

- Park halindeki araçların çekilmesi

- Genel ve detaylar

10.08.2018 - 04.15 Haber Kodu : 180810010

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6 - KAMYONUN LASTİĞİ YANDI, O-2 OTOYOLU KİLİTLENDİ

Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,(DHA)

Sultangazi\'de, bir hafriyat kamyonunun destekleyici lastikleri, seyir halindeyken alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, O-2 otoyolu Edirne yönünde trafik yoğunluğu yaşandı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında, O-2 Otoyolu Akşemsettin Viyadüğü\'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Habipler\'de yol yapımı için mıcır taşıyan hafriyat kamyonu sürücüsü Muhlis Başar, seyir halindeyken, aracın, sol destek lastiklerinin alev aldığını fark etti. Kamyonu emniyet şeridine çeken Başar, yangın tüpüyle aleve müdahale etmek istedi. Yangını söndürmeyi başaramayan sürücü itfaiyeyi aradı. Kısa sürede olay yerine gelerek, aleve müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Yangın sonunda kamyonda küçük çaplı hasar meydana gelirken, O-2 Otoyolu Edirne yönünde trafik yoğunluğu yaşandı.

Kamyonun sürücüsü Muhlis Başar, \"Yukarıdan aşağı geliyordum. Sol taraftan hafif duman gelince tedbir amaçlı aracı sağa çektim. Bir alevlenme vardı. İlk müdahaleyi yaptım ama söndüremedim. İtfaiyeyi aradım hemen, sağ olsunlar çok kısa sürede geldiler. Söndürdüler. Fazla bir maddi hasarımız yok\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-TIR\'dan dumanların çıkması

-İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları

-TIRın yanan bölümünden detay görüntü

-İtfaiye araçları ve itfaiye ekiplerinden detay görüntü

-Oluşan trafikten genel ve yakın detaylar

-TIR şoförü Muhlis Başar ile röportaj

09.08.2018 - 22.17 Haber Kodu : 180809221

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7- SULTANGAZİ\'DE MOTOSİKLET KAZASI KAMERADA

İSTANBUL DHA

Sultangazi\'de, ters yönde ilerlediği iddia edilen Uğur Sivri\'nin kullandığı motosiklet, karşı yönden gelen otomobile çarparak devrildi. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza; dün saat 20.30\'da Sultangazi Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi üzerinde meydana geldi. 1. Cebeci Caddesi\'nde ters yönde ilerleyen 34 UZ 5968 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, karşı yönden gelen ve ara sokağa dönmeye çalışan Cavit Cömert\'in kullandığı 34 GL 749 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet savrularak devrilirken sürücüsü yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralı Uğur Sivri\'iyi, İstanbul Üniversitesi Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırdı. Gözaltına alınan otomobilin sürücüsü Cavit Cömert, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobilin cadde üzerinde ilerlediği ve sokağa girmek için sola doğru yöneldiği görülüyor. Motosikletin ise karşı yönden hızla gelerek otomobile çarptığı ve savrularak devrildiği görüntülere yansıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Otomobilin cadde üzerinde ilerlemesi

-Sola doğru yönelmesi

-Karşı yönden hızla gelen motosikletin otomobile çarpması

-motosikletin savrularak devrilmesi

AKTÜEL

-Olay yerinin detay görüntüleri

-Cep telefonu kamerasından hastanedeki yaralı

09.08.2018 - 21.33 Haber Kodu : 180809216

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